Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » LAG T270ASCE Tramontane – vékony test, vastag hang LAG T270ASCE Tramontane – vékony test, vastag hang - BORBÉLY TAMÁS -



A LAG gitárok története 1981-ben kezdődött a dél-franciaországi Occitania (magyarul Okszitánia, vagy Okcitánia) tartományban, ahol Michel Lag elkészítette első elektromos gitárjait. Több évnek kellett eltelnie, mire elkezdődött az akusztikus gitárok gyártása. Egy hosszú fejlődési út eredményeképpen, hangszerész társak, illetve egyéb cégek bevonásával a 2010-es évek második felére a LAG márkanév már egy világszerte fellelhető gitár brandé nőtte ki magát. Jelen tesztünkben a Tramontane sorozat T270ASCE (Auditorium Slim Cutaway Electro) elnevezésű modelljével ismerkedünk meg közelebbről. Összerakás, külső, kényelem

A LAG T270ASCE szemlátomást modern külső jegyekkel felvértezett akusztikus gitár. A hanglyuk körüli rozetta az összes LAG gitárra jellemző signature formát kapta. Ez a díszítő sáv nem szabályos kör alakú, mint a legtöbb akusztikus gitárnál, hanem kissé ovális, a híd felé nagyon picit nyújtott, ugyanis a sáv alsó pontján helyet kapott Michel Lag szűkebb hazájának, Okszitániának címere. A kétrétegű fából készült fej formája egy viszonylag általánosnak mondható kontúrból indul ki, de a homokóra-szerű domború része, és a sajátos vonalvezetés abszolút egyedivé teszik. Az egyik legtetszetősebb akusztikus gitár fejforma, mellyel az utóbbi időben találkoztam. A fekete, matt fényű hangolókulcsok tovább fokozzák a sztenderdektől, hagyományoktól való eltérést. A jó minőségű, grafit felső nyereg, a húrláb és a húrleszorító tüskék szintén fekete színűek, melyek egyfajta modern eleganciát kölcsönöznek a hangszernek. Ebbe az összképbe abszolút beleillik a matt fényű, szatén finish, mely vélhetően elsősorban a test jó rezonáns tulajdonságait szolgálja, de emellett jól is áll a gitárnak. A gitár a Fishman Ink3 elektronikával, illetve a hozzá tartozó piezo hangszedővel van felszerelve, melynek kezelőfelülete meglehetősen letisztult. Három sávos EQ-val rendelkezik: magas, közép, mély potméterekkel, és egy főhangerővel. Ezen potméterek kifejezetten laposak, nagyon jól beleilleszkednek a káva síkjába, így biztosan nem akadnak bele semmibe, de ez magában hordozza a hátrányukat is. Pont az egyértelmű, biztos fogás hiányában nekem kissé kényelmetlen volt őket tekergetni. Zenélésnél, dal közben nem a leggyorsabban kezelhető potméterek, de ha valaki amúgy sem variál nagyon a hangszínezéssel, illetve a hangerővel koncert közben, akkor annak ez kifejezett előny is lehet, ugyanis ezek a potik biztosan nem állítódnak el „maguktól” a tokban, szállításkor, vagy egyéb külső tényező által. A potméterekkel teljesen megegyező méretű és formájú a hangoló kapcsolója, mely bekapcsolás után maga a kijelző is egyben. Nagyon praktikus, és kifejezetten elegáns megoldás. A hangszer (mint azt a neve is mutatja) vékonyabb, slim testtel rendelkezik. Ez a komfortérzetet, illetve a játszhatóságot is jó irányba befolyásolja, mivel könnyen „átölelhető” a hangszer. A cutaway testkiképzés által elérhetővé vált felsőbb fekvések a vékonyabb test miatt valóban kényelmesen megközelíthetők. Ez más esetben nem feltétlenül van így, például néhány vastagtestű akusztikus gitár esetében ugyan megvan a cutaway bevágás, de a test mérete miatt küzdelmes a hozzáférés, a LAG T270ASCE esetében azonban ez könnyedén megoldható.

