Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Megjelent a Cort G széria csúcsmodellje, a G300 Pro Megjelent a Cort G széria csúcsmodellje, a G300 Pro A Cort bejelentette G sorozatának zászlóshajóját, a G300 Pro modellt. A butik-jellegű, modern összetevőkkel felszerelt gitár a Cort legjavát képviseli, hangzásbeli sokoldalúsága, könnyű játszhatósága, valamint esztétikus megjelenése új fejezetet nyithat a Cort történetében. A Cort ezúttal olyan árfekvésben kínálja új modelljét, amely általában nem jellemző a koreai gyártóra. A G300 Pro stílusos, modern gitár, néhány remekül megválasztott felsőkategóriás jellemzővel, és így az ára éppen 1200 USD alatt van. A Cort ezzel gitárral az olcsóbb Ibanez AZ sorozatú modelleknek szeretne vetélytársa lenni? Az új Cort G300 Pro teste amerikai hársfából készült, melyre 6 mm vastag juharfa tető került. Ez a hangszerfa kombináció, amit más gyártó is szívesen alkalmaz, a hársfa jól kiegyenlített és közepekben gazdag hangzását ötvözi a juharfa fényes magas hangjaival, optimális szóló hangzást eredményezve és biztosítva, hogy a gitár könnyedén átszóljon a zenekari mixen. A testhez hőkezelt juharfa nyak csatlakozik, változó rádiuszú (12″-16“) szintén hőkezelt juhar fogólappal. (Tegyük hozzá, ilyen sötét „égetett” juharfa nyakat és fogólapot én még nem láttam.) Ez a magas hőmérsékleten, oxigénmentes környezetben történő hőkezelés egyfelől stabilizálja a fa szerkezetét, másfelől vintage jellegű, szép aranybarna megjelenést kölcsönöz a fának. A nyak a Cort által fejlesztett kényelmes Ergo-V profilal rendelkezik, az átlagosnál kicsit karcsúbb és abszolút gyors játékra született. A nyakillesztés is a kényelmet, pontosabban a felső fekvések kényelmes elérését szolgálja. A fogólap 24 rozsdamentes acél érintőnek biztosít helyet és az oldalán sötétben fluoreszkáló pozíciójelölőkel helyeztek el. A két Seymour Duncan humbucker – TB4 a húrlábnál, és SH2N a nyaknál – minden stílusban megállja a helyét, és tökéletes választás egy ilyen jellegű gitárhoz. Ez a két hangszedő a speciálisan bekötött, ötállású pickupváltóval kombinálva, minden modern és klasszikus humbucker, valamint két különleges single-coil hangzást is produkál. A 2. pozícióban a két humbucker belső tekercsei szólnak, míg a 4. állásban a két humbucker külső tekercsei dolgoznak. Kapunk még egy hangerő és egy hangszín szabályzót, így ezzel a viszonylag egyszerű kezelőfelülettel egy meglehetősen sokféle hangzást tudó, sokoldalú gitárt ad a kezünkbe a Cort.

Szerelvények terén sem kell szégyenkeznie a G300 Pro-nak: a Cort® CFA-III tremoló rendszer tömör acél blokkal, acél nyergekkel és alaplemezzel rendelkezik, ami megnöveli a hangkitartást és ütősebb hangindítást eredményez, míg a süllyesztett húrláb szélesebb hangtartományban történő tremolóhasználatot tesz lehetővé. A gitárt különböző hosszúságú tengellyel szerelt (staggered) satus Cort hangolókulcsokkal és fekete Graph Tech TUSQ felső nyereggel szerelték fel A Cort G300 Pro modell fekete vagy Vivid Burgundy színben érhető el, mindkettő tényleg látványos. Az pedig, hogy a Cort új, tényleg sokoldalú, professzionális jellemzőkkel bíró modellje versenytársa lehet-e az Ibanez olcsóbb AZ gitárjainak, majd piac eldönti.









Javasolt kiskereskedelmi ár: 1 199 USD.