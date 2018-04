Címlap » Hírek » Új akusztikus gitár sorozat a Fendertől Új akusztikus gitár sorozat a Fendertől Már kapható a Fender kivételesen széles kínálatot nyújtó új California elektroakusztikus gitár sorozata. A három testforma: Malibu, Redondo, Newporter A Fender még az év elején jelentette be teljesen új California elektroakusztikus gitár sorozatát, mellyel a dél-kaliforniai életstílust és kultúrát kívánják ünnepelni. Mint tudjuk, a márka ehhez a régióhoz kötődik, bár a székhelye az arizonai Scottsdale-ben található, de céget Leo Fender a kaliforniai Fullertonban alapította meg 1946-ban, és legnagyobb üzemük is a kaliforniai Coronaban működik. Energikus és független. Ezekkel a szempontokkal láttak neki az új gitárcsalád fejlesztésének, ami kissé szembemegy az akusztikus gitárgyártás konvencióival. Gondolunk itt a vibráló színekre, a Fender Stratocastertől átvett, elektromos gitárokra jellemző fejrészre és az átlagtól kissé eltérő testformákra. Fishman elektronika Az új széria a három eredeti Fender testformát – Malibu™, Redondo™ és Newporter™ – vonultat fel, melyek a legkülönbözőbb színekben pompáznak, és árfekvés szempontjából 3 kategóriába sorolhatók: California Player, California Special és California Classic. Ezek a testformák kifinomult, pontosan tervezett geometriával és egyedi merevítéssel dicsekedhetnek, ami jól reagáló, dinamikus, és jól artikulált hangzást eredményez. A három jól elkülönülő testforma közül minden gitáros megtalálhatja a számára kényelmes, és megfelelő játékélményt nyújtó hangszert, a kisebb testű, „keskeny derekú” parlor testformára emlékeztető Malibu-tól kezdve a legnagyobb testű, dreadnought formához közelítő Redondo-ig. A gitárok „személyiségét” a 11 féle színvariáció is meghatározza, némely színeket a Fender elektromos gitárjainak legnépszerűbb színeiből választották ki, így alakult ki a Cosmic Turquoise, Arctic Gold, Aqua Splash, Matte Black, Hot Rod Red Metallic, Candy Apple Red, Champagne, Rustic Copper, Electric Jade, Belmont Blue és a Jetty Black fantázia nevű színválaszték. Strato fejforma Közös jellemzők

Mindegyik gitár tömör sitka fenyő tetővel, mahagóni kávával, hátlappal és mahagóni nyakkal készül. A mahagóninak nagyon jó rezonáns tulajdonságai mellett igazi nemes közép tartománya van, amit nem lehet másként előidézni, maga a fa rezonál így. A sorozat minden hangszerét Fishman hangszedővel és előerősítővel látták el, az elektronika hangolót, háromsávos EQ-t, fázis szabályzót is tartalmaz, és a Fender a Fishman-nel közösen, kifejezetten ezekhez a gitárokhoz fejlesztette. Szintén közös jellemző a tetőlap színére lakkozott, egy sorban elhelyezett hangolókulcsokkal szerelt Stratocaster fazonú fej. Tömör fenyő tető vibráló színekben Nézzük a sorozatot testformák szerint! Fender California Malibu Ez a legkisebb testű modell a California sorozatban. Ahogy a másik két testformánál, itt is három modellváltozat/kategória létezik: Player, Special és Classic. California Malibu Player

A kistestű parlol fazonú, rövidebb (612 mm-es) menzúrájú Malibu Player rendkívüli játékkényelmet biztosít. A gitár megjelenése egyedi és esztétikus, a tömör fenyő tető csillogó metál lakkozást kapott, csakúgy, mint a Strato alakú fejrész. A krémszínű szegélyezés szépen hangsúlyozza a különleges testformát. Az oldal- és hátfal anyaga ennél modellnél mahagóni, a nyak anyagát mahagónifa, a fogólapét diófa adja. A mahagóni nyak Slim-Taper "C"profilú, a húrláb szintén diófából készült. Természetesen ezt a hangszert is Fishman elektronikával látták el, háromrétegű, aranyszínű koptatólappal, négyféle színben – Aqua Splash, Arctic Gold, Candy Apple Red, és Jetty Black – kapható. California Malibu Special

