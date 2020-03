Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új Ibanez EHB sorozatú fejnélküli basszusok Új Ibanez EHB sorozatú fejnélküli basszusok Az Ibanez 2020-as új modelljeiről már írtunk, sőt a gyönyörűséges AZ226PB-CBB gitárt közelebbről is megteszteltük, itt az ideje a cég új EHB basszus újdonságairól is szót ejteni. Ha azt állítanánk, hogy az Ibanez tud egyet-mást a hangszertervezés határainak feszegetéséről, akkor finoman szólva alábecsülnénk képességeiket. Itt azért többről van szó... Az elmúlt 40 év során mesteri fokra emelték az olyan hangszerek készítését, melyek szembe mennek a konvenciókkal és utat törnek az őket követőknek. Az új ergonomikus EHB basszusokkal úgy tűnik ismét nagyot húztak: miközben félreteszik a konvencionális formákat, meg tudják tartani az Ibanezre jellemző klasszikus jellemzőket is. A fejnélküli konstrukciónak és a precízen kialakított testformának köszönhetően gyakorlatilag ugyanazzal a testtartással lehet ülve és állva játszani. Az ergonomikus dizájn és az üregekkel ellátott test kiváló balanszot és annyira pehelykönnyű érzetet nyújt, ami olyan közel áll a tökéleteshez, amennyire az csak lehetséges. Az EHB1000 sorozatban négyhúros, öthúros és öthúros multi menzúrás modelleket találunk, melyek amerikai hársfa testtel készülnek és egyszerűbb a lakkozásuk. Az EHB1500 szériában már mindegyik modell testének anyagát afrikai mahagóni adja, amire csomós nyárfa top került. Négyhúros, öthúros, öthúros multi menzúrás, és hathúros multi menzúrás gitárok alkotják a családot. EHB1000

Az EHB1000 testéhez amerikai hársfát használtak, melyhez grafit rúddal megerősített ötrétegű égetett juhar-diófa nyak csatlakozik. A hőkezelés növeli a juharfa nyak stabilitását, tartósságát, és a hőmérsékleti változásoknak is jobban ellenáll. A fogólap anyagát égetett madárszemes juhar adja, ami amellett, hogy szépen mutat, kiegyensúlyozott hangzást és hosszabb hangkitartást is eredményez. A fogólap 24 médium rozsdamentes acél érintőnek ad helyet, az oldalán elhelyezett pont alakú pozíciójelölők fluoreszkálnak, ami jól jön sötét színpadon. A nyakmerevítő pálca állítója a nyak és a test találkozásához, könnyen elérhető helyre került. A passzív Bartolini BH2 humbucker hangszedők a jól kiegyenlített, meleg, finoman reagáló hangzást nyújtanak, feszes mélyekkel és telített közepekkel. A Vari-mid 3 sávos EQ-val a közepek általunk beállított tartományát vághatjuk vagy emelhetjük, a magasakat és mélyeket is vághatjuk, emelhetjük. Ezen kívül még egy hangerő és egy balansz gomb, valamint egy EQ Bypass kapcsoló áll rendelkezésünkre, amivel kiiktathatjuk az aktív EQ-t. Ebben az esetben a Treble gomb egyszerű hangszínszabályzóként működik.

A kifejezetten EHB sorozatú basszusokhoz tervezett MR5HS húrláb minden egyes darabját külön-külön, masszívan a testhez erősítették a maximális rezonancia átvitel miatt. A húrlábnyergek egyenként állíthatók húrtávolság szempontjából is, +/-1,5mm értékek között, vagyis minden basszeros ízlésének és játékstílusának megfelelően ezt is szabályozhatja. Minden hangolónál teflon alátét teszi finomabbá a hangolás műveletét. Két Schaller S-Lock hevedertartó, Neutrik Lock jack aljzat, valamint a két hangszedő közé helyezhető, eltávolítható ujjtámasz teszi még biztonságosabbá és kényelmesebbé ennek a különleges hangszernek a használatát. A gitár hazai ára 334 900 Ft. EHB1005

Ahogyan az a típusjelzésből is kiderül ez a basszus ugyanazon jellemzőkkel büszkélkedhet, mint az EHB1000 csak öthúros kivitelben. A gitár ára: 367 900 Ft. EHB1005MS

