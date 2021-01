Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új 2021-es Ibanez AZ Prestige sorozatú gitárok Új 2021-es Ibanez AZ Prestige sorozatú gitárok - KERES TIBOR -



Az Ibanez szinte mindegyik elektromosgitár sorozatában mutatott be újdonságokat 2021 január 1-én, most az AZ Prestige család három újdonságát emeljük ki az óriási kínálatból. Az AZ sorozat az Ibanez közelmúltjának legnagyobb sikertörténetei közé tartozik, az év elején a japán gitárgyártó óriás három új, kívánatos modellel bővítette ezt a családot. Az újdonságok között két héthúros gitárral is találkozhatunk, mindkét modell az eredetileg hathúros verziót varázsolta héthúrossá, persze megőrizve az AZ sorozat különleges, felsőkategóriás jellemzőit. A 2018-ban megjelent AZ sorozat minden modellje S-Tech wood technológiával hőkezelt ovális C profilú juharfa nyakkal készül, rozsdamentes acél jumbo érintőkkel, melyeknek a szélét a játékkényelem érdekében lekerekítették (Prestige Fret Edge). A hőkezelést lakkozás előtt csinálják, ettől a fa még szárazabb, stabilabb lesz a legkülönbözőbb környezeti körülmények között is, ugyanakkor megnövekszik a hangszer hangkitartása. A nyak felületét olajjal is kezelték, amitől a gitár egy jól bejátszott hangszer érzetét kelti. A játékkényelem további növelése érdekében a fogólap szélét is enyhén lekerekítették. Az új modellekben további közös jellemző az égerfa test, és a Dyna-MIX 9, vagy Dyna-MIX 10 kapcsolási rendszer, melyek jelentősen növelik a pickup variációk számát. AZ24027-TFF

Az égerfát az egyik legkiegyenlítettebb hangzású hangszerfának tartják, kiváló rezonanciaképességgel rendelkezik, fényes felsőközép tartományt, valamint hosszú hangkitartást eredményez. Ezért is használja az Ibanez az AZ Prestige család modelljeinek testanyagaként. A Super Strat fazonú gitártest kontúrját – a többi AZ modellhez hasonlóan – a lehető legkényelmesebbre alakították. A gitár hátoldalán kiképzett, testünk formáját követő homorú mélyedésnek köszönhetően mind ülő, mind álló helyzetben szinte hozzánk simul a hangszer. A csavarozott illesztéssel csatlakozó juharfa nyakra szintén hőkezelt juharfa fogólap került, melyet 24 acél jumbo érintő oszt fel. A pont berakások mellett a nyak oldalán fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a tájékozódást a fogólapon, pl. sötét színpadon. A gitár skálahossza 25,5” és 1E,2H,3G,4D,5A,6E,7H gyári hangolással forgalmazzák.

A Seymour Duncan® Hyperion Alnico 5 mágneses passzív hangszedőit kifejezetten az AZ sorozathoz fejlesztették, ezek a sokoldalú humbuckerek a mély és magas frekvenciák kiegyenlített arányát biztosítják. Torzított hangoknál is megőrzik az eredeti hang tisztaságát, a pengetés dinamikáját, és jó barátságban vannak a különböző effekt pedálokkal. Ahhoz, hogy a legtöbbet lehessen kihozni ezekből a speciálisan hangolt hangszedőkből az egy hangerő, egy hangszín poti és az ötállású pickup-váltó mellett, a gitárt felszerelték az Ibanez dyna-MIX10 rendszerével. Ennek köszönhetően Tap módban – amit egy apró Alter kapcsolóval aktiválhatunk – az eredeti 5 pickup állás további 5 variációval bővül. Tap módban akár tökéletes single-coil hangzást is kaphatunk, annak ellenére, hogy két humbucker dolgozik a gitáron. Az Ibanez AZ Prestige gitárjait csak a legmegbízhatóbb, csúcskategóriás hardverekkel látja el. Ez a modell a titánium nyergekkel és acél tremolóblokkal rendelkező szuper kényelmes Gotoh T1872S tremolós húrláb mellett Gotoh MG-T satus hangolókulcsokkal és Graph Tech® BLACK TUSQ XL® felső nyereggel büszkélkedhet. A gitár selyemfényű Tri Fade Burst Flat színben kapható, hazai ára 787 000 Ft, amiben egy keménytok is benne van.

