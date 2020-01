Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » NAMM Show 2020 – Látogatás az ESP/LTD standjánál NAMM Show 2020 – Látogatás az ESP/LTD standjánál – HÁJER GERGŐ – helyszíni tudósítása Kaliforniából



Feltehetőleg nem kell bemutatni a kaliforniai Anaheim városában évente megrendezésre kerülő NAMM Show-t egyik hangszerkedvelő olvasónak sem, hiszen aki úgy általában figyelemmel kíséri a hangszerpiac újdonságait, már bizonyára hallott róla. ESP E-II Jelenleg a NAMM Show-t tartják a világ legnagyobb és egyben első számú hangszer- illetve pro-audio trade show-jának, a gyártók többnyire ezen a nívós eseményen rukkolnak elő új termékeikkel, újításaikkal. Mindig az év elején kerül sor erre az eseményre, és persze a gyártók, zenészek, zeneipari szakemberek, forgalmazók szívesen utaznak a januári télben Kaliforniába. Nem volt ez idén sem másképp, vagyis mégis, mert abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a 45. szülinapját ünneplő ESP Guitars engem hívott meg, hogy képviseljem a közép-kelet európai régiót, mint Artist. Így első kézből értesülhettem az újdonságokról, és közvetlen közelről csodálhattam meg a gyönyörűbbnél gyönyörűbb 2020-as modelleket. 2015 óta tartozom az ESP Guitars családjába – szerencsére ez egy folyamatosan fejlődő kapcsolat – így aki kicsit is ismer engem, el tudja képzelni, mit jelenthetett nekem ellátogatni hozzájuk, és találkozni azzal a csapattal, akik számomra a legcsodálatosabb gitárokat és legmagasabb fokú minőséget képviselik a piacon. ESP E-II Az ESP standja az Anaheim Convention Center felső szintjén volt megtalálható, egy nagyobb konferencia teremben, ahol kicsit nyugodtabb körülmények között lehetett szemrevételezni és kipróbálni a hangszereket, mint a többi stand esetében, melyek óriási csarnokokban, eléggé zsúfoltan kerültek elhelyezésre.



Minthogy az ENGL – a világ egyik legnagyobb megbecsülésnek örvendő csöves erősítő- és hangfalgyártójának – termékeit 2019 januárja óta az ESP terjeszti az Egyesült Államokban és Kanadában, a gitárokat többféle ENGL erősítővel lehetett megszólaltatni fejhallgatóval vagy akár 4x12-es ládán. A terem egyik sarkában pedig egy mini-interjú sarkot alakítottak ki, ahol időről időre olyan ESP Artist-ok bukkantak fel, mint Gary Holt (Slayer, Exodus), Stephen Carpenter (Deftones), Lars Frederiksen (Rancid), hogy csak pár nevet említsek.

ESP/LTD SIGNATURE A helyiségbe belépve rögtön szemben találtam magam a falon sorakozó ESP Original, illetve E-II japán modellekkel, melyek túl nagy meglepetést nem okoztak, hiszen túlnyomó részt idén is a legkelendőbb – Eclipse, Horizon és M-II – modellekre fókuszáltak. Nincs is ezzel baj, hiszen klasszikus formákról beszélünk, melyek időtállóak. Azonban az rögtön feltűnt, hogy kissé a piac igényeihez igazodó finisht kapott jó pár hangszer. Az univerzum legkülönbözőbb színeiben pompázó, a fa erezetét szépen mutató fényezésekre gondolok, melyekkel mostanában nagyjából az összes piacvezető márkánál találkozhatunk, és ehhez a trendhez idén felzárkózott az ESP is. Továbbhaladva az ESP/LTD Signature falat csodálhattuk meg, ahol a fent említett művészek modelljei mellett még olyan előadók hangszereire lehetett bukkanni, mint Alexi Laiho (Children Of Bodom), Brian „Head” Welch (KoRn), Will Adler (Lamb Of God), Jeff Ling (Parkway Drive), Max Cavalera (Soulfly), Tom Araya (Slayer), és a lista szinte végtelen – egy hatalmas falról lévén szó…

M-1 CUSTOM '87 Hamarosan elérkeztünk a konzumer szériákhoz, értem ez alatt az LTD belépőszintű hangszereitől egészen a Deluxe családig terjedő kínálatot. Értelemszerűen ebben a spektrumban történt a legtöbb újítás, módosítás, hiszen ezekből a hangszerekből adnak el a legtöbbet. Érdekes volt látni, hogy számos ’80-as évekbeli, klasszikusnak számító ESP forma LTD jelzéssel köszönt vissza. Ilyen például az M-1 Custom ’87 modell, ami a legendás ESP M-1 gitárt idézi, és fekete, Dark Metallic Blue, valamint Candy Apple Red színben lesz elérhető. ECLIPSE ’87 NT Visszatér az eredeti Eclipse forma is, Eclipse ’87 típusjelzéssel, ez a Telecasterre emlékeztető gitár Floyd Rose tremolóval és NT típusjelzéssel, tremoló nélküli változatban fekete, fehér és türkiz zöld színben készül, a 12. bundnál gyöngyház alapon az 1987 berakás árulkodik a hangszer eredeti piacra dobásának évéről. BLACK METAL SERIES Emellett ismét hangsúlyt fektettek a Phoenix modellekre, ami idén a Deluxe, illetve a Black Metal szériákban jelenik meg. Amúgy a Black Metal sorozat egy roppant jó kezdeményezés az ESP részéről, hiszen valamelyest hiánypótló az a letisztultság, amit az ebbe a kategóriába tartozó hangszerek nyújtanak. A gitárok szénfeketék fekete kontúrral, fekete logóval és fekete hardverekkel, egyetlen egy hídi hangszedővel és egy fekete hangerőpotméterrel. Nekem baromira bejöttek ezek a hangszerek, főleg, hogy az M és a Viper modell elérhető héthúros bariton menzúrával is. Emellett még találhatunk Arrow, hathúros M, Phoenix és Eclipse formát is ebben a szériában. LTD VIPER és LTD basszusok A Viper család is átesett némi frissítésen, hiszen most már ez a forma is különböző rikító színekben pompázik, ráadásul van, amelyik Evertune híddal, ami külön előny lehet a rövid menzúra miatt. A hangszedők papucsainak már kimart helye van, keret helyett. Úgy tűnik, hogy ez valamiféle piaci irány lehet, hiszen nagyon sok gyártónál látom, hogy a hangszedő keret már a múlté!

HORIZON III

LTD MULTISCALE DELUXE Ha már a piaci irányról beszélünk, akkor haladnék is tovább az LTD legyező-bundos, avagy multi-scale modelljeihez, ami 6, 7, illetve 8 húros kivitelben lesz elérhető. Nemcsak ezek a modellek okoztak meglepetést számomra, hanem az is, hogy idén már LTD-ben is elérhető lesz a Horizon III testforma, ráadásul kétféle színben: zöld lángolt juhar, valamint szürke lángolt juhar.



ESP EXHIBITION SERIES Nehéz lenne minden gitárt górcső alá venni ebben a cikkben, hiszen egy kislexikont lehetne írni a látottakról, mindenesetre nem hagyhatjuk szó nélkül az ESP USA, valamint az Exhibition szériát. Ezek voltak azok a hangszerek, amiket csak távolról lehetett csodálni, abszolút prémium kategóriát képviselő remekművek – egyszerű halandó emberek számára igencsak megmaradnak az álom szintjén, hiszen az Exhibition kategóriába eső modellek ára meghaladja egy külvárosi garzonlakás árát. Maximális odafigyeléssel, 100%-ban kézzel készült hangszerek, melyeknek a tetőlapját világszinten elismert művészek látják el bizarrabbnál bizarrabb grafikákkal és finish-sel. Ezek a hangszerek egészen biztos nem a letisztultságukról és a minimalizmusukról híresek… Végezetül minden hangszerimádót arra bíztatnék, ha lehetősége nyílik egy ilyen vagy hasonló rendezvényt meglátogatni, ne habozzon, mert egy életre szóló élmény!



