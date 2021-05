Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Két álomgitár a Dream Theater gitárosának kézjegyével Két álomgitár a Dream Theater gitárosának kézjegyével John Petrucci és az Ernie Ball Music Man 2021-ben ünneplik együttműködésük 20 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból speciális limitált kiadású sorozatot jelentettek be. Az új modellek John Petrucci 20th JP6 Honey Butter és John Petrucci 20th Majesty Honey Butter, melyek mind hathúros, mind héthúros változatban elérhetők lesznek. Ahogyan a típusnévből is kiderül mindkét gitár különleges Honey Butter finish-t kapott és mindkét modell hátoldalán ott díszeleg a lézergravírozott tremoló borítólemez 20th Anniversary felirattal, speciális logóval és Petrucci aláírásával. John Petrucci 20th JP6 Honey Butter A limitált sorozat mindegyik modelljének teste kézzel válogatott, pórustömítéssel kezelt hondurasi mahagóniból készült, melyre lángolt juharfa top került. Annyi eltéréssel, hogy a JP6 modellnél az egész testet ez a top fedi, míg a Majesty-nél a középső, pajzsalakú területen jelenik meg. A nyak anyagát is minden modellen pórustömítéssel kezelt hondurasi mahagónifa adja, itt a konstrukcióban találunk eltérést a két ünnepi kiadás között: a JP6 nyakát öt csavarral rögzítették a testhez, míg a Majesty testen átmenő nyakú konstrukció. A fogólap az összes modellen ébenfából készült és 24 érintő osztja fel. A JP6 estében magas profilú széles, míg a Majesty-nél médium jumbo profilú érintőkkel találkozhatunk. John Petrucci 20th Majesty Honey Butter



Ami az elektronikát illeti a John Petrucci 20th JP6 modellen a nyaknál egy DiMarzio Liquifire humbucker a húrlábnál egy DiMarzio Crunch Lab dolgozik és még egy húrlábalatti piezo hangszedőt is kapunk. Mindezt az Custom Music Man® előerősítőn keresztül két hangerő gombbal (mágneses pickup és piezo) valamint egy hangszín potival kezelhetjük. A hangszín gombon található push/pull kapcsolóval egy egyedi pickup konfigurációt aktiválhatunk. A variációk teljes kibontásához rendelkezésünkre áll még egy háromállású pickup váltó, a középső pozícióban egyedi pickup konfigurációval és egy háromállású piezo / mágneses pickupok választó kapcsoló. A gitárt egy monó és egy sztereó 6,3-as jack kimenettel is felszerelték, ami lehetővé teszi, hogy a piezo hangszedő jelét külön kimeneten vezessük ki. A John Petrucci 20th Majesty modell elektronikája még ennél is többet tud: ezt a gitárt egy nyaki DiMarzio Rainmaker és hídi DiMarzio Dreamcatcher hajtja, és a húrláb alatti piezo is jelen van. Az előerősítő itt is Custom Music Man® és a kezelőszervek is megegyeznek, azonban itt még egy booster is rendelkezésünkre áll, ami +20dB erősítést állít elő, ha a mágneses pickupok hangerő gombját kifelé húzzuk. Ezen a gitáron egy 6,3-as monó/sztereó kimenetet kapunk, ami a gitár hátoldalán elhelyezett apró kapcsolóval váltható monó vagy sztereó módba. Ugyanitt állíthatjuk be a piezo hangszínét és a kimeneten megjelenő piezo / humbucker arányát. Mindkét John Petrucci 20th modellre egyedi matt fekete John Petrucci Music Man® lebegő tremolós húrlábat szereltek, Fishman Powerbridge piezo húrlábnyergekkel, a kényelmes, precíz hangolást a satus Schaller M6-IND hangolókulcsokkal intézhetjük. A különleges színű, magasfényű lakkozás, ami látni engedi mahagóni és jávorfa csodálatos mintázatát és a helyenként arany színnel kombinált – kapcsolók, csavarok, pólusrudak – matt fekete hardverek együttesen kivételesen szép és egyedi megjelenést biztosítanak ezeknek az álomgitároknak. Természetesen az árcédulán látható számok is a limitált évfordulós kiadásnak megfelelően alakulnak, gyűjtők, milliomosok előnyben alapon, és leírva ez így néz ki:

20th Anniversary JP 6 húros – 3 799 USD

20th Anniversary JP 7 húros – 3 999 USD

20th Anniversary Majesty 6 húros – 3 899 USD

20th Anniversary Majesty 7 húros – 4 099 USD Technikai specifikáció:

20th Anniversary JP

20th Anniversary Majesty Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó