Korábban már írtunk az Ortega 2020-as újdonságairól, most egy kedvező árú, jól használható, vékonytestű, nejlonhúros elektroakusztikus gitárt kaptunk tesztelésre. Az Ortega talán legnépszerűbb akusztikus gitár sorozata a Family, mely nagyon széles skálán kínál hangszereket a felhasználók számára. A kezdőktől, a professzionális szintig mindenki találhat magának megfelelő gitárt ebben a családban. Jelen tesztünkben az egyik legújabb 2020-as modelljét, az Ortega RCE 125SN-SBK modellt vesszük tüzetesebben szemügyre.

Összerakás, kényelem

Ha az RCE 125SN-SBK kialakítását nézzük, minden eleme arra utal, hogy ez egy kifejezetten könnyűzenére készült hangszer. Maga a test meglehetősen lapos, mégis alkalmas a teljesen akusztikus játékra, de testméretéből adódóan nagy hangerőt nem várhatunk el tőle. Ugyanakkor ez a relatíve vékony test jóval kényelmesebb játékérzetet biztosít, mint egy vastag testű klasszikusgitár. A nyak profilja terén hasonló a helyzet. Az Ortega RCE 125SN-SBK vékony, „slim” nyakkal rendelkezik, mely erősen közelít egy elektromos gitár nyak vastagságához. A nyak szélességét tekintve a 48 mm-es nyeregszélességével a nejlonhúros gitárok között keskenynek mondható. Sok játékosnál a legmeghatározóbb paraméter a húrnyomás, kifejezetten alacsonyra van állítva. Amint kezembe vettem a hangszert ez volt a legfeltűnőbb, és legkellemesebb meglepetés. Ritkán tapasztalható ilyen alacsony húrnyomás gyári beállítás esetében. Fontos megjegyezni azért, hogy ez a témakör meglehetősen szubjektív, nagyban egyéni ízlés kérdése. Én „könnyűzenész” fejjel (kézzel) állok a hangszerekhez, nekem ez a sportosra állított húrnyomás jelenti a kényelmet. Egy klasszikus zenére megszokottabb beállítás könnyen lehet, hogy az én szemszögemből kényelmetlen lenne. Ez a gyári „fürge” húrtáv beállítás is utal a hangszer célzott felhasználási területére, illetve identitására. Az általunk korábban tesztelt Ortega crossover nejlonhúros gitárok esetében a gyártó olyan húrtávot használt, mely a klasszikus, és könnyű világ közötti, utólagos beállítással mindkét irányba mozdítható. Több hangszer teszt után úgy vélem, hogy ez a húrtáv beállítás egyik esetben sem véletlen, hanem a részletekre való odafigyelés az Ortega részéről. A hátlap és a káva mahagóniból, a fedlap pedig lucfenyőből készült. Ezen felületek, illetve a nyak is matt fekete finish-t kaptak, ami elegáns külsőt kölcsönöz a hangszernek, megjelenése kifejezetten modernnek mondható. A diófából készült húrlábon tizenkét lyuk található, mely kulturált megoldást biztosít a húrozáshoz, illetve a húrvégek megfelelő „eldolgozásához”. Hang

Akárcsak a fent említett kidolgozásbeli, és ergonómiai jegyek, a hangszer hangja is a könnyedebb műfajok űzőinek kedvez. Például sokkal kevesebb méllyel rendelkezik, mint egy valódi klasszikus gitár, kevésbé meleg a hangja stb. Ezeket nem is várhatjuk el tőle, hiszen alapvetően nem erre a célra készült, lapos teste nem teszi ezt lehetővé. Viszont nagyon jól használható például popzenében (pláne mondjuk latin-popban), ahol mindenképpen „nejlon” hang kell. Az alsó három (tekert) húrban megvan az a pregnáns, pattogós jelleg, amit én kifejezetten szeretek egy nejlonhúros gitárban, és ami általában a lapos testű példányokra jellemző. A hangszer jól kiegyenlített, önmagában (akusztikusan) is egy viszonylag kompresszáltabb hanggal rendelkezik. Ezek mind, mind olyan jellemzők, melyek első hallásra negatívumoknak hangozhatnak (kevesebb mély, kompresszált hang stb.), pedig egyáltalán nem erről van szó. Egy adott stílusban ezek jó tulajdonságok. Ezzel a gitárral zenekari mixben például nem kell a mélyvágással annyit bajlódni, illetve a dinamikailag is alapból jobban kiegyenlített, mint egy olyan szólóhangszer, amit arra terveztek, hogy önmagában lásson el minden funkciót a zenében (lásd: általában a klasszikusgitárok). Az Ortega RCE 125SN-SBK-t nevezhetjük ilyen szempontból egy nagyon jó csapatjátékosnak a könnyűzenei nejlonhúrosok ligájában. A fent említett pár tulajdonság persze nem azt jelenti, hogy csak zenekarban használható, hiszen kihangosítva, saját hangszedőjét, és elektronikáját használva egy elég széles palettán kevergethetjük, optimalizálhatjuk a sound-ot. Az Ortega, már több hangszerében is jól bevált saját elektronikáját, a MagusPro-t alkalmazta az RCE 125SN-SBK esetében is. Ez egy funkcionalitását tekintve egy egyszerű három sávos EQ-val (magas, mély, közép) rendelkező elektronika, mely piezo hangszedőjével működik együtt, de teszi mindezt nagyon korrekt módon. Itt fontos megemlíteni, hogy a rendszer (piezo hangszedőhöz képest) nagyon jól visszaadja az akusztikusan hallott „valós” gitárhangot, mely ebben az árkategóriában nem igazán jellemző. A háromsávos EQ mind a három sávjához tartozó frekvenciatartomány „zenei módon” van megválasztva. Tehát, ha szélsőséges állásokba is tekerjük az adott hangszín potmétereket, akkor is nagyjából olyan területeken maradunk, melyeknek van létjogosultsága a zenében. Az elektronika természetesen rendelkezik fázisfordító (phase) kapcsolóval az esetleges gerjedések elkerülése végett. A beépített hangoló kifejezetten pontosnak mondható. Messze jobb az átlagos „on-board” hangolóknál. A kiváló funkcionalitásán túl a kijelző nagyon ízlésesen van elhelyezve az elektronika fedlapját díszítő Ortega logóban. Az elemtartót a hangszer alján találjuk, egy mozdulattal cserélhető az elem. A gitár tartozéka egy Ortega Deluxe puhatok, mely egy profi, kellően bélelt, szivacsozott, megfelelően nagy zsebekkel ellátott gyönyörű puhatok. Természetesen ezt is látávnyos Ortega logó díszíti. Összegzés, ajánlás

Az Ortega RCE 125SN-SBK egy nagyon kényelmes, könnyen játszható hangszer, mely főleg a könnyűzenészeknek kedvez mind hangjában, mind ergonómiai kialakításában. Kiválóan alkalmazható a könnyűzene bármely műfajában, mely nejlonhúros akusztikus gitárhangot kíván. A jazz, bossanova, latin, vagy a popzenék kifejezetten jól működnek ezen a hangszeren. Gyári beállítása csillagos ötös, a tokból elővéve azonnal színpad kész. Szubjektív vélemény, de szerintem ár/érték arányban talán ez a legjobb Ortega gitár, amit valaha próbáltam. Heincz Gábor Biga, az Ortega Guitars hivatalos művésze is egy Ortega RCE 125SN-SBK modellen játszik. Technikai adatok



Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary Ár: 97 000 Ft Tető: lucfenyő, matt fekete finish Hátlap és káva: mahagóni, matt fekete finish Nyak: mahagóni, matt fekete finish, két irányba állítható merevítő pálca Fogólap: dió, 19 érintővel Híd: dió, 12 lyuk Elektronika: Ortega MagusPro elektronika, beépített hangolóval Testkialakítás: Cutaway Húrok: Savarez 510CJ Nyeregszélesség: 48 mm Menzúra: 650 mm Tok: Ortega Deluxe puhatok



Az ORTEGA hangszerek hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution. ortegaguitars.com

facebook.com/ortegamagyarorszag