A Malibu Special formáját, méretét tekintve megegyezik a Player modellel, a káva, a hátlap és nyak anyaga itt tömör mahagóni. A tetőlap ennél a modellnél tömör sitka fenyőből készült, ami mostanában meglehetősen elterjedt hangszerfa akusztikus gitárok gyártásánál. Kevés olyan anyag van, ami olyan ilyen erős, fényes és széles dinamika tartományban érvényesülő hangzást produkál, mint a sitka fenyő, ráadásul ez a hangszerfa jól reagál bármilyen játékstílusra, legyen az pengetővel történő gyors játék, vagy finom, ujjal pengetés. A Malibu Special esetében a fogólap és húrláb anyaga Pau Ferro (bolíviai rózsafa), a felső nyereg csontból készült, a rozetta berakása jávorfa, és nincs a hangszeren koptatólap. A Malibu Special kizárólag matt fekete színben kapható. California Malibu Classic

A többi Malibu modellhez hasonlóan ez a hangszer is 612 mm-es menzúrájú, kistestű gitár, gyakorlatilag azonos jellemzőkkel, mint a Malibu Special. A hangszerfák megegyeznek a Malibu Special modellével, a fogólap és a húrláb anyaga itt is Pau Ferro. A 43 mm-es felső nyereg anyaga csont, a rozetta berakása Koa fa, és nincs a gitáron koptatólap. A Malibu Classic Hot Rod Red Metallic és Cosmic Turquoise lakkozással kapható. Fender California Malibu sorozat árak: Mezzoforte Hangszeráruház Fender California Redondo A Redondo a California sorozat legnagyobb testű modellje, fazonja és méretei leginkább egy klasszikus dreadnought cutaway testformájú gitárhoz állnak közel. A test méretéből és formájából adódik a nagyobb akusztikus hangerő és a széles frekvencia tartomány. California Redondo Player

A nagytestű dreadnought fazonú California Redondo Player menzúrája már 650 mm-es (25,6"), de a diófa fogólapon ugyanúgy 20 érintő található, mint a többi California modellnél. A felhasznált hangszerfák megegyeznek a sorozat többi Player kategóriájú gitárjánál használt anyagokkal, a nyak itt is Slim-Taper "C"profilú, minden játékstílushoz kényelmes. A tetőlap merevítését ehhez a testformához optimalizálták, méghozzá úgy, hogy a hangszer súlya és rezonancia képessége optimális legyen. A 43 mm-es Graph Tech® NuBone® felső nyereg és húrlábnyereg megnövelt hangkitartást eredményez. A California Redondo sorozatú gitárokat is Fishman hangszedővel és előerősítővel látták el. A Redondo Player aranyszínű koptatólappal, négyféle színben – Belmont Blue, Electric Jade, Candy Apple Red, és Jetty Black – kapható. California Redondo Special

A Redondo Special formáját, méretét tekintve megegyezik a Redondo Player modellel, de ebben az esetben a káva és a hátlap anyaga tömör mahagóni. A tetőlap ennél a modellnél is tömör sitka fenyőből készült, ami mostanában meglehetősen elterjedt hangszerfa akusztikus gitárok készítésénél. A Redondo Special esetében a fogólap és húrláb anyaga Pau Ferro (bolíviai rózsafa), a felső nyereg csontból készült, a rozetta berakása jávorfa, és nincs a hangszeren koptatólap. A Redondo Special kizárólag matt fekete színben kapható és jár hozzá egy Deluxe puhatok. California Redondo Classic

