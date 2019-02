Címlap » Hírek » Megjelent az új Eddie Van Halen Striped Shark gitár Megjelent az új Eddie Van Halen Striped Shark gitár A gitár az Eddie Van Halen által 1978-ban használt eredeti legendás Striped Shark – Cápa – modell alapján készült. Eddie Van Halen híres arról, hogy gitárjait egyedi személyiségjegyekkel képes felruházni. Eddie elképzelései nemcsak saját stílust és hangzást eredményeztek, hanem aktív részvételt a rock ‘n’ roll történetének néhány emlékezetes gitárjának elkészítésében. Ezen gitárok egyike ugyanolyan Van Halen legendává vált, mint tapping játéka, és ez a gitár találóan a Shark, vagyis Cápa nevet kapta. Hosszú évek óta érkeztek kérések gitárosoktól Eddie-hez ezzel a legendás gitárral kapcsolatban, és most az EVH® bejelentette új Striped Shark modelljét. Ez a gitár arra az ikonikus csíkos modellre épül, melyet Eddie Van Halen először az 1978-as Van Halen világ turnén használt, de igazán széles körben akkor vált rajongás tárgyává, amikor megjelent Van Halen 1980-as Women and Children First című lemeze hátsó borítóján. Ennek a remekbeszabott rockgépezetnek eltolt, szögletes fazonú teste kőrisből készült, amihez kényelmes „C” profilú ragasztott jávorfa nyak illeszkedik. A nyak „hokiütő” formájú fejrészben végződik, ami ugyanolyan csíkos festést kapott, mint a gitár teste és hátoldala. Különlegesség a gyors játékot segítő, változó rádiuszú (12”-16”) pau ferro fogólap, melyre 22 jumbo érintő került. A gitárt egyedi tervezésű EVH Wolfgang alnico mágneses humbucker hangszedőkkel szerelték fel, melyekből a húrlábnál egy csontszínű csévetesttel, a nyaknál pedig egy fekete csévetesttel rendelkező pickup dolgozik, akárcsak az eredeti modellen. A treble bleed áramkörrel ellátott low-friction hangerőszabályzó a hangerő csökkentésénél sem vágja a magas frekvenciákat, a króm bevonatú tömör réz harmonika fazonú húrláb pedig szép magasakat és hosszú hangkitartást eredményez. A 42,86 mm széles felső nyereg anyaga is réz, az arany- és krómszínű egyedi, EVH® Branded Custom Gotoh® SG381hangolókulcsok finom és pontos hangolást tesznek lehetővé. Az azonnal felismerhető burgundi vörös-ezüst csíkozású lakkozás mellett a Shark más feltűnő és látványos megoldással is büszkélkedhet, ideértve az elegáns fekete számozott potméter gombokat, a rézlapon elhelyezett háromállású pickup választót és a réz felsőnyerget. És mintha ez még nem volna elég, a sajátos alakú gitár húrláb felőli része kicsit úgy mutat, mintha egy darabot kifűrészeltek volna a testből. Ezt az érzést még tovább hangsúlyozzák a testbe vágott fűrészfogakkal, és a díszítő elemként felhasznált két huzalfeszítővel, amelyek kampós csavarokba kapaszkodnak. Igen, a cápa feeling megvan, csak azt a két huzalfeszítőt nem pontosan értem…

Tájékoztató ár: 1 290 EUR (Thomann) Specifikáció: EVH