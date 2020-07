Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Miért cool a Bohemian Oil-Can gitár? Miért cool a Bohemian Oil-Can gitár? Afrikai utcazenészek ihlették – a Bohemian Oil-Can gitárok furcsák, szokatlanok és lenyűgözőek. Korábban azt gondoltuk, hogy az életképes elektromos gitár készítésének minden lehetséges módját kimerítettük, és 60-70 év elteltével maradnak nekünk a Stratok, Telék, Les Paulok és társaik. Azonban időről-időre felfedezünk új hangszerkészítőket, akik elég bátrak, hogy valami olyan képtelen megoldással álljanak elő, mint az atlantai Bohemian Guitars. A céget két testvér, Adam és Shaun Lee alapította, akik Dél-Afrikából, Johannesburgból települtek Amerikába. Szülőhazájában felnőve, Shaunt lenyűgözte a helyi zenészek találékonysága, akik minthogy nem tudtak hagyományos gitárhoz hozzájutni, saját maguk készítették hangszereiket mindenféle eldobált anyagokból, így például olajoskannákból, amit gitártestté alakítottak át. Shaunt ez nem hagyta nyugodni, még azután sem, hogy a családja Atlantába költözött. Bátyjával, Adammel a család házának pincéjében elkezdtek megfizethető árú gitárokat gyártani gitárnyak és olajoskanna felhasználásával. Játszhatóság és elektronika



Ha nem a dizájn és a felhasznált anyag szempontjából nézzük, akkor a Bohemian Oil-Can gitárok meggyőzőek, és zenélésre tökéletesen alkalmas hangszerek. A fémtest egyedi hangzást kölcsönöz ezeknek a fura jószágoknak. A 21 érintős jávorfa nyak egy modern Telecaster nyak érzetét kelti, ráadásul könnyedén hozzáférünk a legfelső fekvésekhez is. Ami az elektronikát illeti, az modellenként változó. A Bohemian Hot Sauce két P90 pickuppal kapható, a Bohemian Ale három single coil hangszedőt kapott, és hozzá persze ötállású pickup váltót, de létezik 1 humbucker, 1 single coil, és 2 single coil kiosztású modell is. A fogólap anyaga többnyire jávorfa, a fejrész színe a test színétől függően változik. A húrláb és a húrrögzítő minden modellen krómszínű Tune-o-Matic. Mindegyik változat esetében a nyak végigmegy a testen – jelen esetben az olajos kannán – ami belül fa merevítést kapott a hangzás és a megfelelő balansz érdekében. A hátsó panel a „testről” eltávolítható így könnyen hozzáférünk az elektronikához. A hevedertartókat a nyak hátoldalán a kanna alján találjuk, de itt négy gumiláb is helyet kapott, vagyis nincs szükség gitárállványra, a hangszer megáll a saját lábán. Hangzás A Bohemian Oil-Can gitárok hangja – a videók tanúsága szerint – valóban egyedi, és a sikerük titka feltehetően ebben rejlik. Pontosan úgy szólnak, ahogy az egy olajoskanna testű gitártól elvárható. (Ami valójában szörf waxos kanna, de ez részletkérdés.) A gitárok hangkitartásán érződik az üreges test hatása, tiszta hangja remekül illik a delta blues stílusba, de bármilyen finger picking blues kontextusban megállja a helyét. Jeff Beck is használta utolsó lemezén azt a modellt, melyet Billy Gibbonstól, a ZZ Top gitárosától kapott. Kicsit túlhajtva a piszkosabb hangja is nagyon stílusos, blues- és rockzenébe valóban egyedi hangzásokat tudunk vele elérni. Kapható hozzá kemény- és puhatok, sőt ukulele és basszus változatban is gyártják. Valami más? A Bohemian Guitars minden egyes megrendelés után 10 fát ültet partnere, a Trees for the Future (Fák a jövőért) alapítvány segítségével, ami egyébként azért jött létre, hogy segítsen az elszegényedett farmerek életkörülményein, az elértéktelenedett földek revitalizációjával. És ez nem vicc. Itt kell hozzátenni, hogy a vállalkozás annyira sikeres, hogy a Bohemian Oil-Can oldalán már ez olvasható: Inspired by South Africa. Designed in Atlanta. Produced in China.



További részletek és árak: https://www.bohemianguitars.com/collections/guitars-1