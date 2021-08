Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Megjelent a metalra született Cort X500 Menace Megjelent a metalra született Cort X500 Menace Fordított fej, változó rádiuszú fogólap Floyd Rose 1000 tremoló rendszer, Seymour Duncan pickupok. Színválaszték? Fekete! Úgy tűnik, hogy az eredetileg év elején bejelentett Cort X500 Menace most már végül elérhető lesz. Az X500 újjászületett, egy modernebb fazonnal és új jellemzőkkel rendelkező, még agresszívebb és sötétebb megjelenésű X500 Menace modell készült – igen, a név kötelez – a Menace jelentése fenyegetés... A selyemfényű fekete finish alatt egy jól bevált hangszerfa párosítás rejlik – mahagóni test, juharfa toppal – és megtartották a kivételesen jó hangkitartást eredményező testen átmenő nyakú felépítést. A felső fekvések könnyebb elérését célzó ergonomikus „deep cutaway” fazon is maradt, de a gitárfej már fordított állású. Ez utóbbi persze nemcsak „metalosabb” külsőt kölcsönöz a gitárnak, hanem az esetleges lejjebb hangolásnál fontos szerepet játszó mély húrok így hosszabb úton rezonálhatnak.

A testen átmenő nyakú konstrukciónál nem igen létezik stabilabb nyakillesztés, ezúttal ez a nyak hétrétegű jávorfa / bíborfa / pang-panga kombinációból készült. A 24 érintős ébenfa fogólap rádiusza 12-16 inch között változik, a gitár skálahossza 25,5" vagyis 648 mm. A változó rádiusz gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogólap a felső nyeregnél domborúbb és a test felé haladva egyre inkább laposabb. A kisebb rádiusz a felső fekvésekben kedvez a tempósabb szólóknak és a nyújtásoknak. A pickup szekcióban a fő érdekesség a Seymour Duncan® Sentient (nyaki) és a Seymour Duncan® Nazgul (húrláb) pickup párosítás, mert mindkettő nagy kimenő jelet leadó, de passzív humbucker. Az elektronikát nem bonyolították túl, de azt hiszem itt nincs is rá szükség, a háromállású pickup-váltó és az egy hangerő, egy hangszín gomb tökéletesen elegendő, hogy a kifejezetten kemény zenékre született X500 Menace fenyegető, falbontó hangzását kézben tartsuk. A szerelvények – mintegy igazolva a gitár metal önazonosságát – mind fekete színbe öltöztek, ki kell emelni a Floyd Rose 1000 tremoló rendszert, bár a satus felső nyeregről és a húrgépekről nem tesz közzé semmilyen adatot a gyártó. Az újraálmodott X500 Menace sötétebb megjelenésével, agresszívebb hangjával a metalt, vagy kemény rockot játszó gitárosok számára egy kedvező árfekvésű, kellően testreszabott hangszer lehet, melynek hazai tájékoztató ára 259 900 forint.