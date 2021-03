Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Taylor American Dream AD17e Blacktop teszt Taylor American Dream AD17e Blacktop teszt – BORBÉLY TAMÁS –



A Taylor „Amerikai álom” sorozatában három, felsőkategóriás anyagokból készült modellt mutatott be, ezekből az American Dream AD17e Blacktop gitárt teszteltem.



Bob Taylor két társával 1974-ben vásárolta meg a San Diego-ban található American Dream gitárgyárat, ahol aztán nekikezdett saját gitárjainak gyártásához. Ekkor kezdődött a Taylor márka felemelkedése, és ennek az időszaknak állít emléket nevében a legújabb széria, az American Dream. Ez az akusztikus gitár sorozat kizárólag USA-ban gyártott hangszereket sorakoztat fel, melyek igazi prémium hangszerek, kategóriájukhoz képest a legmegfizethetőbb áron. Gyakorlatilag úgy is fogalmazhatnánk, hogy a széria koncepciója a „legolcsóbb áron a legmagasabb polcról” elvet követi. Bob Taylor saját bevallása szerint e széria indításának az ötletét többek között a 2020-as vírushelyzet ihlette. Ebben a zenészeknek különösen nehéz időszakban, a lélekemelő alkotásnak különösen fontos szerepe kell, hogy legyen, ezért szerette volna egy szélesebb vásárlói körnek is elérhetőbbé tenni az igazi, amerikai gyártmányú hangszereit. Jelen tesztünk konkrét alanya a Taylor American Dream AD17e Blacktop névre hallgató gitár, mely árát tekintve így is bőven fél millió forint fölött van. Összerakás, anyaghasználat

Az AD17e Blacktop esetében – mint a széria többi tagjánál is – az anyaghasználat során felsőkategóriás faanyagok kerültek a terítékre. A fedlap, mint a Taylor gitárok többségénél, itt is tömör lucfenyőből készült. Többek között ez a faanyag felelős a gitár dinamikai sokszínűségéért. A hátlap és a káva ovangkol fából készült, mely tulajdonságait tekintve a rózsafa nyugat-afrikai rokonának tekinthető. A különbség a telítettebb középtartományban, illetve a gazdagabb magasakban mutatkozik meg. A nyak mahagóniból, a fogólap, és a húrláb pedig eukaliptuszból készült. A faanyagok a maguk gyönyörű mintázatukban tündökölnek az egész gitáron, kivéve a fedlapot, amely egy elegáns matt, fekete finish-t kapott. A kávák csatlakozási vonalánál az élek szépen le vannak kerekítve, ami nagyon kényelmes játékérzetet ad, nem vágja sem az ember combját, sem a karját, a gitár észrevétlenül simul az ölünkbe. Az American Dream AD17e Blacktop a Taylor saját fejlesztésű Grand Pacific testformáját kapta. Ez alapvetően egy dreadnought-szerű konstrukció, mely a nyaki résznél kevésbé szögletes, inkább hasonlít egy orchestra (OM) formára. A Taylor másik innovációja is jelen van a gitártestben, nevezetesen a fedlap merevítés a tradicionális „X” alakzat helyett, „V” elrendezésű. Ezt a merevítő alakzatot Andy Powers, a Taylor cég egyik vezető gitárépítő mestere fejlesztette, ugyanis a már közel 100 éve megszokott X merevítéssel mindig elégedetlen volt, mivel a hangkitartás (sustain), és a hangerő esetében kompromisszumos megoldást kínál. A V-merevítéssel a top középső mezője kellően merev egy jobb, hosszabb sustain érdekében, viszont a szélső részeket hagyja rezegni, ezáltal nagyobb hangerő érhető el. Játszhatóság szempontjából a nyak maga az álom. Számomra az egyik legkényelmesebb akusztikus-gitárnyak-élmény volt, mellyel valaha találkoztam. Mintha a kezemre öntötték volna. A hangolókulcsok rettentően masszívak, nagyon jól tartják a hangolást, továbbá szép, folytonos átmenetet biztosítanak a precíz kezelhetőség érdekében.

Hang

Hangját tekintve igazi etalon akusztikus gitárhang. Küzdelem, erőlködés nélkül, instant módon az első akkord, amit megfog rajta az ember: már énekel. Ha egy szót használhatnék csupán a hangjának jellemzésére, akkor azt írnám: kristálytiszta. Teljesen sallangmentes a hangkép. Egy ilyen kaliberű hangszernél nyilván elvárható, hogy ne legyen se „bödön”, se doboz hangja, nem is ezeket értem a fenti jellemzés alatt, hanem azt, hogy stúdió kész módon illeszkedik a zenébe. A húrok mindenféle zavaró felharmonikusok nélkül dolgoznak, a mély tartományok nem ködösek, a legkevésbé sem mosottak, hanem pregnánsak, nagyon konkrétak, és mindemellett rendesen megszólalnak, hozzák a kellő melegséget. Talán elsőre egymásnak ellentmondásos jellemzőknek tűnhetnek a „meleg-kerek”, illetve a „pregnáns-konkrét” mélyek. Nem csoda, hiszen alapesetben a legtöbb hangszernél nem kapjuk meg ezeket a jellemzőket egy „csomagban”, de itt, a Taylor AD17e Blacktop esetében igen.



