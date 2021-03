Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ortega Performer RCE238SN-FT akusztikus gitár teszt Ortega Performer RCE238SN-FT akusztikus gitár teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Az eredetileg csak balkezes változatban készülő Ortega RCE238SN-FT progresszív nejlonhúros modellnek most megjelent jobbkezes verzióját kaptuk meg tesztelésre. Az Ortega Performer szériája az egyik legátfogóbb, illetve legszélesebb vevőréteget célzó sorozat, mely alapvetően a Family Pro szériára épül, miszerint a nejlonhúros gitárok tradicionális, spanyol gyökerei, ismérvei keverednek a modern ötletekkel. Egyes modellek a valóban inkább klasszikus- illetve spanyolgitárnak mondhatók, míg más Performer családtagok inkább a progresszívebb, modernebb nejlonhúros vonalat képviselik. A széria tagjai közt fellelhetők cutaway testkiképzéssel, illetve anélkül készített darabok éppúgy, mint a normál, vagy vékonyított (thinline) testvastagságú hangszerek is. Jelen tesztünkben az Ortega Performer RCE238SN-FT névre hallgató hangszert vesszük jobban szemügyre. Összerakás, megjelenés, kényelem

A gitár tömör fenyő topja meglehetősen látványos színben díszeleg: egy természetes, világosabb kémszínből a szélek felé haladva átmenetes, sunburst-szerű módon a dióra jellemző sötétebb barnába hajlik. A fedlap szélei így nagyon szépen harmonizálnak a kávák természetes mahagóni színével, ami a hátlapra is jellemző. Nekem személy szerint tetszik, ahogyan a faanyagok erezete, a jellemző vonásaik dominálnak főleg, és ez van megbolondítva egy kis szépia-jellegű színátmenettel. A cutaway testformát, illetve a nyak-test kapcsolatát abszolút kényelmesen alakították ki. A gyártó által „slim”-nek aposztrofált nyak valóban vékony, a nejlonhúros gitárok viszonylatában már-már extrémnek nevezhető. Ez a vékonyság viszont egy hagyományosabb szélességgel párosul, a felső nyereg szélessége ugyanis 48 mm, ami még mindig nem mondható szélesnek, de jobban közelít a tradicionális méretekhez. Ha röviden akarnám jellemezni ezt a slim nyakat profil, illetve szélesség tekintetében, akkor azt mondanám, hogy ez a nyak a „nejlonhúros gitárok Ibaneze”. Aki valamilyen Ibanez RG elektromos gitárt használ, annak az Ortega Performer RCE238SN-FT minden bizonnyal nagyon otthonos hangszer lenne. A hangszer feje önmagában megér egy misét, ugyanis ilyen merész újítást talán még egy nejlonhúros gitárnál sem láttam. A fej egy az egyben egy elektromos gitár feje is lehetne. A fogólap síkjával szöget bezáró módon csatlakozik a nyakhoz, a hangolókulcsok egysoros, hatos elrendezésűek, és ami óriási dolog: satus rendszerűek! Satus hangolókulcs konstrukciót alkalmazni nejlonhúroknál kiváló ötlet, ugyanis jelentősen megnöveli a hangolás stabilitását, illetve új húrok esetében lerövidíti a húrok beállását, ami az anyag rugalmasságából eredően így is hosszabb lesz, mint fémhúrok esetében, de érezhetően rövidebb, mint a megszokott klasszikusgitároknál. Nincsen ebben semmi meglepő, hiszen gyakorlatilag a nejlon-műanyag kontakt helyét itt átveszi egy fémből készült satu. A fejen a márkanév, illetve a logó nagyon szépen, gyöngyház-szerű berakással jelenik meg. A Ortega Performer RCE238SN-FT-t a fejrész forradalmi újítása abszolút kiemeli a megszokott nejlonhúros gitárok sorából. Ez a merész húzás azonban a zenészek körében akár megosztó is lehet. Nyilván gitárosa válogatja, de könnyen el tudok képzelni olyan klasszikusgitárost, aki a haját befonja egy ilyen „blaszfémia” láttán, ugyanakkor nagyon sok, alapvetően elektromos gitár felől érkezett könnyűzenésznek kifejezetten hízelgő lehet ez az innováció. Funkcionalitását tekintve szerintem mindenképpen előnyös ez a kialakítás, már csak a fent tárgyalt satus kulcsok miatt is. Hang

A hangszer kifejezetten rezonáns tulajdonságú, játék közben az ember a testén érzi, hogy „dolgozik a fa”. Hangjára jellemző a kellemes melegség, de ez szerencsére ez egy pregnánsabb artikulációval, fénnyel is párosul. Egyáltalán nincsen kellemetlen „bödön-szerű”, túltolt mélyközép hangja, ami sajnos sokszor felfedezhető rengeteg más gyártó nejlonhúros gitárjainál. A hangszer elektronikáját tekintve, az Ortega itt is a saját, Magnus Pro elektronikáját alkalmazta, mely egy teljesen standard, korrekt minőségű piezo hangszedő + preamp konstrukciót takar. A preamp esetében magas, közép, és mély állítási lehetőségekkel rendelkezünk, továbbá a fázisfordítás is megoldható a Phase kapcsolóval, az esetleges gerjedések kiküszöbölése végett. Az elektronika része egy hangoló, melynek kijelzője a kezelőfelületet díszítő Ortega logóban helyezkedik el nagyon elegáns, és helytakarékos módon. A gitár elektronikáján keresztül vett vonalhangja kifejezetten jónak mondható az egy piezo hangszedőhöz képest, ugyanis egészen élethűen adja vissza a hangszer valós hangját. Pedig mint tudjuk, akusztikus hangszerek piezo hangszedővel való hangosítása egy bonyolult kérdéskör. A Performer RCE238SN-FT esetében viszont meglepően inspiráló, élőben is jól használható hangot kapunk már vonalból is. Összegzés, ajánlás

Az Ortega Performer RCE238SN-FT egy nagyon korrekt módon összerakott gitár. Alapvető tulajdonságait és hangi adottságait tekintve a Performer széria tagjai közül egyértelműen a modernebb irányvonalat képviseli, a progresszív fejformát számba véve pedig egyenesen úttörőnek nevezhető. A hangolás gyorsasága, és annak tartóssága a satus kulcsoknak köszönhetően egyszerűen fantasztikus. Ezen jellemzői miatt tagadhatatlanul inkább a könnyűzenét űző gitárosoknak készült, persze nem teljesen kizárva a kísérletező kedvű komolyzenészeket sem. Fontos megemlíteni, hogy a hangszernek továbbra is létezik balkezes változata is. Saját hangszedője, illetve elektronikája lehetővé teszi az egyszerű és gyors, valamint megfelelő minőségű színpadi megszólalást. Stúdióban pedig ez a korrekt vonalhang a mikrofonozás mellett nagyon hasznos kiegészítésül szolgálhat. Az Ortega Performer RCE238SN-FT gitárról összességében elmondható, hogy sok tekintetben az árát meghazudtoló jellemzőkkel megáldott, elegáns megjelenésű, kiváló hangú hangszer. Fontosabb adatok

Ár: 189 000 forint Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary Fedlap: tömör alaszkai fenyő Káva, hátlap: mahagóni Nyak: mahagóni Finish: magasfényű Fogólap: Indiai babér Menzúra: 650 mm Nut szélesség: 48 mm Érintők száma: 19 Testkiképzés: Cutaway Hangolókulcsok: Ortega OTMLOCK6L-CR locking Elektronika: Ortega Magus Pro electronics, beépített hangolóval Elektronika kezelőfelület: hangerő, magas, közép, mély, fáziskapcsoló Híd: Ortega 12 lyukú, indiai babér Pálca: 2 irányú Tok: Deluxe gig bag puhatok



Az Ortega hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.



