Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új ESP/LTD Kirk Hammett Ouija Sparkle gitárok Új ESP/LTD Kirk Hammett Ouija Sparkle gitárok Az ESP Guitars bejelentette új limitált kiadású Kirk Hammett Ouija Sparkle gitárjait LTD és ESP változatban is.

A bejelentés szerint a limitált kiadású, LTD márkanév alatt megjelenő Kirk Hammett Sparkle Ouija gitárok, melyek Red Sparkle és Purple Sparkle színekben készülnek, máris elérhetők a márkakereskedőknél. A Ouija ESP változata, ami szintén ebben a két színben pompázik, és a cég Custom Shop részlege készíti és 2020 elejétől lesz kapható. „Az első, egyszeri alkalommal kiadott egyedi Ouija modell akkora érdeklődést váltott, ki, hogy 2010-ben megszereztük a Ouija név használati jogát a Hasbro-tól, és azóta több limitált kiadás is készült ezekből a gitárokból, melyek az ESP történetének legkelendőbb hangszereivé váltak” – meséli Matt Masciandaro, az ESP elnök-vezérigazgatója. (A Ouija-tábla – ejtsd: vídzsá – eredetileg szellemidézésre használt eszköz volt, amiből később a Hasbro táblajátékot készített, de horror film is készült a „szellemtábláról” – a szerk.) LTD KH Ouija Sparkle

Az új csillogó finish-sel ellátott LTD KH-2 Ouija mindkét színváltozatából 500-500 darab készül. A hangszer az eredeti Ouija gitárra épül, melyet Kirk Hammett a ’90-es évek óta használ, de ezek az új sparkling finish-sel rendelkező modellek sokkal látványosabbak, mint az eredeti fekete-fehér verziók voltak. A gitár testen átmenő nyakú konstrukció, égerfa testtel és háromrétegű, extra vékony, „U” profilú jávorfa nyakkal. A fényes natúr lakkozású nyakra csillag és hold alakú berakásokkal díszített makassar-ében fogólapot ragasztottak, ami 24 extra jumbo érintőnek ad helyet. Hardver oldalról kapunk egy Floyd Rose 1000 sorozatú double-locking tremolórendszert, LTD hangolókulcsokat és egy Kirk Hammett Signature EMG KH-BB Bone Breaker aktív pickup szettet. A hangszedőket két hangerő, egy hangszín potival és a háromállású pickupváltóval kezelhetjük. Az LTD KH Ouija Sparkle ára 1 399 USD, amiben egy speciális keménytok is benne van. ESP KH Ouija Sparkle

Az ESP KH-2 Ouija Sparkle gitárokat az ESP Custom Shop részlege készíti kézzel, Japánban. Mindkét színből – Red Sparkle, Purple Sparkle – csak 30-30 darabot adnak ki, így feltehetőleg a gyűjtők hamar lecsapnak rájuk. Ez a modell is testen átmenő nyakú konstrukciójú, a felhasznált hangszerfák is megegyeznek az LTD modellnél említettekkel. Ezen a modellen is a Ouija grafika a fő attrakció, ami még a signature EMG KH Bone Breaker aktív pickupok borításán is látható. Amiben még az ESP verzió eltér az LTD-től, az a kimélyített (szkallopált) fogólap a 17-24 érintők között, a Gotoh locking hangolókulcsok, valamint az Original Floyd Rose tremolós húrláb, és a 12 inches fogólap rádiusz. Az LTD változathoz hasonlóan az ESP KH-2 Ouija Sparkle gitárokat is speciális ESP Ouija tokkal és eredetiséget igazoló bizonyítvánnyal hozzák forgalomba. Az ára nem kicsit húzós: 12 000 USD.

LTD KH Ouija Sparkle fontosabb adatok

Test: égerfa

Konstrukció: testen átmenő nyak

Nyak: 3 rétegű jávorfa

Fogólap: makassar-ébenfa

Menzúra: 25,5”

Felső nyereg szélessége: 42 mm

Nyereg típusa: R2 Locking

Fogólap rádiusz: 14” (ESP: 12”)

Érintők: 24 XJ

Merevítő pálca: kétirányú

Húrláb: Floyd Rose 1000

Hangolókulcsok: LTD (ESP: Gotoh locking)

Hangszedők: 2 x EMG KH Bone Breaker

További információk: ESP Guitars Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.