Az alapvető jellemzők ennél a modellnél is megegyeznek az előbb bemutatottakkal, azonban a multi menzúrás kivitel még különlegesebbé teszi ezt a hangszert. A 889-838 mm között változó menzúra – a mély húroknál hosszabb, a magasaknál rövidebb – optimális skálahosszt, ezáltal optimális rezonanciát, feszességet és konzisztens hangzást eredményez minden egyes húrnál. A hangszedők a változó skálahosszhoz igazodva ferdén került elhelyezésre. Aki még nem próbált multi menzúrás hangszeren játszani, érdemes kipróbálnia, meglepő módon gyorsan alkalmazkodnak az ujjak az legyezőszerű érintő elhelyezéshez. A gitár ára 401 900 Ft. EHB1500

Abszolút felső kategóriát képviselnek az EHB1500 sorozat modelljei, melyeknek válogatott, könnyű afrikai mahagóniból készült testére gyönyörű csomós nyárfa top került. A testhez kilencrétegű, grafittal erősített panga panga-diófa nyak csatlakozik, panga panga fogólappal. Ez a hangszerfa kombináció – a jól rezonáló, meleg hangú test és a különleges nyak – erőteljes hangindítást, feszes mélyeket és megnövelt hangkitartást eredményeznek. A szuper tartós 24 médium rozsdamentes acél érintő pedig a hangzás fényességét növeli. Ezen a hangszeren is megtalálhatók a hasznos, fluoreszkáló oldalsó pozíciójelölők. Eltávolítható ujjtámasz A soapbar fazonú single-coil Nordstrand Big Split hangszedők osztott tekercses konstrukciója a nem kívánatos zajok csökkentését célozza. A hangkarakterük a hibrid P/J (Precision/Jass Bass) konfiguráció gazdag és erőteljes, mégis finoman kezelhető hangzására emlékeztet, és különböző játékstílusokban egyaránt könnyűszerrel használható. A Vari-mid 3-sávos EQ rendkívül széles hangszínpaletta kikeverésére alkalmas, és ezen a hangszeren is megtalálható az EQ-t megkerülő passzív elektronikára váltó kapcsoló. Schaller S-Lock hevedertartó és Neutrik Lock jack aljzat Természetesen ezeknél a csúcskategóriát képviselő basszusoknál sem maradhatnak el olyan összetevők, mint a fentebb már ismertetett különleges MR5HS húrláb, és olyan kényelmi, biztonsági jellemzők, mint a Schaller S-Lock hevedertartók, a Neutrik Lock jack aljzat és az eltávolítható ujjtámasz. Mindegyik modell tartozéka egy professzionális puhatok. Hazai ár: 468 900 Ft EHB1505

Ez a modell az EHB1500 öthúros változata, hangszerfák és szerelvények szempontjából megegyező specifikációval. Természetesen az öthúros verzió nyaka valamivel szélesebb így a felső nyereg szélessége ennél a gitárnál 45 mm, a négyhúros 41 mm-ével szemben. A gitár ára 501 900 Ft. EHB1505MS

A sorozat multi menzúrás basszusa örökölte testvér modelljei szinte minden fontosabb jellemzőjét, a különleges faanyagok is megegyeznek. Ugyanakkor magán hordozza a multi menzúrás basszusok minden előnyét és tulajdonságát: élőbb, nyitottabb hangzás, kivételes játékkényelem. A gitár skálahossza 889 - 838 mm között van, a felső nyereg szélessége 45 mm. A gitár ára: 535 900 Ft. EHB1506MS

Azoknak, akik a multi menzúra előnyeit egy további, hatodik húr adta lehetőségekkel szeretnék még tovább bővíteni, rendelkezésükre áll az Ibanez hathúros multi menzúrás csodafegyvere. A gitár skálahossza 889 - 825,5 mm között van, hangolása 1C,2G,3D,4A,5E,6H, a nyak szélessége a felső nyeregnél 54 mm. A gitár ára: 568 900 Ft. Az új EHB sorozaton kívül más új, vagy frissített basszus modell is található az Ibanez 2020-as kínálatában, ezekről egy következő írásunkban lesz szó. Az Ibanez hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.