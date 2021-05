Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Két különlegesség az Ibanez J. Custom japán műhelyéből Két különlegesség az Ibanez J. Custom japán műhelyéből Az Ibanez J. Custom gitárokat egy magasan képzett, a felsőkategóriás minőségű hangszerek készítésében nagy tapasztalattal rendelkező hangszerészekből álló elit csoport készíti.

JCRG21S1 A J.Custom elnevezés az Ibanez minden tudását és fejlesztését jelenti, amelyre a cég az elmúlt évtizedek során dizájn és technológia terén szert tett. Csak a legjobb minőségű hangszerfákkal, tökéletes játékkényelmet nyújtó nyak és érintő kidolgozással, kívánságra összeállított pickup készletekkel és csúcskategóriát képviselő szerelvényekkel találkozhatunk a J.Custom hangszereknél. Minden egyes gitár egy igazi mestermű, ami a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelel, hogy páratlan hangzással, maximális kényelemmel és kivételes szépséggel ajándékozhassa meg használóját. JCRG21S1 Ezúttal két teljesen egyedi modellt mutatunk be, melyek az Ibanez J.Custom japán műhelyéből kerültek ki. A JCRG21S1, és a JCRG21S2 a J.Custom Shop két legújabb, kézi megmunkálással, egy-egy példányban elkészített csúcsminőségű mesterdarabja. JCRG21S2 Mindkét J.Custom gitár Bare Knuckle Brute Force humbucker pickupokat kapott, melyek egy apró kis kapcsolóval felezhetők. További különlegesség a legendás Lo-Pro Edge tremolós húrláb, süllyesztett finomhangolókkal és a rendszer másik elengedhetetlen összetevőjével a Gotoh satus felső nyereggel, ami az összes szerelvénnyel együtt arany színben pompázik. Mindkét gitáron a nagyobb játékkényelem érdekében az érintők J.Custom fret edge kezelésen estek át. JCRG21S2 Az afrikai mahagóni testre kerülő látványos vörösfenyő fedlapot a JCRG21S1 esetében arany, a CRG21S2-nél fekete műgyanta teszi még különlegesebbé. A JCRG21S1 háromrétegű juharfa/bíborfa nyakkal és cocobolo fogólappal, míg a JCRG21S2 háromrétegű wenge/bíborfa nyakkal és ébenfa fogólappal érkezik.

És ami a legfontosabb: nem csupán ez a két J.Custom gitár áll rendelkezésre, ha egy egyedi gitárt keresel. Az Ibanez Custom Shop révén – az Ibanez Prestige dealer státuszú kereskedőknél – lehetőséged van összeállítani saját Signature gitárod! Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.