Címlap » Hírek » Új modell a Paul Reed Smith-től: Custom 24-08 Új modell a Paul Reed Smith-től: Custom 24-08 A Custom 24 és a PRS 408-as modellek házasságából született Custom 24-08 rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amivel az eredeti Custom, ugyanakkor megkapta a 408-as modell pickup kapcsolási lehetőségeit. A Custom 24 a Paul Reed Smith gitárok alapvetése, ikonikus hangszer, ami nagyban közrejátszott a cég sikeres 1985-ös indulásában. Világszerte elismert művészek játszanak rajta, és megjelenése óta inspirálja a gitárosokat. 2018-ban a PRS olyan új modellel jelentkezik, ami erre a hangszerre épül, ez a Custom 24-08. A Custom 24 és a PRS 408-as modellek házasságából született Custom 24-08 rendelkezik mindazon alapvető jellemzőkkel, amivel az eredeti Custom 24: juharfa tető, mahagóni hátlap és nyak, rózsafa fogólap, 24 érintő, 25 inches menzúra, a PRS szabadalmazott Gen III tremolója és két 85/15 humbucker, de egy egyszerű kapcsoló rendszerrel, más szintre emelték a gitár tudását. A Custom 24-08 modellt a háromállású pickup-váltó mellett további két mini coil split (tekercsleválasztó) kapcsolóval is felszerelték. Ez a jól kitalált kapcsolás – ami a PRS 408 modellen is megtalálható – nyolc különböző pickup kombinációt tesz lehetővé. A 85/15 Multi-Tap hangszedők ezzel a kapcsolási móddal olyan széles skáláját nyújtják a humbucker és single-coil hangszíneknek, amit semmilyen más PRS gitár nem tud. (Természetesen a PRS 408 kivételével.) „Nyolc, zeneileg kiválóan használható pickup állást egy gitáron létrehozni nem kis feladat. A humbuckerek kövér, vastag és a single-coilok éles tiszta hangzása, és minden, ami a kettő között van, a Custom 24-08 ezt tudja. Karakteres hangzások teljes tárháza" – meséli Paul Reed Smith. „Sokat tanultunk a pickupokról az évek során, és van valami ennek a gitárnak a »receptéjében«, ami kiemeli a többi közül." Itt jegyezzük meg, hogy a coil-split funkciónál nem csupán arról van szó, hogy a humbucker egyik tekercsét leválasztja a kapcsoló, mert ugyanakkor a másik, aktív tekercshez hozzákapcsol még 1500 menetet. Ez eredményezi azt, hogy single-coil állásban nincs hangerő csökkenés a humbuckerhez képest. Azzal, hogy a cég leghagyományosabb modellje megkapta ezt a kapcsolási lehetőséget, a PRS Guitars egy hihetetlenül sokoldalú, nagyszerű hangszert hozott létre, a PRS-től megszokott könnyű játszhatósággal és megbízhatósággal. Az új modell nem kevesebb, mint 18 féle színben kapható. Bővebben: PRS Guitars