Júniusi Fender ritkaság – Flame Ash Top Stratocaster

A Flame Maple Top Stratocaster és a Red Mahogany Top Telecaster után itt a Flame Ash Top Stratocaster, a harmadik Rarities Collection – Ritkaság Gyűjtemény – sorozatú gitár a Fendertől. A Fender minden hónapban kihoz egy új modellt olyan csúcsminőségű lakkozással, speciális hangszerfákkal, és összetevőkkel, melyeket normál esetben nem várnánk a Fendertől. A júniusi Fender Rarities Flame Ash Top Stratocaster is egy ilyen szemet gyönyörködtető példány.

Múlt hónapban a Red Mahogany Telecaster mutatkozott be, most lássuk a júniusi Ritkaságot!

A Strat testének anyagát prémium minőségű égerfa adja, amire lángolt kőris tető került fényes Plazma Red Burst nitrocellulóz lakkozással, lehetővé téve, hogy a test anyagának hangzásbeli képességei jól érvényesüljenek. A kényelmes, „C" profilú, madárszemes juharfa nyak a '60-as éveket idézi, míg az ugyanilyen a fából készült fogólap 9,5 inches rádiusza, és a 21 keskeny magas érintő már a mának szól. A nyak szélessége a csont felső nyeregnél 42 mm, a gitár skálahossza 25,5" (648 mm).

Ami az elektronikát illeti, három Custom Shop 54 Strat single-coil pickup hajtja a gitárt, a hangszedőket a szokásos ötállású pickup-váltóval és egy hangerő, valamint két hangszín gombbal kezelhetjük. A szerelvények terén nincs nagy meglepetés, de panaszra sincs okunk: Vintage Single Line Fender Deluxe húrgépek, Vintage stílusú hatnyerges szinkronizált tremolós húrláb, mindez nikkel és króm színben, öregített fehér potmétergombok és háromrétegű fekete-fehér-fekete koptatólap társaságában.

A gitár tagadhatatlanul elegáns megjelenésű, tényleg minőségi hangszerfákból és alkatrészekből áll, de nehéz lenne megmondani, hogy valójában mennyivel jobb, mint mondjuk egy Fender Custom Shop modell, vagy egy átlagos amerikai gyártású Stratocaster. Gondolom, az idő múlásával egyre keresettebbekké válnak ezek a hangszerek, ami persze nem feltétlenül kell, hogy befolyásolja, hogy vásárolunk-e Fender Rarities Flame Ash Top Stratocastert. Ugyanakkor biztos vannak olyan gitárosok, akik nagyra értékelik a különleges faanyag választást, az egyedi lakkozást és a Custom Shop pickupokat. Ha valakinek módjában áll kézbe venni és kipróbálni egy ilyen modellt, akkor el tudja dönteni, hogy a 2 599 eurós árat – amiben egy vintage stílusú barna keménytok is benne foglaltatik – érdemes-e kifizetni a lángolt kőris toppal készülő Rarities Collection Stratocasterért…

További részletek: Fender