Összességében elmondható a hangszer hangjáról, hogy a kivételesen konkrét és jól artikulált. Egy vastag akkordot megpengetve az egyes húrok külön-külön olyan jól értelmezhetők, ami ritkaság számba megy. Ezt a külön értelmezhetőséget ebben az esetben, a legjobb értelemben a frekvencia spektrum lefedettségére értem. Minden egyes húrnak megvan a maga helye a hangképben, ezáltal egy nagyon tiszta, homogén, kiegyenlített összképet kapunk. Ezek a kiváló hangi adottságok köszönhetők a testformának, a faanyaganyag kombinációknak, és a precíz, tudatos megépítésnek. A Taylor cég maga is azt írja erről a hangszeréről, hogy „a cél a hang fundamentumára való fókuszálás, mindenféle felesleges felharmonikus nélkül”. Aki kézbe veszi ezt a gitárt, az azonnal tapasztalhatja ennek az utóbbi mondatnak az igazságtartalmát. Az AD17e Blacktop hangszedővel, illetve elektronikával is rendelkezik, melyek összefoglaló néven a Taylor Expression System 2 névre hallgatnak. Ennek a rendszernek a keretében újra lett gondolva a piezo hangszedő használata. Alapesetben a húrláb alatti piezo hangszedők hangja meglehetősen vékony, szintetikus, továbbá eléggé kevés köze van a hangszer valódi, akusztikus hangjához. Az Expression System 2 esetében ez szerencsére nem így van. A hangszedő továbbra is piezo-s elven működik, de három különböző szenzor van elhelyezve a húrlábtól távolabbi helyen, emiatt a hangszedő által „befogott” hang jóval melegebb és realisztikusabb egy hagyományos piezo rendszerhez képest, és ami a lényeg, hogy valóban közel áll a gitár akusztikus hangjához, ami kulcsfontosságú ebben a kérdésben. Erősítőre kötve kísérleteztem azzal, hogy fel- és letekertem a hangerőt játék közben és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a valós akusztikus hang jellemzői tényleg átmennek ezen az új rendszeren, és kierősítve is abszolút megmarad a gitár karaktere. Óriási dolog, hogy nem egy általános piezo hangot kapunk, hanem instant módon, belsőmikrofon nélkül is átmegy a hangszer testhangja. Az új Expression System 2 ezáltal lehetővé teszi a gitár testén történő perkusszív játék átvitelét is. A rendszer része természetesen egy kiváló előfok is, melyhez három potméter tartozik magas, illetve mély tartományokra vonatkozó hangszínezési lehetőséggel, továbbá egy hangerő állítási lehetőséggel. Ezek a potméterek a szokásos helyen találhatóak, a jobbkezes játékos felőli káván, de semmi felírat, semmi keret nem tartozik hozzá, csak a három kis potméterfedő gombocska. Ez esztétikai szempontból nagyon letisztult képet eredményez, továbbá abszolút minimálisra szorítja vissza a káva felületének „lyukakkal való gyengítését”, ezáltal akusztikai szempontból is előnyös. Az elektronika része még egy fázisfordító kapcsoló az esetleges mélygerjedések kiküszöbölése végett. Ezt a kapcsolót azonban csak a hanglyukon keresztül, eléggé nehézkesen tudjuk elérni. Bár ez sem akkora tragédia, hiszen optimális esetben, egy adott színpadi beállás alkalmával maximum egyszer kell hozzányúlnunk. Összefoglalás, ajánlás

A Taylor American Dream AD17e Blacktop egy igazán professzionális hangszer. Igényes kidolgozottsága, kiváló hangi adottságai egy egészen magas kategóriáról adnak bizonyságot. Emellett nagyon kényelmes, játszhatósága is kivételesen jó. A Taylor sajátfejlesztésű elektronikájának köszönhetően pedig a színpadokon, illetve akár stúdióban is azonnal használható, gyönyörű akusztikus gitárhangot kapunk. Kristálytiszta, kiegyenlített hangja és kiváló dinamikai tulajdonságai a legkülönbözőbb zenei stílusokra, illetve játékmódokra teszi alkalmassá.



A bevezetőben említettük, hogy egy megfizethetőbb árú gitárról lesz szó, de valljuk be, az ára még így is eléggé borsos. Azonban, ha a korábbi USA-ban gyártott Taylor modellekhez viszonyítjuk, akkor bizony ez a relatíve magas ár is eléggé jónak mondható, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy ez egy életre szóló hangszer, egy végállomás. Számomra nagyon inspiráló volt rajta a játék, bevallom a tesztelés végén nehezemre is esett letenni. Az American Dream sorozat további modelljei a natúr színű tömör fenyő fedlappal, ovangkol hátlappal és kávával rendelkező az AD17e, valamint a trópusi mahagóni tetővel, tömör sapale fa kávával és hátlappal készülő AD27e gitár. Technikai adatok



Ár: 683 900 Ft Teszthangszer: Mezzoforte Hangszeráruház Szín: Fekete Felületi finish: matt Test típus: Grand Pacific Merevítés: V alakú Fedlap: Lucfenyő Hátlap: Ovangkol Kávák: Ovangkol Nyak: Mahagóni Menzúra: 648 mm Érintők száma: 20 Felső nyereg szélessége: 44,5 mm Fogólap: Eukaliptusz Húrláb: Eukaliptusz Elektronika: Taylor Expression System 2 Kezelőgombok: Volume, Bass, Treble Hardver: Nikkel Gyártás helye: USA