Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Kurt Cobain Fender Mustangja egy New-York-i aukción Kurt Cobain Fender Mustangja egy New-York-i aukción A legendás, egyedi tervezésű, balkezes Fender Mustang gitár, amit Kurt Cobain a Nirvana In Utero albumához kapcsolódó turné során használt, árverésre kerül New York-ban. Kurt Cobain szóban forgó gitárja 1993-ban készült, és minthogy a Fender Custom Shop részlege nem volt felkészülve balkezes Mustangok gyártására, felkérték Scott Zimmermant, aki akkoriban az egyik legnagyobb japán hangszerkészítő cég, a FujiGen tervezője volt. A Fender összes Japánban készült gitárját a FujiGen gyártotta, és ők készítették Cobain első két Fender Jag-Stang gitárjának nyakát is. Zimmermann elfogadta a felkérést, de ragaszkodott hozzá, hogy ne csak egy darab készüljön az egyedi modellből. Végül Cobain tíz balkezes Mustangot rendelt, de 1994-ben bekövetkezett halála előtt csak hatot kapott meg. Halála után, a most árverésre kerülő Mustangot felesége, Courtney Love egy Nirvana rajongónak ajándékozta. A gitárhoz komoly dokumentáció tartozik, ami az eredetiségét igazolja, így többek között Courtney Love kézzel, fejléces papírra írt levele a rajongóhoz, és a FedEx átvételi elismervénye.

A hangszert Cobain gitár-technikusa egy Gotoh tune-o-matic húrlábbal és egy fekete Seymour Duncan JB humbucker hangszedővel tuningolta fel, és Cobain így használta az In Utero turné során. Ezt a modellt Skystang III-ként ismerték, amire a gitár eredeti tokján lévő címke utal. Kurt Cobain egyedi építésű Fender Mustang gitárjának árverésére a Julien's Icons and Idols: Rock 'N' Roll aukció részeként került sor a New York-i Hard Rock Cafe-ban és online, október 25-26. között. A gitár kikiáltási ára 75 000 USD, de akár 500 000 dollárért is elkelhet.