A nyak vastagsága, illetve profilja mondhatni szinkronban van a test méreteivel, ugyanis a LAG T270ASCE egy átlag akusztikus gitárnál keskenyebb és vékonyabb a nyakkal rendelkezik. A nyak tekintetében szerintem egy olyan jó átmenetet sikerült itt eltalálni, ami az elektromos gitárok felől érkezőknek, és az akusztikus zenészeknek is otthonos kényelmet nyújthat.

Hang

A kisebb, kényelmes slim test óhatatlanul kompromisszumokat hordoz magában, mivel ez törvényszerűen hangerő-, illetve bizonyos hangszín veszteségekkel jár. Amikor csak kézben forgatva nézegettem a hangszert, nagyon szimpatikusnak találtam, de kezdtem félteni, hogy „Jó, jó… de nem fog ez túl vékonyan szólni?” Amint először megpengettem pusztán akusztikusan, szerencsére nagyon kellemes csalódás ért ezen a téren. Méreteihez képest megdöbbentő teltséggel szólalt meg a gitár. Nyilván nem rendelkezik egy nagyobb dreadnought, vagy jumbo hangerejével, de a hasonló méretű, slim testű akusztikus gitárok között nagyon az élmezőnyben van. Igazság szerint teltebben, és kiegyenlítettebben szól, mint jó néhány normál testvastagsággal rendelkező gitár. Hogy ez a különlegesebb fáknak, vagy egyéb konstrukciós bravúrnak köszönhető-e, azt nem tudom, de valamit ismét nagyon eltaláltak a LAG cégnél. Korábban már említettük, hogy Fishman gyártmányú Ink3 elektronikával szerelték fel, mely hangját tekintve egy abszolút korrektnek nevezhető piezo hangszedőre épített rendszer. A gitárt saját elektronikájával kierősítve még jobban eltűnnek a különbségek a nagyobb testű rokonokkal szemben. Még a groove-osabb játéknál használt (húrláb közelében való húrokon) csapkodás is olyan döggel jön át, hogy teljesen alkalmassá teszi a gitárt a ritmusszekció nélküli felállások, hangszerelések ilyesfajta megtámogatására. A gitár vékony testnek köszönhetően kevésbé gerjedékeny, így nagyobb formációkban, hangosabb színpadokon kifejezetten praktikus a használata. Pop-rock zenében, illetve kevésbé gerjedés-érzékeny jellege miatt az ilyen stílusú élő produkciókban kiválóan teljesíthet.

Összegzés, ajánlás

A LAG T270ASCE Tramontane egy kifejezetten szerethető, kényelmes, kiváló hangú akusztikus gitár, mely jóval magasabb minőséget képvisel, mint azt a kedvező ára mutatja. Kiváló társ lehet bárkinek, bár nyilván, aki az életét a Tommy Emmanuel-féle one-man-band akusztikus gitározásra tette fel, annak más típusú hangszer lesz a befutó „célszerszám”. Azonban a T270ASCE tökéletes hangszer azoknak, akik alapvetően elektromos gitárt használnak, de egy műsor kapcsán egy jó akusztikus gitárra is szükségük van. A LAG T270ASCE Tramontane hangjára és a külsejére is igaz az állítás: nem szakít a gyökerekkel, de azért modernebb, mint egy tradicionális akusztikus gitár. Saját, „LAG-hangja” van… hogy ez pontosan milyen is? Mindenképpen érdemes kipróbálni! Fontosabb adatok

Ár: 152 900 forint

Teszthangszer: Mezzoforte Hangszeráruház Test: Auditorium Cutaway Fedlap: tömör Engelmann fenyő Hát és oldal: Mexikói Snakewood Nyak: Ragasztott trópusi Khaya Fogólap: Brownwood Menzúra: 650 mm Nyakszélesség felső nyeregnél: 43 mm Nyereg anyaga: Grafit Rádiusz 350 mm Elektronika: Fishman Ink3, (3 sávos EQ-val, beépített hangolóval rendelkezik) Húrláb: Brownwood Érintők száma: 20 Kulcsok: szatén fekete, öntvény Szín: natúr, francia selyemfényű finish

Súly 3,2 kg

Húrok: D’Addario EXP Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó