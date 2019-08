Címlap » Tesztek » Gitár » Ortega 25th Anniversary modellek Ortega 25th Anniversary modellek A német Meinl céghez tartozó, Ortega Guitars idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, ezért időt és fáradságot nem kímélve számos 25th ANNIVERSARY modellt mutattak be a jeles alkalomból. Ne csak gitárokra gondoljatok, az ünnepi modellek között akusztikus basszus éppúgy megtalálható, mint ukulele, vagy gitárlele. Mindegyik modellről elmondható, hogy válogatott hangszerfákból készült, limitált gyártású hangszerek, amelyek csak a 2019-es év végéig szerepelnek a cég kínálatban. Szeretnénk ezeket a jubileumi modelleket bemutatni olvasóinknak, minthogy azonban összesen 14 hangszerről van szó, a bemutatás két részben fog történni. Az Ortega céget 1994-ben Reinhold Meinl alapította, kezdetekben azzal a koncepcióval, hogy a klasszikus spanyol gitárokhoz hangzásban és stílusban hasonló akusztikus gitárokat készítsenek. A termékskála azóta jelentősen bővült, de az alap célkitűzésre való tekintettel kezdjük a bemutatást a Spanyolországban gyártott Custom Made modellekkel! MADE IN SPAIN CUSTOM MADE MODELLEK

Ezek a hangszerek kézzel készülnek Spanyolországban, és a tradíciókat őrző spanyol hangszerkészítő mesterek keze munkáját dicsérik. Négy ünnepi modell tartozik ebbe a kategóriába, mindegyik fejrész hátoldalán lézergravírozott 25th jubileumi logó díszeleg. Ezek a már-már művészi megjelenésű „25th ANNIVERSARY“ limitált modellek az Ortega Guitars 2019-es kínálatának ékkövei. R189SN-25TH / R189GSN-25TH

Az R189SN-25TH és testvérmodellje, az R189GSN-25TH nejlon húros gitárok, melyek a belépő szintet képviselik a spanyol gyártású jubileumi modellek között. A két gitár gyakorlatilag teljesen azonos, azonban az SN szaténfényű, míg a GSN magasfényű finish-t kapott. A gitárok tetőlapja tömör amerikai cédrusból, míg a káva és a hátlap grenadilfából (értékes, Kelet-Afrikából származó keményfa) készült. A gitárokat megfordítva jól látható a grenadilfa gyönyörű mintázata. A cédrus nyakra diófa fogólap került, a nyakat két irányban állítható merevítő pálcával látták el, a speciális Ortega húrláb anyagát diófa adja, a testet elegáns jávorfa binding szegélyezi. A húrlábnál álljunk meg egy pillanatra! A 12 lyukkal ellátott Ortega húrláb általában csak a felsőkategóriás modelleken található meg, a cég azonban már a belépőszintű gitárjait is ezzel látja el. A húrláb lényege, hogy minden húr befűzéséhez két lyuk áll rendelkezésre, ami több előnnyel is jár. Egy kis gyakorlattal a húrcserét gyorsabban hajthatjuk végre, ritkábban szakadnak a húrok, és a húrláb által a tetőlapra gyakorolt nyomás kedvezően megváltozik, ami szebb gitárhangot eredményez. Az itt bemutatott gitárok mindegyik ezt a speciális Ortega húrlábat kapta. A klasszikus megjelenésű hangszerek menzúrája 650 mm, a nyak szélessége a csontból készült felső nyeregnél 48 mm. Az R189SN-25TH modell ára 161 000 Ft, míg az R189GSN-25TH modell 178 000 forintért érhető el. RCE409SN-25TH

Ennél az extra vékony, cutaway fazonú nejlonhúros modellnél alkalmazott hangszerfák megegyeznek az előző két modellnél ismertetettel, annyi különbséggel, hogy a fogólap ébenfából készült. A skálahossz és nyakszélesség tekintetében nincs eltérés, azonban ezt a hangszert FISHMAN Clasica Blend elektronikával szerelték fel, amihez a húrlábnyereg alatti piezo hangszedők, valamint a testben elhelyezett speciális belső mikrofon továbbítja a hangot. A mikrofon és a piezo arányát a kezelőpanelen található Blend potméterrel keverhetjük. Ugyanitt háromsávos EQ, hangoló, fázisfordító és Notch szűrő segíti a gitáros életét. A két irányban állítható nyakpálca itt sem hiányozhat, külön érdekesség az XLR/jack kimenet. Az elektroakusztikus spanyol gyártású modell ára 452 000 Ft. M-25TH – CUSTOM MASTER SELECTION

A Spanyolországban kézi megmunkálással készülő jubileumi gitárok csúcsmodellje, a Custom Master sorozat része, a klasszikus testformájú és klasszikus gitárnyak-szélességgel rendelkező M-25TH. Ennek a nejlonhúros hangszernek is tömör amerikai cédrus a tetőlapja, azonban a káva és a hátfal is tömör grenadilfából készült, vagyis a test minden alkotóeleme tömörfa. A gitárt jávorfa-gyöngyház szegély díszíti, ugyanez a kombináció jelenik meg a rozettánál is. A plusz megerősítéssel ellátott nyak anyagát ennél a hangszernél is cédrus adja, és itt is megtaláljuk a két irányban állítható nyakpálcát. A világos cédrus tetőlapot szépen ellensúlyozó ébenfa fogólap 18 érintőnek biztosít helyet. A nyak – a testhez hasonlóan – magasfényű lakkozást kapott. A gitár skálahossza 650 mm, a nyak szélessége a csont felső nyeregnél 51,5 mm, ami már egy klasszikus gitár nyak méretének felel meg. Az M-25TH ára 776 000 Ft. ZIRICOTE FA MODELLEK – RE2019SN-25TH / RCE2019SN-25TH

Ez a két ziricote fából készült nejlonhúros modell csupán testformában tér el egymástól. Az RE2019SN-25TH klasszikus koncert testformával rendelkezik, míg az RCE2019SN-25TH cutaway fazonú, ami a felső fekvések kényelmesebb elérését teszi lehetővé. Mindkét modell tetőlapja, kávája és hátlapja is ziricote fából készült. Ez egy trópusi fafajta, hangi tulajdonságait a brazil rózsafához hasonlítják, mintázata azonban messze felülmúlja azt. A mahagóni nyakra jávorfa fogólap került 18 érintővel. A fényes lakkozású test és a nyak is diófa szegélyezést kapott, ami szépen harmonizál a sötétebb ziricote fával.

A ziricote fából készült gitárokat Ortega MagusGO rendszerű elektronikával szerelték fel, melynél az előerősítő a jack aljzatban került elhelyezésre, a hangszín és hangerő szabályzókat a hanglyuk belsejéhez erősítették, a piezo hangszedők pedig a húrláb alatt kaptak helyet. A nyakat két irányban állítható nyakpálca merevíti, a hangolókulcsokat aranyszínű bevonattal látták el, a fogólapot a 12. érintőnél diófából készült 25 berakás díszíti. A 650 mm menzúrájú gitárok megjelenése az érdekes mintázatú ziricote fának és az azt szépen ellenpontozó világos jávorfa fogólapnak köszönhetően elegáns és különleges, az ára pedig mindkét modellnek 184 000 Ft. FLAMENCO GITÁR – RCE179SN-25TH

Ezt a cutaway fazonú nejlonhúros modellt az Ortega kifejezetten a flamenco stílushoz ajánlja, a hangszerfák is ennek megfelelően lettek kiválasztva. A tető tömör amerikai cédrusból, míg a káva és a hátlap ázsiai ciprusfából készült, mindkettő selyemfényű fényezést kapott. A mahagóni nyakra juharfa fogólapot ragasztottak, és ugyanez a fa adja a húrláb anyagát is. A fogólapot a 12. érintőnél diófából készült 25 berakás díszíti. A testre kétirányú szilikon koptatólap került, és ez a hangszer is Ortega 12 lyukkal ellátott húrlábat kapott. Az RCE179SN-25TH modellben is a fentiekben már ismertetett Ortega MagusGO rendszerű elektronikával találkozhatunk. A testet és nyakat is elegáns diófa berakás szegélyezi, a hangolókulcsok fém részeit látványos aranyszínű bevonattal látták el, és ennél a gitárnál sem kell nélkülöznünk a két irányban állítható nyakpálcát. A hangszer menzúrája 650 mm-es, a felső nyereg szélessége pedig 48 mm, a gitár ára 161 000 Ft. Fontos tudni, hogy mindegyik 25th ANNIVERSARY modellhez egy Ortega 25th jubileumi logóval hímzett, professzionális puhatok is jár, valamint azt is, hogy ezek a limitált gyártású modellek csak a 2019-es év végéig elérhetők. Az Ortega 25th ANNIVERSARY modellek bemutatását folytatjuk... Az Ortega modellek hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.