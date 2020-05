Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Klasszikus formák az Epiphone Muse sorozatában Klasszikus formák az Epiphone Muse sorozatában Az Epiphone Muse sorozat alapgondolata egyszerű: készíts egy kiváló minőségű gitárt, és kínáld megfizethető áron. Úgy tűnik ezzel a sorozattal a cég meglehetősen jól valósította meg ezt a koncepciót. Az új Epiphone Muse sorozattal – ami az Inspired by Gibson Collection család része – elérhetővé váltak legendás, klasszikus fazonú gitárok, de olyan modern kényelmi funkciókkal kiegészítve, mint pl. a tekercsleválasztás, a fázisfordítás, a treble bleed áramkörrel szerelt hangerő poti, és olyan esztétikai megoldásokkal, mint az átlátszó kezelőgombok, vagy a különféle színű metál fényezés. Mind az SG, mind a Les Paul mahagóni testtel és egyedi „C” profilú ragasztott mahagóni nyakkal készül, melyre indiai babérfa fogólapot ragasztottak, 22 Medium Jumbo éritőnek helyet adva. A Les Paul üreges testére jávorfa fogólap került, a hátoldal homorú íve mélyebb, mint a hagyományos Les Paul-on, így a pehelykönnyű gitár még kényelmesebben lapul testünkhöz. Les Paul Muse Pearl White Metallic Ha a szerelvényeket nézzük, mindkét gitárt Epiphone LockTone ABR húrlábbal és Stop Bar húrtartóval látták el. A Les Paul Grover Rotomatics húrgépeket kapott, míg a tömör mahagóni testű SG-n a könnyebb Epiphone Light-weight 3+3 hangolókulcsokat részesítették előnyben. Azt talán mondani sem kell, hogy mindkét modell az új Epiphone fejformával készül. A fontosabb méretekben is egyezik a két új Epiphone Muse gitár, a menzúrájuk egyaránt 24,75" (628,65 mm) a fogólap rádiusza 12” és a nyak szélessége a Graph Tech felső nyeregnél 43 mm. Epiphone SG Muse Radio Blue Metallic Mindkét gitár nagy kimenő jelet leadó Alnico Classic PRO hangszedőkkel büszkélkedhet, de a tekercsleválasztás és a fázis kontroll, valamint a treble bleed áramkör gyakorlatban sokoldalúbbá teszik a két modellt, mint egy standard két humbuckerrel szerelt gitár. Ami még nagyon vonzóvá teszi a két új modellt, az a bőséges színkínálat. Nem kevesebb, mint hétféle metál színben kapható a két gitár: Radio Blue Metallic, Wanderlust Green Metallic, Purple Passion Metallic, Jet Black Metallic, Smoked Almond Metallic, Pearl White Metallic és Scarlet Red Metallic. Szimpatikus, ez a széles színskála, arról nem is beszélve, hogy dicséretes a látványos elrugaszkodás a megszokott sunburst, fekete, piros szín-háromszögtől melyekkel a pénztárca barát gitárokat általában forgalmazni szokták.

Tájékoztató árak:

Epiphone Muse SG – 159 900.-

Epiphone Muse Les Paul – 185 900.-

