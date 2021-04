- BORBÉLY TAMÁS -



Az Ortega Performer szériájának tagjai sokszor nem a szó valós értelmében vett tradicionális „klasszikus” gitárok, hanem azoknál modernebb, de még klasszikusnak nevezhető nejlonhúros gitárok.

A Performer gitárok között találhatók vékony, illetve normál (klasszikus) testvastagságú példányok, illetve kivágott (cutaway), és normál (non-cutaway) testformával rendelkező hangszerek is. Ez a széria tartalmaz jó néhány balkezes gitárt is, ilyen formában az Ortega gondol a balkezes kollégákra is. Jelen tesztünkben a legújabb Performer tagot, az Ortega RCE138-T4 gitárt fogjuk közelebbről szemügyre venni.

Összerakás, kényelem





Az Ortega RCE138-T4 egy „thinline” nejlonhúros akusztikus gitár, ami röviden annyit tesz, hogy a teste vékonyabb egy normál klasszikusgitárénál. Ez a csökkentett testméret kényelmi szempontból egyértelmű előnyt jelent, a hang terén pedig egy más irányba mozdítja el a tulajdonságokat, ami nem feltétlenül jobb, vagy rosszabb, mint egy klasszikus, nejlonhúros hang, egyszerűen csak más. (Erre hamarosan részletesebben is kitérünk.)

Nyaka az Ortega gitárjai között a „slim” kategóriába esik, tehát egy vékonyabb verzióról beszélünk. Más akusztikus gitárgyártók is használják a slim elnevezést, ami nem feltétlenül egyezik az Ortegáéval. Ez a kifejezés a gyártóknál egy jelző, nem pedig egzakt szélesség, rádiusz, stb. gyűjtő paraméter, ezért érdemes gyártónként megvizsgálni, hogy kinél mit is jelent a „slim” verzió. Az Ortegánál, jelen esetben az Ortega RCE138-T4-nél számszerűsítve ez egy 48 mm-es felsőnyereg szélességet jelent, ami nejlonhúros gitároknál valóban keskenynek számít. A nyak játszhatósága így nagyon kényelmes lehet annak is, aki alapvetően az elektromos gitárok világban mozog többet. A test kialakítása kivágott, vagyis cutaway jellegű, tehát a felsőbb fekvésekben is könnyebben elérhetővé válnak a hangok. Az ergonomikus élményt tovább növeli, hogy már gyárilag is meglehetősen kényelmesre, vagyis kis húrnyomásra vannak állítva a húrok. Majdhogynem színpadkész állapotban vehetjük ki a tokból a „friss” gitárt is.

A hangszer natúr színű, így mind a fedlap, hátlap, káva és a nyak esetében is igaz, hogy a gyönyörű mintázatú faanyagok a maguk természetes szépségében tündökölnek a magas fényű lakk finish alatt. A hanglyukat Ortega Signature dió / juhar / fehér gyöngyház rozetta díszíti. A gitár tartozéka egy Ortega Deluxe puhatok, mely egy profi, kellően bélelt, szivacsozott, megfelelően nagy zsebekkel ellátott gyönyörű puhatok. Más márkák esetében sokszor csak a prémium vagy felsőbb kategóriás hangszerekhez jár ilyen tok, az Ortega viszont már a belépőszint feletti gitárjainál is ilyen kiváló minőségű puhatokkal ajándékozza meg a felhasználót.





Hang





Ami már a hangszer kidolgozásán is látszott, az a hangjánál be is igazolódik, vagyis ez a gitár nem igazán klasszikus célkora készült. Vékonyabb, thinline testkiképzésének köszönhetően nem rendelkezik igazán kerek, gömbölyű mélyekkel, inkább a pregnáns, pattogós hangok jellemzik. Egy klasszikus gitárral összevetve hidegebb a hangja, de félreértés ne essék, ez még mindig egy teljesen jó nejlonhúros hang, csak más az irány. Én például nejlonhúros gitárok esetében kifejezetten szeretem a kevésbé „dobozos”, inkább hidegebb, laposabb hangot, aminek szélső példája a Godin által gyártott gitárok signature hangja. Röviden talán úgy is megfogalmazható, hogy az Ortega RCE138-T4 hangját tekintve valahol egy tradicionális klasszikusgitár, és egy Godin között helyezkedik el. Ez a hang pedig a könnyűzenében, főleg zenekari környezetben nagyon jól használható. A mélyek hiánya nem hogy hátrány, hanem éppen előny, mivel egy szélesebb zenekari hangképben egy akusztikus gitár szólóban gyönyörű, kerek, mély frekvenciái sokszor zavaróak lehetnek az összhangképet tekintve, ezért amúgy is vágásra kerülnek. Az Ortega RCE138-T4 ehhez képest a saját EQ-ját akár középen hagyva is már egy megfelelően zenekar-kész, nejlonhúros hangot produkál.

Mint már több általunk korábban is tesztelt Ortega gitárnál, itt is a jól bevált saját elektronika, az Ortega MagusPro került beépítésre. Ez egy meglehetősen korrekt, három sávos EQ-val (magas, mély, közép) rendelkező elektronika, mely piezo hangszedőjével működik együtt. Az ilyen rendszerű hangszedők által továbbított sound általában nem egyezik a gitár valós akusztikus hangjával, de a MagnusPro árkategóriájához képest nagyon jól teljesít ezen a téren. Az Ortega RCE138-T4 esetében azért is van viszonylag könnyebb dolga az elektronikának, mert a laposabb test miatt maga az akusztikus testhang is kevésbé háromdimenziós, mint egy eredeti méretű klasszikusgitárnál. Utóbbi esetben nagyon nehéz hangszedővel visszaadni az akusztikus élményt, viszont egy thinline hangszernél azért ez valamivel könnyebb vállalkozás. A háromsávos EQ-val viszonylag szélsőséges beállításokat tudunk létrehozni mind vágás, mind pedig az adott frekvenciák emelése terén.

Az elektronika természetesen rendelkezik fázisfordító (Phase) kapcsolóval az esetleges gerjedések elkerülése végett. A beépített hangoló kifejezetten pontosnak mondható. Messze jobb az átlagos „on-board” hangolóknál. A kiváló funkcionalitásán túl a kijelző nagyon ízlésesen van elhelyezve az elektronika fedlapját díszítő Ortega logóban. Az elemtartó a hangszer alján helyezkedik el, az elem egy mozdulattal cserélhető.









Összegzés, ajánlás





Az Ortega RCE138-T4 viszonylag kedvező áron elérhető, kényelmes, korrekt hangú nejlonhúros akusztikus gitár. Kényelmi funkciói, illetve hangi adottságai alapján megállapítható, hogy egyértelműen inkább a könnyűzenében mozgolódó zenészeknek készült. Ezen belül is a felhasználási területét jobban szűkítve inkább a zenekari környezet a megfelelő neki, mintsem a szólóelőadói felhasználás. Ortega MagusPro elektronikájának köszönhetően pedig a tokból azonnal egy színpad-kész hanggal rendelkező gitárt vehetünk a kezünkbe.

Technikai adatok

Gyártó: Ortega

Forgalmazza: Meinl Distribution

Ár: 179 000 forint

Szín: natúr

Finish: magasfényű lakk

Fedlap: tömör alaszkai lucfenyő

Hátlap és káva: sapele

Nyak: mahagóni

Menzúra: 650 mm

Érintők száma: 19

Felső nyereg: 48 mm

Fogólap: indiai babér

Húrláb: 12 lyukú indiai babér

Hangszedő: piezo

Elektronika: Ortega MagusPro

Hangoló: beépített

Puhatok: Ortega Deluxe







Az Ortgea hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.