Tesztünkben egy nem mindennapi hangszert veszünk közelebbről szemügyre, ugyanis a Lava Music ME 2 egy olyan akusztikus gitár, mely mintha csak egy sci-fi filmből, vagy a jövőből csöppent volna közénk. Először azonban pár szót a gyártóról. A Lava Music céget 2013-ban alapították azzal a szándékkal, hogy radikálisan új irányokat nyissanak a hangszergyártás terén. Saját honlapján olvasható, hogy a fókuszban a technológia és a művészet ötvözése áll, azzal a céllal, hogy a zene születése még kényelmesebb, és élvezetesebb élmény legyen. Nyilván a történelem során több formabontó kísérlet történt már a tradicionális formák megbontására, melyek legtöbbje zsákutcában végződött. A Lava Music alapítói azonban maguk is magasan kvalifikált zenészek (a cég alapításakor a Music Institute hallgatói), így itt a kísérletezés végkimenetele is jól alakult. 2017-ben dobták piacra az elődöt, mely a Lava Music ME névre hallgatott, jelen tesztünkben pedig ennek a továbbfejlesztett, „kettes” változatát ízleljük meg. Új technológia, új design

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a Lava Music ME 2 gitár egyfajta speciális műanyagból készült. Egészen pontosan a cég Super AirSonic-nak hívja azt a szénszállal erősített, kifejezetten erre az akusztikai célra fejlesztett kompozit anyagot, mely a gitár testének anyagát adja. Érdekes módon a test egy darabból áll, nincsenek illesztések, ragasztások. Ezt egy speciális technológiával tudják létrehozni, injektálással történő formába öntéssel. Ez a Super AirSonic anyag rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. Először is nagyon könnyű, de ugyanakkor rettentően erős, többek között ez tette lehetővé, hogy maga a hangszer minden klasszikus módon készített gitárnál könnyebb: mindössze 1.7 kg! Kézbe véve nagyon fura érzés, egyszerűen elhanyagolható súlyú. A test szélei (vagyis a klasszikus értelemben vett káva-fedlap-hátlap határ) nagyon ergonomikus módon lekerekítettek, ezáltal elképesztően kényelmes a gitár „viselése”. Ezt a lekerekítést is az új anyaghasználat teszi lehetővé, ugyanis fával nehéz elképzelni ennek a kivitelezését. Ugyancsak új megoldások születtek a test belső felületének és a merevítésének megalkotásakor is. Minden egyes újítás két célt szolgál: minél kényelmesebb legyen, minél jobban szóljon. A gitár nyaka játszhatóság szempontból nagyon kényelmes. Szélessége és vastagsága elektromos gitár-közeli, gondolom nem véletlen a FlyNeck elnevezés. Érdekessége, hogy nem állítható, nincsen benne hagyományos pálca, ugyanis két bivalyerős, karbon-szálas merevítő rúd gondoskodik arról, hogy az még szélsőséges hőmérséklet, és páratartalom esetén se vetemedjen. A húrnyomás beállítására a híd ad egyedül lehetőséget. A híd amúgy szintén szakít a tradíciókkal. A húrrögzítés módja nem a szokványos tüskékkel történik, hanem a húrlábon átfűzhető módon, akárcsak egy olyan elektromos gitár esetében, ahol nem testen átmenő húrozásról van szó. Az átfűzési pont után a húr egy TUSQ anyagú felületen fekszik fel, mely már hasonlít egy hagyományos akusztikus gitáréhoz. A felső nyereg hasonló módon ugyancsak jó minőségű TUSQ-ból készült. A hanglyuk alakja, és elhelyezkedése is formabontó. A kissé nyújtott alakzat nagyobb felületet képez, mint a hagyományos körforma, nyilván a nagyobb hangerő elérése végett. A fent említett részletek után kicsit lépjünk hátrébb, és nézzük az összképet! Amikor először megpillantottam, kicsit mosolyogtam magamban, azt gondolván: „Hm, aranyos ez a kis űr-gitár”. Azonban ahogyan kezembe vettem, és jobban szemügyre vettem, rögtön láttam, hogy ezt a hangszert jóval komolyabban kell venni annál, mint amit az első vizuális élmény sugall. A Lava ME 2 hivatalosan is egy utazó gitár, tehát a kompakt kialakítás, könnyű súly, rövid menzúra, és a kialakítás megannyi eleme mind ezt szolgálják. Mint korábban említettem a sarkok egyedi módon, szépen lekerekítettek, de a test körvonala mégis szögletes érzetet ad, engem kicsit emlékeztet a „cigar box” gitárokéra. Minden bizonnyal ez sem öncélú design-fogás, ismerve a gyártó hozzáállását, valószínűleg akusztikai funkciója is van ennek a kissé idegen formának. A fényezése manapság divatos matt fényű. Összességében elmondható a hangszerről, hogy az elegáns, minimalista irányt követi. Az elektronikához tartozó hangerő potméter, és a bekapcsolt állapotot jelző apró LED, olyanok, mintha egy MacBook részei lennének. Több embernek megmutatva a hangszert (a kívülállótól kezdve a profi zenészig) mindenkinek az volt az első hasonlata, hogy „olyan ez a gitár, mint egy iPhone”… és valóban. Ha kézbe fogja az ember, és nem távolról szemléli, akkor érezheti, hogy ez a futurisztikus, nagyon letisztult külső exkluzivitás minőséget sugall. Semmi felirat, semmi sallang, csak a céglogó (egy kis láng) díszeleg a húrláb alatt, akárcsak a gitár tokján. (Pont olyan ízlésesen, mint azt az előbb említett esetben az „almával” megszokhattuk). Az innovatív megoldások, és a külcsín szemrevételezése után jöjjön „puding próbája”, csapjunk a húrok közé, és hallgassuk meg, hogy hogyan is szól! Hang

Ahogyan fent is említettem a távolról kissé fura szerzet közelebbről, kézbe fogva már jóval barátságosabbnak hat, de megszólaltatva egyenesen megdöbbentő. Ha papírforma szerint a méreteit, és a felhasznált anyagokat tekintve valaki esetleg halk, műanyag-cincogásra számítana az hanyatt fog esni. A Lava ME 2 ugyanis hatalmas hangerővel, és hihetetlenül szép, kristálytiszta hanggal rendelkezik. Nem egy tipikus fa-hang, de ennek ellenére egyáltalán nem hat idegen módon. Sőt, kifejezetten otthonos… nem csak a játékérzet, hanem a hangja is. Az első szó, ami eszembe jut a jellemzésére az a „tiszta”. Nagyon kiegyenlített, jól definiált minden tartomány rajta. Ahogy elkezdtem rajta játszani teljes képzavar volt, hogy hogyan is jöhet ki ilyen hang ebből a hangszerből? Ekkor már magamon nevettem, hogy milyen naiv voltam, amikor első ránézésre megmosolyogtam szegény gitárt.



Erősítőre kötve az elektronika, illetve a hangszedő is nagyon átmegy a vizsgán. A cég rejtélyesen csak L2-nek nevezi a hangszedőjét, hangszedő rendszerét, és nem igazán található róla irodalom, csak annyi, hogy egy belső mikrofon is bele került újításként, így gyanús, hogy egy piezo-mikrofon rendszerről beszélünk. Különösebb leírás nélkül ez a hangján is hallható, ugyanis nagyon természetes, külső mikrofonozáshoz közeli hangot kapunk, amint kierősítjük a jelet. További bizonyíték, hogy a testet megkopogtatva egyértelműen érezhető, hogy a fedlap nagy részét érzékenyen veszi valami, vagyis a perkusszívabb játékstílust alkalmazó zenészeknek is kiváló megoldás lehet ez a gitár. A hang EQ-zására nincsen lehetőség, csupán egy hangerő potméterrel rendelkezik ez a változat. A Lava ME2 különböző változatai

A Lava ME2 gitárnak háromfajta változata létezik. Az egyik az elektronika-mentes, tisztán akusztikus verzió. A második, melyet ebben a tesztben is részletezünk az elektronikával, hangszedővel felvértezett változat, melynek kezelésére egyetlen egy potméter szolgál, ez a hangerőt kezeli. Megszokott módon akkor válik aktívvá, amikor az aljzatba jack dugó kerül (ezt az állapotot kis LED jelzi is). A harmadik változat pedig egy fejlettebb elektronikával, az úgynevezett FreeBoost rendszerrel van felvértezve. Ebben ugyanaz az L2-es hangszedő rendszer van, amely az előző változatban, csak itt még helyet kaptak effektek is. Ezeknek a különlegessége, hogy mindenféle kierősítés nélkül használható, a gitárból akusztikus módon halljuk az effekteket, tehát a hanglyukból instant módon egy kész, effektezett sound-ot kaphatunk. Két plusz potméter tartozik ehhez a rendszerhez: egyikkel reverbet adhatunk a nyers hanghoz, a másikkal pedig egy további választott effekttel fűszerezhetjük a soundot. A hanglyukon belül található egy kapcsoló, mellyel kiválaszthatjuk, hogy ez delay, vagy kórus legyen. Hasonló akusztikus hangeffektezéssel már találkoztunk a Yamaha Transacoustic szériájánál. Ez a megoldás elterjedni látszik, nem csoda, hiszen nagyon praktikus, és inspiráló. Összegzés, ajánlás

A Lava Music ME2 WH egy új fejezet az akusztikus gitárok történetében. Tervezői az új anyagok, és technológiák segítségével egy nagyon praktikus utazógitárt alkottak. A magas hő-, és páratolerancia abszolút alkalmassá teszi a könnyebb szállításra, illetve akár a zordabb, vagy melegebb körülmények közötti szabadtéri színpadokon való használatra, vagy akár utcazenélésre is. Aki valóban nagyobb távokat tesz meg, és éghajlati övek között ingázik, annak sem kell aggódnia, mert a nyak biztosan nem vetemedik, nem kell állítgatni. Jóval kevésbé sérülékeny, mint egy faanyagból készült hangszer, és egy kiváló saját fejlesztésű, háton hordható félkemény tok is jár hozzá. Aki az elektromos gitárokhoz szokott, annak is kényelmes, jól játszható érzetet biztosít a meglehetősen sportos FlyNeck nyak.

Stílustól függetlenül bárkinek kellemes, praktikus társa lehet ez a pehelykönnyű, de súlyos hangú hangszer, aki nyitott az újabb, modernebb irányokra. Érdemes kipróbálni! Technikai adatok Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház Ár: 265 900 Ft Hőmérséklet-ellenállás: -20 °C és + 80 °C között Ultrakönnyű test: 1,7 kg Test: Super AirSonic szénszálas kompozit Érintők száma: 18 Fogólap: HPL (nagynyomású préselt) Húrláb: HPL (nagynyomású préselt) Kulcsok: alumínium öntvény Nyakszélesség a felső nyeregnél: 43 mm (1.69") Hangszedő, elektronika: L2 Felső nyereg anyaga: TUSQ Húrláb anyaga: TUSQ Tartozék: Lava Music tok