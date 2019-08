Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ortega 25th Anniversary modellek II. Ortega 25th Anniversary modellek II. Folytatva az Ortega 25th Anniversary limitált gyártású modellek bemutatását még egy kicsit gitárokról lesz szó, majd áttérünk az egzotikusabb ukulelékre, és nagytestvérére a gitárlelére. MAGIC BLUE FINISH GITÁROK / BASSZUSGITÁROK

Bár az Ortega 25th Anniversary kínálatában olyan sorozat, hogy MAGIC BLUE FINISH külön nem szerepel, de az ilyen finish-sel készülő gitárok különleges megjelenésük miatt megérdemlik, hogy egy csokorba szedve mutassuk be őket. Ide soroljuk a 25. évfordulóra kihozott különleges Magic Blue lakozású elektroakusztikus STAGE 25TH gitárt és két jubileumi akusztikus basszusgitárt. STAGE-25TH

A thinline (vékonyított) florentine cutaway fazonú testtel készülő Stage sorozatba tartozó gitár fedlapja, kávája és hátoldala is habos mahagónifából készült és magasfényű Magic Blue fényezést kapott. A florentine kifejezés azt jelöli, hogy az alsó bevágás íve nem lekerekített, hanem hegyes. A hangszer mahagóni nyakára ívelt jávorfa fogólapot ragasztottak, ami 18 érintőnek ad helyet, a húrláb anyaga diófa, a felső nyereg szélessége 47,6 mm. A fogólapot a 12. érintőnél „25” gyöngyház berakás díszíti, a pozíciójelölő a PULSE (pulzus) fantázia nevet kapta, ami nem szorul különösebb magyarázatra. A Magic Blue színű testet gyönyörű mahagóni szegélyezés díszíti, a világos színű fogólap és a szintén Magic Blue lakkozású fejrész kivételesen esztétikus és egyedi megjelenést kölcsönöz ennek a hangszernek.

A gitárt Ortega MagusGo elektronikával látták el, melynél az előerősítő a jack aljzatban került elhelyezésre, a hangszín és hangerő szabályzókat a hanglyuk belsejéhez erősítették, a piezo hangszedők pedig a húrláb alatt kaptak helyet. A 650 mm-es menzúrájú hangszer nyakát két irányban állítható nyakpálca merevíti, a hangolókulcsok króm bevonatot kaptak. A gitár ára: 178 000 Ft. DEEP 25TH

A DEEP 25TH jubileumi modellt nevezhetjük a STAGE 25TH basszus testvérének is. A hangszerfák megegyeznek az hathúros modellnél felsoroltakkal, a Magic Blue finish, a fogólap berakás, a testszegélyezés is ugyanazokat a külső jellemzőket idézik, melyeket a STAGE 25TH-nél megismertünk. Az akusztikus basszus menzúrája 817 mm (32"), a fogólapra 22 érintő került. Az eltérések között megemlíthetjük a DEEP 25TH diófából készült Ortega Acoustic húrlábat, amin húrlábtüskék rögzítik a húrokat, és a fekete színű hangolókulcsokat. Ezt a hangszert is az Ortega MagusGo elektronikájával szerelték fel, a gitár ára 210 000 Ft. WALKER-25TH Ez az akusztikus basszus modell DEEP 25TH rövid menzúrás változata. A WALKER-25TH skálahossza 625 mm, érintőinek száma 22. A felhasznált anyagok minden tekintetben megegyeznek a DEEP 25TH-nál ismertetettekkel. Ezt a kisméretű akusztikus basszus modellt is ellátták az Ortega MagusGo elektronikájával, a gitár ára 178 000 Ft. UKULELÉK / GUITARLELE

A jubileumi modellek között ukuleléket és egy gitárlelét is találunk. Ez utóbbi egy ¼ -es gitár méretének megfelelő hathúros hibrid hangszer, ami a gitárt és az ukulelét ötvözi, tulajdonképpen egy nagyobb testű, hosszabb menzúrájú ukuleléről beszélhetünk.

