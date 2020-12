Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Két új modellel bővült a Yamaha Pacifica sorozat Két új modellel bővült a Yamaha Pacifica sorozat A Yamaha bejelentette népszerű Pacifica családjának két új modelljét, melyek prémium kategóriás összetevőkkel és látványos új színekkel büszkélkedhetnek. A Yamaha 1942 óta készít gitárokat, népszerű Pacifica sorozata pedig 1990 óta létezik, vagyis pont 30 éves. Sejthető, hogy a jubileum is közrejátszott az új Pacifca 612VIIFMX és 612VIIX bemutatásnak időzítésében. A két említett modell között az a különbség, hogy a 612VIIFMX égerfa testére lángolt juhar top került és Fired Red színben kapható, a 612VIIX szintén éger testtel rendelkezik, és háromféle finish-sel kerül forgalomba. Mindkét modell a Yamaha köztudottan magasszintű gyártási minőségét és könnyű játszhatóságát ötvözi harmadik féltől származó prémium kategóriás összetevőkkel, megidézve a Pacifica sorozat kaliforniai custom shop-os gyökereit. Pacifica 612VIIFMX

A már-már butik kategóriára jellemző tulajdonságokkal felvértezett gitár égerfa/lángolt juhar testéhez juharfa nyak csatlakozik csavaros illesztéssel, a nyakra rózsafa fogólapot ragasztottak. A 350 mm-es (13-3/4") rádiuszú fogólapon 22 médium érintőt találunk, a hangszer skálahossza 25-1/2" (648 mm). A HSS konfigurációban elhelyezett Seymour Duncan TB-14 Custom 5 húrláb humbucker, és a két SSL-1 single-coil hangszedő meleg és erőteljes hangzást szállít, amit az ötállású pickup választóval tarthatunk kézben. Egy főhangerő és egy hangszín poti áll még rendelkezésünkre, az utóbbi push-pull kapcsolóként a humbucker felezésére is szolgál, tovább bővítve a pickupok variációs lehetőségeit. Ha a szerelvényeket vesszük szemügyre, ott is igazi minőséggel találkozhatunk, a precíz mechanikájáról híres Wilkinson VS50 tremolós húrláb kivételesen stabil hangolást biztosít intenzív tremoló használat mellett is. Graph Tech TUSQ felső nyereg és satus Grover húrgépek teszik teljessé az összképet. A krómszínű szerelvények, a háromrétegű csontszínű koptatólap szépen harmonizál a fényes poliuretán Fired Red lakkozással. Pacifica 612VIIX

A szintén csavarozott nyakú konstrukció égerfa testéhez jávorfa nyak csatlakozik, a fogólap anyaga és az érintők száma is megegyezik a testvérmodellével. Egyéb paraméterekben, úgy az elektronikát, mint a szerelvényeket tekintve is ugyanazokkal a jellemzőkkel találkozhatunk, mint a 612VIIFMX esetében. Ez a modell azonban háromféle színben készül, Matte Silk Blue (MSB), Teal Green Metallic (TGM), és Yellow Natural Satin (YNS). A test és a nyak is selyemfényű finish-t kapott, kivéve a Teal Green Metallic színű modellt, mert az ő esetében a testet és a nyakat is fényes poliuretán lakkozással látták el, úgy, hogy van miből választani. Még egy apró esztétikai finomítást vehetünk észre a 612VIIX modelleknél, a színekhez jobban passzoló koptatólap került a gitárokra, a Matte Silk Blue 3 rétegű, krémszínű, a Teal Green Metallic és Yellow Natural Satin fényezésű gitárt pedig fehér gyöngyház koptatólappal látták el.

Az új Yamaha Pacifica modellek minőségükhöz képest kedvező áron lesznek elérhetők, várhatóan 2021 januárjáról. A pontos árról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni.



Kapcsolódó: Új színekkel bővült a Yamaha Pacifica 100-as sorozat Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó