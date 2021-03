Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új Gibson modellek a Modern és Original családban Új Gibson modellek a Modern és Original családban A 2021-es gitár újdonságokról már többször írtunk, de a Gibson új modelljeiről még nem volt szó. Lássuk milyen elektromos gitár újdonságokkal jelentkezett a világ egyik legnagyobb gyártója. Made In Nashville

A Modern Collection család három Nashville-ben készült gitárral bővült, ES 339, ES 339 Figured és ES 335 Satin. Mindhárom félig üreges testű igazi klasszikus modell, melyek háromrétegű jávorfa / nyárfa / jávorfa tetővel és hátoldallal, és a testben tömör jávorfa blokkal készülnek. A testhez lekerekített „C” profilú mahagóni nyak csatlakozik melyre rózsafa fogólapot ragasztottak, ami 22 médium jumbo érintőnek valamint GraphTech felső nyeregnek ad helyet. ES 339 Az ES 339 elsősorban azokat célozza meg, akik az ES-335 hangzását és megjelenését keresik, de egy kicsit kisebb és könnyebb hangszerre vágynak. Ezt a modellt ’57 Classic és Classic+ humbuckerekkel szerelték fel, melyeket a Gibsontól megszokott két hangerő, két hangszín gombbal és egy háromállású pickup-váltóval kezelhetünk. Ami a szerelvényeket illeti, ABR-1 Tune-O-Matic húrláb, Stop Bar rendszerű húrrögzítő és Grover Rotomatics húrgépek teszik teljessé az összképet. Az ES 339 modellek skálahossza 24.75" / 628.65 mm, a testet krémszínű szegélyezés díszíti, a Cherry és Trans Ebony színekben elérhető gitárok javasolt kiskereskedelmi ára 2 299 USD, amiben egy keménytok is benne van.

ES 339 Figured Az ES 339 Figured változat szinte mindenben megegyezik az előzőkben ismertetett modellel, amiben eltér, az a látványos, AAA osztályú, háromrétegű mintázott jávorfa / nyárfa / jávorfa top és hátoldal. Egyebekben – hangszerfák, méretek, elektronika, szerelvények – megegyezik az ES 339 gitárral. Annyi eltérést még megfigyelhetünk, hogy ennek a drágább modellnek a fogólapján gyöngyházhatású téglalapalakú pozíciójelölők találhatók. Az ES 339 Figured modell Sixties Cherry és Blueberry Burst színekben kapható, javasolt kiskereskedelmi ára 2 999 USD, amiben egy keménytok is benne van.

ES 335 A Gibson ES 335 az Gibson ES széria alapkövének tekinthető. 1958-as megjelenése óta a félüreges testű elektromos gitárok között egyféle sztenderdként tartják számon. A felhasznált anyagok szempontjából ez a modell is megegyezik másik két ES sorozatú újdonsággal, vagyis háromrétegű jávorfa / nyárfa / jávorfa tető és hátoldal, jávorfa center blokk, mahagóni nyak, rózsafa fogólap az alkalmazott hangszerfák. Itt is 22 médium jumbo érintő osztja fel a fogólapot, a felső nyereg itt is GraphTech. Az eltérés az elektronikánál mutatkozik, ennél a gitárnál a nyaki pozícióban Calibrated T-Type Rhythm, a húrlábnál Calibrated T-Type Lead humbuckereket alkalmaztak. A kezelőszervek is azonosak: két hangerő, két hangszín poti és egy pickup-váltó. Hardver oldalon nikkelszínű ABR-1 Tune-O-Matic híd, alumínium Stop Bar húrtartó és Vintage Deluxe húrgépek garantálják a precíz és kényelmes hangolhatóságot. Ezt a modellt Satin Cherry, Satin Vintage Burst és Satin Vintage Natural selyemfényű nitrocellulóz lakkozással hozzák forgalomba, javasolt kiskereskedelmi ára 2 599 USD, amiben egy keménytok is benne van. Non-Reverse Thunderbird Bass

Úgy tűnik, hogy a múlt évben bejelentett Original Collection táján nincsenek egetverő újdonságok. Egy izgalmas új modellről azonban beszámolhatunk, ez pedig a Non-Reverse Thunderbird basszusgitár, ami a korábbi Thunderbird basszushoz hasonlóan offset (derékban eltolt) testformájú, azonban az ellenkező irányban enyhébben „eltolt” testtel. A 34 inches menzúrájú basszus mahagóni testtel és nyakkal készül, melyre rózsafa fogólap került. A gitáron két kerámia mágneses Thunderbird Bass pickup dolgozik. Az új modell Inverness Green, Sparkling Burgundy és Pelham Blue színekben lesz kapható. Sajnos a bejelentés óta sem további technikai részleteket, sem a gitár árát nem tették közzé. Gibson 60th Anniversary 1961 SG modellek Sideways Vibrola tremolóval

Ezt a két modellt a Gibson Custom Shop Murphy Lab műhelye ajánlja 2021-re, és a várható ára miatt feltehetőleg inkább gyűjtők érdeklődését keltheti fel. A Gibson SG bemutatásának 60. évfordulója alkalmából készülnek az 1961 Cherry Red VOS SG Standard és az 1961 Classic White VOS SG Custom modellek.



A rendelkezésre álló információkból annyi derül ki, hogy mindkét modell modern technológiát képviselő, csúcskategóriás összetevőkből épül fel, de az innovációk nem érintik az eredeti Gibson SG lényegét, és az új modellek szuper pontos másolatai lesznek az 1961-es SG-nek. A Cherry Red VOS SG Standard modell két humbuckerrel, króm hardverrel és a klasszikus Sideways Vibrola tremoló rendszerrel készül. A Classic White VOS SG Custom pedig három humbucker hangszedővel, aranyszínű szerelvényekkel és szintén Sideways Vibrola tremoló rendszerrel büszkélkedhet, amiről érdemes tudni, hogy nem a szokásos módon magunk felé húzva „engedi le" a húrokat, hanem le- fel irányba mozgatva a tremolókart. Sajnos a specifikációról és az árról nincsenek egyelőre információk, de ha kiderül, mi is közzétesszük. Számos új signature gitárt is találhatunk a Gibson 2021-es kínálatában, azonban ezek többnyire olyan árkategóriát képviselnek, ami földi halandó számára kissé fájdalmas. Ennek ellenére, a legérdekesebbeket igyekszünk egy következő írásásunkban bemutatni.