RU-25TH-CC / RU-25TH-TE

A gyönyörű mintázatú ziricote faanyagot nemcsak a jubileumi gitároknál, hanem az ukuleléknél is alkalmazta az Ortega. A koncert és tenor méretben készülő RU-25TH-CC és RU-25TH-TE ukulelék fedlapja, kávája és hátlapja is ebből az egzotikus fából készült. A mahagóni nyakra jávorfa fogólap került 18 érintővel, és itt jön a sorozat másik érdekessége a látványos, diófából készült Tree of Life fogólap berakás, amit még egy „25” inlay is kiegészít a 12. fekvésben. A testet és a fogólapot mahagóni szegélyezés teszi még elegánsabbá, a test magasfényű, a nyak pedig nyitott pórusú lakkozást kapott. A húrláb anyagát jávorfa adja, ami a világos jávor fogólappal szépen mutat a különleges mintázatú zircote testen. Nyitott pórusú finish a nyakon, 25th jubileumi logó a fej hátoldalán Mind a koncert, mind a tenor méretű hangszert Ortega MagusGO elektronikával látták el, melyben a gitároknál megismert Ortega MagusGO elektronikához hasonlóan az előerősítő a jack aljzatban került elhelyezésre, a hangszín és hangerő szabályzókat a hanglyuk belsejéhez erősítették, a piezo hangszedők pedig a húrláb alatt kaptak helyet. A koncert méretű jubileumi ukulele ára 77 000 Ft, a nagyobb, tenor hangszeré pedig 81 000 Ft.



RUHZ-25TH - HORIZON SERIES

Az eddig is rendkívül népszerű Horizon széria is gazdagabb lett egy koncert méretű jubileumi modellel, a hangszer – és a sorozat – egyik érdekessége az ukuleléknél merőben szokatlan fordított fejkialakítás, egysoros hangolókulcs kiosztással. De az RUHZ-25TH modell tartogat még további érdekességeket is. Az Ortega jubileumi modelljeit ismertető cikkünk első részében bemutatott RCE179SN-25TH flamenco gitár formavilága köszön vissza ezen az apró hangszeren. Ráadásul a felhasznált anyagok is megegyeznek a flamenco gitárnál említettekkel: a tetőlap tömör amerikai cédrus, ezzel a jubileumi ukulele az első tömör fedlappal készülő Horizon ukulele. Ázsiai ciprus hátlap, mahagóni nyak, nyitott pórusú finish A hátlap és a káva anyagát ázsiai ciprus adja, csakúgy, mint a flamenco gitárnál. A test minden eleme selyemfényű finish-t kapott, míg a mahagóni nyak nyitott pórusú natúr lakozással büszkélkedhet, de mahagóni szegély díszíti a testet is. A fogólap és a húrláb anyaga is jávorfa, a diófával szegélyezett fogólapon 18 érintőt találunk, és a 12. fekvésben jubileumi „25” berakás díszeleg. Ez a hangszer is az Ortega MagusGO elektronikát kapta meg, ára 71 000 Ft. RGL-25TH – hathúros gitárlele

És akkor essen szó erről a különleges hathúros hangszerről, a 435 mm-es menzúrájú 18 érintővel ellátott RGL-25TH gitárleléről. A hangszer hangolása ADGCEA, vagyis megegyezik a gitáréval, csak egy kvarttal feljebb hangolva.

Ennél a modellnél is az egzotikus ziricote hangszerfa dominál, hiszen a test minden része ebből a fából készült, magasfényű lakkozással. A mahagóni nyakra jávorfa fogólap került, mint ahogy a húrláb anyagát is ez a fa adja. A nyitott pórusú, natúr fényezésű nyakon itt is szembetűnő a „Tree of Life” és „25” diófa berakás. A hatásos összképet a testet és a nyakat is szegélyező mahagóni binding és az aranyszínű bevonattal ellátott hangolókulcsok teszik teljessé. Ezt a hangszer is az Ortega MagusGO elektronikával szerelték fel, az ára 97 000 Ft.

Mindegyik 25. évfordulós hangszerhez kapunk egy Ortega 25th jubileumi logóval hímzett, professzionális puhatokot is, és az itt felsorolt jubileumi modellek fejrészének hátoldalát lézergravírozott 25th jubileumi logó díszíti. Fontos, hogy ezek a különleges kidolgozású és limitált gyártású hangszerek csak 2019 végéig szerepelnek az Ortega kínálatában. Érdemes felkeresni az Ortega weboldalát, ahol a Products menüpont alatt a kívánt hangszert kiválasztva a 25TH Anniversary Series alatt további részleteket tudhattok meg, és csodálatos fotók mutatják be ezeket a gyönyörű hangszereket. Az Ortega 25TH jubileumi hangszerekről szóló írásunk első részét ITT találod meg. Az Ortega hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.

Ortega Magyarország Facebook Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó