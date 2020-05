Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » PRS Limited Edition SE Custom 24 Fade, csak Európában PRS Limited Edition SE Custom 24 Fade, csak Európában A Paul Reed Smith a május 26-án jelentette be limitált kiadású SE Custom 24 gitárjait, melyeken a cég kézzel készített, színátmenetes Private Stock Fade lakkozásait láthatjuk viszont.

Ha valaha a PRS Private Stock Fade (színátmenetes) finish-sel készülő gitárok valamelyikére vágytál, az új Limited Edition SE Custom 24 Fade lakkozású modellek közül valamelyik kiváló megoldás lehet számodra. A színkínálat ugyanaz, azonban sokkal kedvezőbb áron. Választhatunk a látványos Amber Fade, Charcoal Blue Fade, Charcoal Cherry Fade és Charcoal Fade színek között, ugyanakkor tudni kell, hogy mindegyik színű modellből összesen csak 200 darabot készítenek, kizárólagosan európai forgalmazás céljából. A Custom 24 SE Fade gitárok specifikációja gyakorlatilag megegyezik a standard 2020 SE Custom 24 modellekével: a mahagóni testre jávorfa top került, melyhez tradicionális PRS Wide Thin profilú jávorfa nyak csatlakozik. A rózsafa fogólap 24 érintőnek ad helyet és a cég emblematikus madáralakú berakásai szolgálnak pozíciójelölőként. A nyak szélessége a felső nyeregnél 42,86 mm, a hangszer skálahossza 635 mm.

Ami az elektronikát illeti, a limitált sorozat modelljein egy pár felezhető 85/15 „S" humbucker dolgozik, melyeket egy hangerő, egy hangszín gombbal és a háromállású pickup-választóval kezelhetünk, a hangszín potin található push-pull kapcsolóval pedig felezhetjük a humbuckereket. A képet a PRS tremolórendszer és a PRS hangolókulcsok teszik teljessé. Ami szerintünk vonzóvá teszi ezeket az Európa számára gyártott limitált kiadású modelleket, az az, hogy az ára megegyezik a standard PRS SE Custom 24 modellével, vagyis az extra finish nem jár felárral. Tekintve, hogy a PRS SE Custom 24 modellek is meglehetősen népszerűek, ezek a Private Stock finish-sel ellátott gitárok gyorsan el fognak kelni. Mi nem találtunk hazai üzletekben ezekből a modellekből, de a Thomann-nál 888 eurós bruttó áron kínálják puhatokkal együtt. https://www.prsguitarseurope.com/