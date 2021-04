Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új belépőszintű Squier Affinity basszusgitár Új belépőszintű Squier Affinity basszusgitár A Squier most jelentette be Affinity sorozatának új modelljét, a háromféle színben elérhető Squier Affinity Series Jaguar Bass H basszusgitárt. A Squier Affinity Series Jaguar Bass H a Fender Jaguar offset (derékban eltolt) formáját idézi, vékony és könnyű teste jól kiegyenlített hangzás nyújtó nyárfából készült. A „C” profilú juharfa nyakat négy csavarral rögzítették a testhez, a 9,5”-os rádiuszú fogólapra indiai babérfa, vagy juharfa fogólap kerül, 22 médium jumbo érintővel. A rövidebb skálahosszal – 32 inch, 813 mm – rendelkező gitár könnyű játszhatóságot ígér, az ideális basszus sound feláldozása nélkül. A nyak vastagsága a szintetikus csont felső nyeregnél mindössze 38,1 mm. A gitár elektronikáját nem bonyolították túl, a Jag Bass-t a húrlábtól kissé távol, középtájon elhelyezett kerámia mágneses, méretes fekete Squier humbucker hajtja, amihez egy hangerő és egy hangszín potméter tartozik. A Jaguar Bass H ezzel az egy hangszedővel is erőteljes, meleg, vastag, ütős mélyeket produkál. A négynyerges Standard Squier húrláb és a vintage stílusú nyitott hangolókulcsok gondmentes, pontos hangolást garantálnak. A szerelvények krómszínűek, akárcsak a háromrétegű koptatólap kezelőgombok alatti elegáns folytatása. Az új modell Lake Placid Blue, Charcoal Frost Metallic és fekete színben, fényes poliuretán finish-sel kerül forgalomba. Ez a hangszer kiváló belépőszintű gitár lehet egy komolyabb Fender basszus felé vezető úton, az új Squier basszusok várhatóan júniusban kerülnek a boltokba, barátságosnak mondható 89 900 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó