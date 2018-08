Címlap » Hírek » Új GB sorozatú basszusok LTD és ESP E-II változatban Új GB sorozatú basszusok LTD és ESP E-II változatban Az ESP elhatározta, hogy 2018-ban minden stílusban használható, teljesen új opciót kínál GB sorozatával, ami LTD és ESP E-II verzióban is elérhető. Ha visszatekintünk néhány évtizeddel korábbra, basszusgitárt választani könnyű volt… Mert nem volt igazi választék. Alapvetően egy cég készített két modellt, nagyjából ugyanazt a fazont használva. Ha ebből az egyiket meg tudtad venni, akkor boldogan használtad, akármilyen kompromisszumokat is kellett kötni, hogy a hangszert tökéletesen testreszabjad játékstílusodhoz, hangzásodhoz. Ahogy telt az idő, a basszus kínálat bővült, és természetesen manapság óriási választék áll rendelkezésre, ha egy új basszusgitárra akarunk szert tenni. Mégis, ezeknek a hangszereknek a többsége csak a már régóta kapható gitárok minimális fejlesztéseken átesett ráncfelvarrott változata. Az ESP ezért határozta el 2018-ban, hogy minden stílusban használható teljesen új opciót kínál a GB sorozatával, ami LTD ás ESP E-II verzióban is elérhető. Minden eddig gyártott basszusgitártól eltérően, a GB sorozat a retro dizájnt ötvözi egy rakás olyan elképesztő modern összetevővel, ami lehetővé teszi, hogy ezek a hangszerek kiemelkedjenek a tömegből. LTD GB-4

A GB-4 teljesen egyedi az LTD sorozatú basszusok között, hathatós és sokoldalú elektronikájának köszönhetően, amely egy készlet passzív Seymour Duncan SSB-4 pickupot kombinál a Duncan STC-3M3 aktív EQ-jával. Az emeletes magas/mély hangszín potméter és a dedikált középfrekvencia szabályzás mellett egy húzó-nyomó kapcsolót is elhelyeztek a hangerő gombon. Ez aktiválja a GB-4 Slap kapcsolóját, ami tulajdonképpen egy speciálisan a slap technikához hangolt hangszín karaktert állít be. Ráadásul az áramköri lapon még trimmer potmétereket is találunk, melyekkel a slap kapcsoló beállítását finomhangolhatjuk ízlésünknek megfelelően. Külön Balance poti is rendelkezésünkre áll két hangszedő arányának szabályzására. A GB-4 mocsári kőris testéhez 5 csavarral erősítették a juharfa nyakat, melyre pau ferro fogólap került 21 XJ érintővel. A nyak szélessége a felső nyeregnél 38 mm, a hangszer menzúrája 34 inches. A profi minőséget még olyan komponens is jelzi, mint a testen átmenő és sztenderd húrozáshoz egyaránt alkalmas tömör Gotoh húrláb, réz húrlábbabákkal. A vékony U profilú nyak gyors és precíz játékot tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas minden stílushoz. Az LTD GB-4 Sea Foam Green színben – juharfa fogólappal – és fekete színben – pau ferro fogólappal – kapható. Tájékoztató ár: 800 USD E-II GB-4/GB-5 A GB sorozatú basszus ESP E-II verzióival azokat az előnyöket is élvezhetjük, melyek a Japánban történő gyártásból származnak, vagyis a részletekre történő kivételes odafigyelést. Az LTD GB-4-nél leírt jellemzőkön túl – Seymour Duncan SSB-4 pickupok, Duncan STC-3M3 aktív elektronika – lényeges szempont, hogy az E-II GB sorozat öthúros basszust is kínál az E-II GB-5 modellel. Az ESP E II gitárokra Hipshot A Style húrlábat, Gotoh hangolókulcsokat és Schaller zárható hevedertartót szereltek. A 34 inches menzúrájú hangszer kőrisfa testéhez csavarozott juharfa nyak csatlakozik juharfa fogólappal, melyen 21 XJ érintő található. A vékony „U" profilú nyak teljes hosszában esztétikus szegélyezést kapott. Ezt a hangszert azoknak a basszusgitárosoknak tervezték, akik nem ismernek kompromisszumot hangzás terén, és egy valódi csúcskategóriás, sokoldalú, kényelmes hangszerre van szükségük. Tájékoztató ár 1800 USD, az árban egy keménytok is benne van. Bemutató videó: https://www.espguitars.com/videos/2035294 Az ESP és LTD gitárok európai és hazai forgalmazója a SoundService.