AZ24047-BK

A másik héthúros újdonság az AZ24047-BK is magán hordozza az AZ Prestige sorozat minden említett jellemzőjét, és bár ezen a Super Strat fazonú modellen is Seymour Duncan® Hyperion™ hangszedők továbbítják a hangot, de itt már HSS pickup kiosztással találkozunk. A húrlábnál Seymour Duncan® Hyperion™7 humbucker dolgozik, míg középen és a nyaknál egy-egy Seymour Duncan® Hyperion™7 single-coil pickupot állítottak hadrendbe. Az elektronika annyiban más, mint az előző modellnél, hogy itt a HSS pickup kiosztás miatt a dyna-MIX 9 rendszerrel van dolgunk, ami kilencféle pickup variációt tesz lehetővé. Ezek között olyan is található, melynél a két single-coil pickup sorba kötésével egy humbucker hangszedő hangját szimulálhatjuk. A konstrukciót, faanyagokat, hardvereket tekintve a 24047-BK megegyezik a 24027-TFF modellel, de amíg az előző héthúrosra nem tettek koptatólapot, ez a gitár többrétegű fekete-fehér koptatólappal készül, ami érdekes módon hangsúlyozza a hangszer Super Strat formáját. Az AZ24047-BK modell fényes fekete poliészter lakkozással kapható, az ára 787 000 Ft, ami tartalmaz egy keménytokot is.

AZ2204N

A hagyományos hathúros gitárt preferálók számára is tartogat újdonságot az AZ Prestige sorozat, mégpedig az AZ2204N modellt, aminél az egyik újdonság, hogy változó rádiuszú rózsafa fogólappal készül, ami 22 jumbo érintőnek ad helyet. A test anyagát itt is égerfa adja, amihez ovális C profilú S-Tech wood technológiával hőkezelt juharfa nyakat csavaroztak. Újdonság a HSS konfigurációban elhelyezett Seymour Duncan® Fortuna™ pickup készlet is, amit a fenti modellekhez hasonlóan a dyna-MIX9 kapcsolási rendszerrel tettek sokoldalúbbá, ennek apró Alter kapcsolóját okosan a kezünk ügyébe helyezték a hangerő és hangszín potméter közé. A húrláb is változott, a Gotoh® T1702B tremolós húrláb a korábbiaktól eltérően nincs süllyesztve és így közvetlen kapcsolatban van a testtel, a húrlábnyergek és a tremolótőke rézből készült, ami jobb rezonanciaátvitelt eredményez és segít a játék dinamikájának apró finomságait közvetíteni. A felső nyereg anyaga csont, a Gotoh® Magnum satus kulcsokat pedig H.A.P. készséggel egészítették ki, ami lehetővé teszi, hogy húronként állítsuk be, a húrbefűző lyuk magasságát a felső nyereghez képest, másképpen fogalmazva, az ideális húrtörési szöget. Az AZ2204N modellen is megtaláljuk az AZ Prestige sorozatra jellemző extrákat, fluoreszkáló pozíciójelölők, Prestige Fret Edge, olajjal felületkezelt nyak stb. Ez a modell háromféle színben – fekete, Prussian Blue Metallic, Antique White Blonde – lesz elérhető fényes poliészter lakkozással. Mindhárom gitár ára 716 000 Ft, ebben az árban egy keménytok is benne van. Az AZ Prestige sorozat modelljei Japánban készülnek, ami már önmagában is garanciát jelent a minőségre. Az AZ24027-TFF és AZ24047-BK modellek üzletbe kerülése februárban várható, míg az AZ2204N gitárok júliustól lesznek kaphatók. Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.