A Classic a California Redondo legdrágább modellje, ez is nagytestű dreadnought cutaway testformájú hangszer. A gitár menzúrája 650 mm-es, a mahagóni nyakra Pau Ferro (bolíviai rózsafa) fogólapot ragasztottak, melyen 20 érintő található. A 43 mm-es felső nyereg és a húrlábnyereg csontból készült. A Modern Viking húrláb anyaga is Pau Ferro, a rozetta berakása Koa fa, és nincs a hangszeren koptatólap. A gitár egyéb jellemzői megegyeznek a Redondo Classic modellével. A Redondo Classic gitárok Hot Rod Red Metallic és Cosmic Turquoise fényezéssel kerülnek forgalomba. Fender California Redondo sorozat árak: Mezzoforte Hangszeráruház Fender California Newporter A Fender új elektroakusztikus szériájának harmadik családja a single cutaway auditorium fazonú Newporter sorozat. Ez az exkluzív, középméretű testforma különlegesen kiegyenlített, egyszerre erőteljes és jól artikulált hangzást nyújt, ideális például ének kísérésére. Ennél a hangszernél is optimalizálták a tömör fenyő tetőlap belső merevítését, a káva és a hátlap anyagát a Player modelleknél mahagónifa, a Special és Classic modelleknél tömör mahagónifa adja. A tetőlap színére lakkozott fejrész és a krémszínű szegélyezés szépen harmonizál a gitár modern színeivel. California Newporter Player

Ahogyan a California széria többi gitárjánál, itt is a Player kategóriájú gitárok a legkedvezőbb árfekvésűek, ugyanakkor a legnagyobb színválasztékot kínálják. A tetőlap anyaga ezeknél a hangszereknél is tömör fenyő. A Slim-Taper "C"- profilú nyak pehelykönnyű mahagóniból készült, a nyakra diófa fogólapot ragasztottak és a húrláb anyaga is diófa. A 43 mm-es Graph Tech® NuBone® felső nyereg és húrlábnyereg megnövelt hangkitartást eredményez. A gitár menzúrája 650 mm-es, és természetesen ez a gitár is Fishman elektronikát kapott. A California Newporter Player 3 rétegű aranyszínű koptatólappal Candy Apple Red, Champagne, Jetty Black és Rustic Copper színekben elérhető. California Newporter Special

A Newporter gitárok között – ahogyan a többi testforma esetében is – a Special néhány részlete eltér az alapmodellétől. A test és a nyak anyaga megegyezik a California széria többi Special típusú modelljének anyagával, azonban a mahagóni nyakra Pau Ferro fogólapot ragasztottak, és a húrláb anyaga is bolíviai rózsafa, vagyis Pau Ferro. A felső nyereg csontból készült, a rozetta berakása pedig jávorfa. Ezen a gitáron is megtaláljuk a Fishman elektronikát, ami tökéletesen adja vissza a hangszer természetes hangját. A Newporter Special kizárólag matt fekete színben kapható és jár hozzá egy Deluxe puhatok. California Newporter Classic A Newporter Classic kompromisszumot nem ismerő minősége kiterjed az optimalizált tetőlap merevítésre, ami a kiváló rezonancia jellemzők mellett a súly csökkentését is szolgálja, az új csont felsőnyeregre és húrlábnyeregre, ami a hangszer hangkitartásra van jó hatással. Az ezen a gitáron is megtalálható Fishman előerősítő rendszert kifejezetten a Newporter testformához hangolták, vagyis anélkül erősíthetjük a gitárt, hogy le kellene mondanunk a hangszer eredeti, természetes akusztikus hangzásáról. A Pau Ferro fogólap és húrláb tovább növelik a hangszer vastag, gazdag hangzását. A test és a kényelmes Slim-Taper "C" profilú nyak anyagai megegyeznek a California széria többi Classic típusú modellével. A medium cutaway fazonú gitár rozettájának berakása Koa fából készült, a hangszeren nincs koptatólap, Hot Rod Red Metallic és Cosmic Turquoise színekben elérhető. Fender California Newporter sorozat árak: Mezzoforte Hangszeráruház Összegzés

A Fender új California szériája kivételes választékot nyújt a gitárosoknak. Szuper játszhatóságukkal, az átlagtól jól megkülönböztethető, látványos megjelenésükkel, a kiváló minőségű anyagoknak köszönhető nagyszerű rezonancia képességükkel, széles árkínálatukkal ezek a modellek büszkén vállalják, hogy valami újat, izgalmasat, a tradicionálistól eltérőt képviselnek. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó