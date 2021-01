Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » NAMM 2021: új Squier Contemporary gitárok a Fendertől NAMM 2021: új Squier Contemporary gitárok a Fendertől A virtuális 2021-es NAMM Show-n bemutatott számos új Fender gitár sorozat mellett a cég korábbi Squier Contemporary modelljeit is új jellemzőkkel ruházta fel, és amellett, hogy ezek a gitárok mutatósak, még nem is kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni. Squier Stratocaster HH FR Roasted

Ahogyan a típusnévből is kiderül, ezeket a Stratocastereket Floyd Rose Locking tremolórendszerrel vértezték fel, a gitárt pedig Squier SQR™ Atomic™ humbucking pickupok hajtják, melyekhez ötállású pickupváltó társul, amivel az alábbi kapcsolások lehetségesek: pozíció – húrláb humbucker pozíció – húrláb és nyaki pickup single-coil pozíció – húrláb és nyaki humbucker pozíció – nyaki pickup single coil pozíció – nyaki humbucker A gitár teste nyárfából készült, melyhez „C” profilú égetett juharfa nyak csatlakozik, szintén égetett (hőkezelt) juharfa fogólappal. A gitár menzúrája – ahogyan a többi új Squier modellé – 25.5 inches (648 mm), a fogólap rádiusza 12” és 22 jumbo érintőnek biztosít helyet. Ki kell még emelni a kényelmes aszimmetrikus nyakillesztést, a Floyd Rose® Locking felső nyerget, a fekete szerelvényeket és koptatólapot. A Contemporary Stratocaster megjelenését a feketére lakkozott fej és a fejen díszelgő króm logó még egyedibbé varázsolja. A gitár fényes poliuretán lakkozást kapott és Gunmetal Metallic, valamint Shell Pink Pearl színben készül. A gitár javasolt kiskereskedelmi ára 449 euró.

Squier Contemporary Stratocaster Special

Első pillantásra az ember azt hinné, hogy egy húrláb humbuckert lát ezen a modellen, pedig azt történt, hogy a középső single coil pickupot közelebb vitték a húrláb hangszedőhöz. Ezzel különleges, a játék dinamikájára jobban reagáló pickup konfigurációt kívántak létrehozni. Ennek a modellnek a teste is nyárfából készült és az égetett juharfa nyakra itt is égetett juhar fogólapot ragasztottak. A Contemporary Stratocaster Special gitáron három Squier® SQR™ Alnico Single-Coil pickup dolgozik, melyeket az ötállású pickupváltóval kezelhetünk. Itt is különleges pickup kapcsolások is lehetségesek: pozíció – húrláb és középső pickup (sorban, zajcsökkenetés) pozíció – középső pickup pozíció – középső és nyaki pickup (párhuzamosan) pozíció – mindhárom pickup pozíció – nyaki pickup A gitár két ponton szinkronizált tremolós húrlábbal készül, a felső grafit nyereg szélessége 42 mm, egyéb paramétereiben megegyezik a fentebb ismertetett modellel. Ez a modell fekete és Sky Burst Metallic színben lesz kapható, a fekete lakkozáson jól mutat az egyrétegű galvanizált alumínium koptatólap. A gitár javasolt ára 429 euró. Squier Contemporary Stratocaster Special HT

Ez a fix húrlábas Stratocaster is három Squier® SQR™ Alnico Single-Coil pickuppal felszerelt, és a húrlábtól eltekintve szinte minden jellemzőjében megegyezik a tremolós Stratocaster Special modellel. Így inkább arról érdemes beszélni, mi az, amiben eltér a két gitár. Ahogy említettem, itt testen átmenő húrozáshoz készült hardtail, vagyis fix húrlábbal van dolgunk, és a fogólap anyaga is más: indiai babérfa.

A pickup konfiguráció és az elektronika is azonos az előző modellével. A Stratocaster Special HT Pearl White és Sunset Metallic színű fényes poliuretán lakkozással kerül forgalomba, javasolt ára 429 euró.

Squier Contemporary Telecaster RH

A háromféle színben elérhető Telecaster RH esetében először is a pickup választásra figyelhetünk fel. A húrlábnál egy Squier SQR rail humbuckerrel találkozunk, míg a nyaki pozícióba egy Atomic humbucker került. Ebből következően sejthető, hogy ez a gitár teljesen más hangzást képvisel, mint a sorozat többi modellje és mint a Telecasterek, úgy általában. Az alapképlet ugyanaz, mint a Strat modelleknél, nyárfa test, égetett juhar nyak, égett juhar fogólappal. Méretek: menzúra, fogólap rádiusz, felső nyereg szélesség egyezik a Stratocasterekkel, csak úgy, mint a „C” nyakprofil. A gitár megjelenése mindegyik színben izgalmas, bár a kontraszt a fekete hardverek és a gitár finish között talán Pearl White színnél a legmarkánsabb. Külön érdekesség a koptatólap elmaradása. Telecaster RH esetében a fejet a test színére lakkozták, és itt sem maradt el az ezüst színű logó. A gitár Gunmetal Metallic, White Pearl és Shoreline Gold színekben lesz kapható, javasolt ára 429 euró.

Squier Contemporary Jaguar HH ST



A Squier Contemporary Jaguar HH ST modern jellemzőkkel és merész megjelenésével próbálja a mai gitárosok kifinomult ízlését és hangzásbeli igényeit kielégíteni. Ezt az újdonságot két Squier® SQR™ Atomic™ humbucker pickuppal szerelték fel, amiket a felső kezelőpanelen lévő kapcsoló segítségével sorosan és párhuzamosan kötve is használhatunk, de tekercsleválasztásra is van egy tolókapcsoló. Emellett a háromállású pickup-választóval és egy-egy hangerő, hangszín potival fazonírozhatjuk hangzásunkat. A Jaguar HH ST elnevezésben az ST a Stop Tail kialakítású húrtartóra utal, ami a hatnyerges minden irányban állítható fix húrlábbal és a csapágyazott, finom működésű hangolókulcsokkal együtt pontos, stabil hangolást garantál.

A felhasznált hangszerfák és a hangszer jellemző méretei megegyeznek a sorozat többi modellével, annyi kiegészítéssel, hogy a fogólap anyaga indiai babérfa. A Stratocasterekhez hasonlóan itt is feketére lakkozták a fejet, a koptatólap háromrétegű fekete műanyag, króm kiegészítésekkel a kezelőszerveknél, ami szépen harmonizál a többi króm szerelvénnyel. A gitár Shoreline Gold és Sky Burst Metallic színekben készül, javasolt ára 449 euró.