Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Sandberg California Supreme – 35. évfordulós modell Sandberg California Supreme – 35. évfordulós modell Fennállásának a 35. évfordulójára időzítve a Sandberg bemutatta különleges évfordulós modelljét, a Sandberg California Supreme basszusgitárt.

Az elsősorban csúcsminőséget képviselő basszusgitárjairól ismert Sandberg cég butik kivitelű, 35. évfordulós ünnep modelljének német mesterei csodálatos, kézzel válogatott habos juhar toppal borították a gitár égerfa testét, és ez az anyag került a fejrészre is. De ez a gitár nem csak megjelenésével kívánja elkápráztatni szemlélőit. A látványos külsőn túl az évfordulóra készült modell megtestesíti mindazt a tapasztalatot és technikai kifinomultságot, amit a Sandberg mesterelméi, Holger Stonjek és csapata képviselnek, több mint három évtizede.



A hat csavarral rögzített nyak norvég jávorfából készült és a Sandberg hőkezelő eljárásában részesült. Ebben a folyamatban a hangszerfát több napon keresztül speciális hőkezelésnek vetik alá, mintegy termikusan öregítik. Az eljárás eredményeképpen a fa sejtstruktúrája megváltozik, rezonanciaképessége olyanná válik, mint az érett fáé, ugyanakkor a fa kevésbé lesz érzékeny a hőmérséklet-változásokra. Fontos, hogy a California Supreme teste üreges kialakítású, ami nemcsak könnyebbé teszi hangszert, de a gitár hangindítására is hatással van. A jávorfa nyakra ébenfa fogólap került, 22 érintővel, elegáns ovális berakásokkal, az oldalán sötétben fluoreszkáló pozíciójelölőkkel. A húrtartó, a tömör húrláb, a fém potmétergombok és a precízen dolgozó Sandberg Super Light hangolókulcsok a repülőgépgyártásban használatos erős alumíniumból készültek. Ezeket a technológiákat folyamatosan fejlesztették az évek során és az elmúlt 35 év tapasztalatait tükrözik.

A Sandberg California Supreme különleges Delano XTender 4 tekercses humbucker pickupokat kapott, melyek felezhetők és kivételesen meleg, gazdag és modern hangzást nyújtanak. Ezekhez a hangszedőkhöz már illik egy komoly elektronikát beépíteni a gitárba, és a Sandberg ezt meg is tette. A gyártó saját aktív, háromsávos EQ-ja, Bass, Mid, Treble és Balance szabályzók, valamint a hangerő gombra szerelt push/pull kapcsoló áll rendelkezésünkre. Ez utóbbival az aktív és passzív mód között tudunk váltani. A potméterek felett elhelyezett két mini kapcsoló egyikével a humbuckerek tekercsleválasztása lehetséges, a másik kapcsolóval pedig a közép frekvencia szabályozható tartományait állíthatjuk be (160Hz, 900Hz, 480Hz). Ez a basszus előerősítő egyike azon keveseknek, amelyek az elem lemerülése vagy hibája esetén is folyamatosan tovább működik passzív módban. Egyébként passzív módban az EQ Treble gombja passzív hangszínszabályzóként funkcionál. A Sandberg California Supreme négy- és öthúros változatban, háromféle színben magasfényű, Blueburst, Honeyburst és Redburst finish-sel lesz kapható, várható ára 3 599 EUR. További információk a Sandberg hazai forgalmazójánál:

