Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Teszteltük az Ortega új RGL5EB-CE Guitarleléjét Teszteltük az Ortega új RGL5EB-CE Guitarleléjét - BORBÉLY TAMÁS -



Az Ortega ukulelék, banjolelék és guitarlelék között sok a 2020-as újdonság, ezek közül most a Timber sorozatban készülő RGL5EB-CE gitárlele cutaway fazonú testtel készülő változatát kaptuk meg tesztelésre.

Ortega RGL5EB-CE

Gitár vagy ukulele? Mindenekelőtt pár szót ejtenénk arról, hogy mégis mi fán terem a „guitarlele”. Ez a kis hangszer (ahogyan azt a neve is mutatja) a gitár és az ukulele házasságából született. Méretét tekintve nevezhetjük 1/4-es gitárnak, amely a tenor, vagy bariton ukulelék méretéhez áll közel. Ezen méretbeli hasonlóságoknál fogva hangzásban az ukulelékhez áll közelebb, viszont hat húrja van, melyek a gitárhoz hasonló hangolással (kvart, illetve egy helyen terc) rendelkeznek, annyi különbséggel, hogy a guitarleléknél a standard hangolás egy tiszta kvarttal feljebb van egy normál gitárhoz képest, tehát a húrjai alulról felfelé: A-D-G-C-E-A hangokra vannak hangolva. Napjainkban egyre elterjedtebb ez a kis hibrid hangszer, mely a népszerűségét talán a két szülő (a gitár és az ukulele) jó tulajdonságainak egyesítésével érte el. Jelen tesztünkben nem is akármilyen, hanem a bizonyos extrákkal felvértezett Ortega RGL5EB-CE típusú guitarlelét vesszük jobban szemügyre. Ismerkedés közelebbről



Hazudnék, ha azt állítanám, hogy sok-sok éves koncert, és stúdió tapasztalattal rendelkezem a guitarlelék terén, de az Ortegán kívül már volt a kezemben több, más gyártó által készített ilyen típusú hangszer. A korábbi élményekkel összehasonlítva azt kell, hogy mondjam, hogy eddig egyértelműen ez az Ortega által gyártott RGL5EB-CE viszi a prímet. Itt ugyanis már esztétikailag is egy gyönyörű hangszerről beszélünk. A nyílt pórusú matt finish-sel rendelkező ébenfa fedlap, illetve kávák, melyeket ízléses binding szegélyez – mintha csak egy igényesen összerakott klasszikus gitár elemei lennének. A fekete hangolókulcsok, és arany hardware szintén komoly, elegáns külsőt kölcsönöznek a hangszernek. Ortega RGL5EB Első ránézésre a legtöbb guitarlele talán egy játékhangszer benyomását keltheti, de az Ortega RGL5EB-CE a fent említett külső jegyeket viselve kiemelkedik a sorból, egyértelműen érződik, hogy egy komolyabb kategóriát képvisel. A bevezetőben említettük, hogy egy standard guitarleléhez képest bizonyos extrákkal rendelkezik, ezek közül az egyik a cutaway testkialakítás. Guitarlelék között viszonylag ritkának mondható a cutaway testforma, pedig nagyon praktikus, ha az ember nem csak az első pár fekvésben lévő teret szeretné használni. Az Ortega RGL5EB-CE-nél ez a bevágás úgy van kialakítva, hogy könnyen elérhetővé válik a teljes fogólap, tehát lehetővé teszi a gitárokhoz képest amúgy is csökkentett skálahossz teljes kihasználását. Ha a felhasználó a gitár oldalról érkezik a guitarlelék világába, akkor ez a kialakítás fontos lehet, hogy otthonosabban mozogjon a hangszeren. A másik szolgáltatás, mely talán extrának nevezhető az nem más, mint az Ortega saját gyártású MagusUke elektronikája. Ennek jelenlétével a hangszer nem csak esztétikailag, hanem funkcionálisan is egyértelműen kilép a gyakorlóhangszerek sorából. A preamp nagyon egyszerű, mindössze egy Tone potméterrel, illetve hangerőszabályzóval rendelkezik, de mindez jó hangminőséget produkál, ami elég is arra, hogy a színpadi használatra abszolút alkalmassá tegye a hangszert. Az elektronika rendelkezik továbbá egy beépített hangolóval, mely kellően pontos, kijelzője napfényben is jól látható. Akusztikusan a hangszer kis testmérete miatt nyilván nem rendelkezik azzal a hangerővel, illetve testes hangkarakterrel, mint egy gitár, azonban kierősítve olyannyira megtáltosodik, hogy az ember azt nem is képzelné elsőre. Pusztán a saját elektronikáját használva teljes értékű hangszerré válhat akár egy nagyobb zenekari felállásban is. Felvételeknél pedig a mikrofonozás mellett egy nagyon értékes, másik karakterű hangszínt lehet rögzíteni vonalban, mellyel aztán gyönyörű hangszín keverhető.





Heincz Gábor Biga, az Ortega Guitars hivatalos előadója egy Ortega RGL5EB-CE guitarlelével





Összegzés, ajánlás



Ahogy a fentiekben már említettük, az Ortega RGL5EB-CE guitarlele teljes értékű hangszer lehet színpadon, vagy stúdióban azoknak, akik egy ukulele-közeli hangzást szeretnének, de mégis ragaszkodnak a gitár nyak adta szélesebb lehetőségekhez, illetve a megszokott „környezethez”. Ugyanakkor kis mérete miatt kiválóan hordozható, így betölti az úti hangszer funkcióját, mely könnyedén felvihető akár repülőgépre is. Ezáltal hű társa lehet annak, aki nem akar hangszer nélkül maradni még egy nyaraláson sem. A nejlon húrok kevésbé kényesek a nedvességre, így egy extrémebb környezetben (pl.: sós, párás levegő) sem korrodálnak, használódnak el. Kis mérete lehetővé teszi akár a turnébuszban való gyakorlást is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a guitarlele első hangszere lehet egy olyan kisgyereknek, akinek még a 1/2-es gitár is nagy. Ebben az esetben az elektronika talán nem szükséges, de az Ortega RGL5EB típusjelzéssel gyártja ezt a guitarlelét elektronika nélküli verzióban, hagyományos testformával is. Már csak ezt a pár példát áttekintve is láthatjuk, hogy mennyi területen jelenthet megoldást ez a kis hangszer… a zene világában tett első lépésektől egészen a koncerteken, színpadon való használatig.



Technikai adatok



Gyártó: Ortega Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary Testkialakítás: cutaway Felsőnyereg szélesség: 47 mm Felső nyereg: csont Húrláb: csont Finish: nyílt pólusú, matt Top, hát, káva: rétegelt ébenfa Nyak: mahagóni Fogólap: dió Húrláb: dió Hangolókulcsok: Ortega Hardware: arany szín Elektronika: Ortega MagusUke Beépített hangoló: van Érintők száma: 18 Testszegélyezés: Tortoise ABS Menzúra: 435 mm Tartozék: Ortega puhatok Ortega RGL5EB-CE – 63 000 Ft Ortega RGL5EB – 50 000 Ft

Az ORTEGA hangszerek hazai és európai forgalmazója a Az ORTEGA hangszerek hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó