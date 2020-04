Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ortega nejlonhúros gitár újdonságok 2020 Ortega nejlonhúros gitár újdonságok 2020 Az Ortega gitárokról tudni kell, hogy számos sorozatban, rendkívül széles palettán nyújtanak ideális megoldást a kezdő, haladó és professzionális előadóknak, vagy akár klasszikus gitárművészeknek. Az Ortega gitárok anyag- szín- és forma választék is elképesztően széles, néhány érdekes modellt a korábbiakban mi is bemutattunk. Így teszteltük a The Private Room DSSuite C/E modellt, a Performer (korábban Stage) sorozatú Jade modellt, és bemutattuk a tavalyi, 25. évfordulós újdonságokat is. Ezúttal az Ortega Student széria, majd a legtöbb modellt kínáló Family sorozat, és végül a Signature gitárok egy-egy 2020-as újdonságáról lesz szó. Ortega RSTC5M – STUDENT sorozat

Habár ezt a modellt elsősorban tanulók szempontjainak figyelembevételével tervezték, lévén teljes méretű és 650 mm-es skálahosszal rendelkező gitár, belépő szintű, első gitárnak logikus választás lehet bárki számára. A felhasznált anyagok és az Ortega mesterségbeli tudása is erre predesztinálja ezt a rendkívül kedvező árú hangszert. A klasszikus testformájú gitár tetőlapjának anyagát cédrusfa adja, amire matt selyemfényű natúr finish került. A test kávája és hátlapja szivarfából (catalpa) készült, a testhez mahagóni nyak csatlakozik. A diófa fogólapra 19 érintő került és a hatlyukú Ortega húrláb anyaga is diófa. A nyak szélessége a felső nyeregnél 52 mm, ami átlagosnak mondható a klasszikus gitárok között. A nyak szélesség és a testforma mellett a fejre merőlegesen elhelyezett krómszínű, feketegombos hangolókulcsok is a klasszikus dizájnt hangsúlyozzák. Az összképet a hanglyuk körül látható klasszikus rozetta, a fejet díszítő Ortega logó és a testet szegélyező fekete ABS szegélyezés teszi teljessé. A gitárt Ortega Guitars Custom Made Medium húrokkal szerelték fel, javasolt hazai ára 47 000 Ft. Ortega RCE125SN-SBK – FAMILY sorozat

Az Ortega legnépszerűbb sorozata a Family, ami az ¼-es méretű gitároktól kezdve minden elképzelhető méretben és kivitelben kínál akusztikus és elektroakusztikus modelleket kezdő és professzionális gitárosok szármára. Az Ortega 2020-ban RCE125SN-SBK vékonytestű, single-cutaway fazonú, kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlható gitárral bővítette méltán kedvelt gitárcsaládját. Ez a nejlonhúros modell bár a hagyományos klasszikus gitárokra jellemző vonásokat is mutat, kényelmével, könnyű játszhatóságával és kezelhetőségével rendkívül jól eltalált ötvözete a klasszikus és a könnyedebb műfajokra is ideális hangszernek.

Az új modell teste (káva, hátlap) mahagóniból készült, melyhez diófa fogólappal ellátott, vékonyított mahagóni nyak csatlakozik. A nyak a felső nyeregnél 48 mm széles és 19 érintőnek ad helyet, a hangszer skálahossza 650 mm (25,59″). A mahagóni testre lucfenyő top került, ami ugyanazt a matt fekete lakkozást kapta, mint a gitártest többi része és nyaka, mindez a fehér testszegélyezéssel visszafogott, elegáns megjelenést kölcsönöz a gitárnak. A 12 lyukú Ortega húrláb anyagát diófa adja, a nyak stabilitását két irányban állítható merevítő pálca biztosítja. A hangolókulcsok ezen a modellen is a klasszikus gitárokon megszokott elrendezésűek, a króm húrgépekre a fekete összhatást szépen ellensúlyozó fehér gombok kerültek. A gitár piezo hangszedővel rendelkezik, elektronikáját tekintve, az Ortega saját fejlesztésű előerősítőjével és hangszedőjével, az Ortega MagusPro rendszerrel – háromsávos EQ + hangoló – szerelte fel ezt a típust. Az új 2020-as Ortega RCE125SN-SBK modell mindazoknak ajánlható, akiknek a klasszikus gitárokra jellemző szélesebb nyak és a méretesebb test esetleg kényelmetlen, és egy vékonyabb testű, és kevésbé széles nyakú elegáns elektroakusztikus gitárt keresnek, kedvező áron. Az Ortega RCE125SN-SBK modellt Savarez 510CJ húrokkal szállítják és egy profi puhatokot is kapunk hozzá, javasolt hazai ára 97 000 Ft. TZSM/2 – THOMAS ZWIJSEN SIGNATURE MODELL

A következő újdonság egészen más kategóriát képvisel, lévén a holland-belga gitáros, Thomas Zwijsen signature modellje. Zwijsen egyébként nem csak a klasszikus műfajban tevékenykedik, otthonosan mozog a fúziós jazz, az instrumentális rock és a heavy metal területén is. Zwijsen második Ortega signature gitárja minden szempontból az előadó igényeit, elképzeléseit tükrözi. A tömör jávorfa káva és hátlap alkotta test tömör kanadai lucfenyő topot visel. A két irányban állítható merevítő pálcával felszerelt, matt fényezésű mahagóni nyakra 12”-os rádiuszú márványos mintázatú jávorfa fogólapot ragasztottak, ami 19 érintőnek biztosít helyet. A hatlyukú Ortega húrláb anyagát pau ferró adja, a nyak szélessége a csontból készült felső nyeregnél 48 mm, a gitár skálahossza 650 mm. Ami az elektronikát illeti, ezt a modellt Ortega/Fishman Clasica Blend előerősítővel, hangolóval, illetve húrláb alatti piezo hangszedőkkel vértezték fel. Érdekesség, hogy nemcsak a szokásos 6,5 mm-es jack kimenettel, hanem XLR kimenettel is ellátták ezt a különleges hangszert. A minden ízében tömör hangszerfákból, Spanyolországban kézzel készített hangszeren aranyszínű Deluxe Classical hangolókulcsokat találunk, a hátfal és a káva matt natúr lakkozását, a tetőlap fényes natúr fényezését szépen egészíti ki a test juhar/dió szegélyezése. A gitár kivételesen szép és egységes megjelenése lenyűgöző, ráadásul megszólalásában tökéletesen eltalált arányban van jelen a tradicionális (nylon húros) klasszikus gitárok és a modern színpadi crossover gitárok hangzása. Az új signature modellt Savarez 500CJ húrokkal árulják, és tartozékként kapunk hozzá egy professzionális signature puhatokot. A gitár javasolt hazai ára 586 000 Ft.

https://www.facebook.com/ortegamagyarorszag

https://www.instagram.com/ortega_guitars_hungary/

Az Ortega gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó