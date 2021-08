Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » LTD ’87 sorozatú gitárok Rainbow Crackle finish-sel LTD ’87 sorozatú gitárok Rainbow Crackle finish-sel Az ESP kibővíti LTD ’87 sorozatát és újra megidézi a 80-as éveket új, szemet gyönyörködtető Rainbow Crackle finish-t viselő modelljeivel. A 2020 elején bemutatott LTD '87 sorozattal az ESP Guitars az 1980-as éveket ünnepelte, amikor a világ legjobb gitárosai először vettek úgy igazán tudomást az akkor még nagyon újnak számító márkáról. Most ebből, az ESP Guitars számára oly fontos korszakból származó ESP Rainbow Crackle finish-sel ellátott új sorozatot jelentett be a cég. Ebben a limitált sorozatban az említett modellek élethű másolatai lesznek elérhetők októbertől egészen az év végéig. Az új sorozat összesen öt modellt kínál, azzal a szemet gyönyörködtető Rainbow Crackle finish-sel felvértezve, amely már a 80-as években is abszolút „cool”-nak számított, de nem volt annyira elterjedt, mint az egyszerűbb, egyszínű lakkozások. Így most harminc-valahány évvel később ezek modellek feltehetően igencsak keresetté válhatnak mind a gitárosok, mind a gyűjtők körében.

ECLIPSE ’87 NT és ECLIPSE ’87

A két T-Style fazonú modell mindegyike testen átmenő nyakú konstrukció, a test anyagát mahagónifa adja, a vékony „U” profilú nyak háromrétegű juharfából készült, amire makasszar-ébenfa fogólap került. Mindkét gitáron 24 extra jumbo érintőt találunk, skálahosszuk 24.75 inch. A két gitáron ugyanazok a hangszedők dolgoznak: Seymour Duncan ’59 a nyaki pozícióban, és Seymour Duncan JB a húrlábnál. Mindkét humbucker felezhető a hangszín potin elhelyezett push/pull kapcsolóval. Míg az Eclipse ’87 NT modellt TonePros TOM húrlábbal és húrtartóval, valamint satus LTD hangoló kulcsokkal szerelték fel, az Eclipse ’87 Floyd Rose-1000 tremolós húrlábat és satus felső nyerget kapott az LTD húrgépek mellé.

Tájékoztató ár: 1 099 USD

M-1 CUSTOM ’87

Ez a gitár a legendás ESP M-1 modellre épül, testen átmenő nyakú konstrukció, a test anyaga égerfa, az extra vékony „U” profilú nyak anyagát háromrétegű juharfa adja. Érdemes megfigyelni az alsó szarv látványos elvékonyítását, ami a felső fekvések könnyebb elérését szolgálja. A nyakra makasszár-ébenfa fogólapot ragasztottak, ami 24 extra jumbo érintőnek biztosít helyet. A gitárt egyetlen humbucker hangszedő hajtja, mégpedig egy Seymour Duncan Distortion, amit a húrlábnál helyeztek el és a hangerőgomb push/pull kapcsolójával felezhető. Az EMG PA-2 aktív boost kapcsolóval további extra erősítésre van lehetőségünk. Ezen a modellen is Floyd Rose 1000 tremolós húrlábbal és satus felsőnyereggel van dolgunk, a 25,5” menzúrájú gitár összeségében egy igazi „sodrógép” benyomását kelti. Tájékoztató ár: 1 199 USD

MIRAGE DELUXE ’87

Az eredeti ESP Mirage testformájú LTD Mirage Deluxe '87 égerfa testéhez három részből álló, extra vékony „U” profilú juharfa nyakat csavaroztak. A fogólap anyaga ennél a gitárnál is makasszar-ébenfa, melyre 22 XJ érintő került. A 25,5” menzúrájú gitár nyakának szélessége a satus felső nyeregnél mindössze 42 mm. A gitáron két Seymour Duncan hangszedő továbbítja a jelet, Seymour Duncan Distortion TB-6 a húrlábnál, ami felezhető, és egy single-coil méretű Hot Rail a nyaki pozícióban. Az összképet a Floyd Rose 1000 tremolós húrláb és a hozzátartozó satus felső nyereg teszi teljessé. Tájékoztató ár: 1 099 USD

SURVEYOR ’87 1987-ben az ESP mint basszusgitár-gyártó is világszerte ismert lett, ez az oka annak, hogy az LTD Surveyor ’87 basszus, teljesen megérdemelten ismét reflektorfénybe került. A klasszikus, csavarozott nyakú, 34 inches menzúrával rendelkező Surveyor ’87 modellen több felsőkategóriás összetevővel is találkozhatunk. Ilyen például a Gotoh 201-B4 húrláb, vagy a Seymour Duncan Vintage P/ Vintage Jazz hangszedők. Az égerfa testhez jávorfa nyak csatlakozik, amire makasszar-ében fogólapot ragasztottak, 21 XJ érintővel ellátva. A vékony „U” profilú nyak nem mondható szélesnek, a felső nyeregnél mindössze 42 mm széles. A passzív elektronikát Volume/Balance/Tone potikkal kezelhetjük. Tájékoztató ár: 999 USD

Egyelőre csak javasolt USD kiskereskedelmi árakat tudunk tájékoztató jelleggel közölni. Ahogy hazai vagy euro ár rendelkezésre áll, frissítjük cikkünket.

Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.