Itt az augusztusi Fender Parallel Universe modell Itt az augusztusi Fender Parallel Universe modell A Fenderek, és általában a gitár-különlegességek rajongóit a cég újabb hibrid modellel lepte meg. Ez a '60-as évek egyik klasszikusának Párhuzamos Univerzum reinkarnációja, a Tele Thinline Super Deluxe. A Fender Parallel Universe sorozatának modelljei – Strat-Tele hybrid, Jazz-Tele, vagy Trouble Maker Tele – láttán néhányan bizonyára elnézően mosolyogtak, vagy összevonták szemöldöküket, de szó nélkül nehéz elmenni a havonta jelentkező hibrid modellek mellett. Az új gitárokat tekinthetjük fantázia kísérletnek is, de azt is mutatják mennyi lehetőség rejlik a különféle klasszikus elemek ötvözésében. Augusztusban a Fender erőteljesen visszanyúlt a múltba, hogy megtalálja aktuális alanyát, a Telecaster Thinline-t, és létrehozza újabb Párhuzamos Univerzum modelljét, a Tele Thinline Super Deluxe-ot. A Thinline eredetileg 1968-ban debütált, miután a Fender cég megbízta Roger Rossmeisl német hangszerkészítőt – aki korábban mind a Gibsonnál, mind a Rickenbackernél dolgozott – hogy készítsen kőrisből üreges testű Telecaster fazonú gitárt. Rossmeisl kísérletei sikerre vezettek és megszületett az ikonikus, egy „f" lyukkal rendelkező, elnyújtott gyöngyház koptatólappal díszített, üreges testű Telecaster Thinline. Az üreges test sokkal nyitottabb, melegebb hangzást eredményezett, és a hangszer fele olyan súlyú volt, mint tömör testű testvére. A Parallel Universe sorozat új Thinline Super Deluxe változata megőrizte a tradicionális üreges testet. A gitárt egy pár TV Jones Classic pickuppal látták el, melyek kövér, ütős megszólalást nyújtanak, és harapnak, ha kell. Az egy „f" lyuk is maradt, az elnyújtott, csillogó koptatólap nagyobb lett és a kezelőgombok alatt is folytatódik. A prémium jellemzők közé sorolhatjuk a szegélyezett rózsafa fogólapot, a test elegáns dupla szegélyezését, és az American Professional Tele Deluxe vintage stílusú, hat hajlított acél babával szerelt, testen átmenő húrozáshoz való húrlábat. A modern „deep C" profilú juharfa nyakat négy csavarral rögzítették a testhez, a nyakpálca takaró lemezen Limited Edition felírat látható. A gitár menzúrája 25,5" (648 mm) hosszú, a gyöngyház pozíciójelölőkkel ellátott rózsafa fogólap rádiusza 9,5 inches, és 21 keskeny-magas érintőnek ad otthont. A nyak és a fej natúr selyemfényű lakkozást kapott, míg a test gyönyörű fényes narancsszínben pompázik. Érdemes az alábbi videót megnézni, ahogy Butch Walker énekes-gitáros bekötött szemmel fedezi fel a Thinline Super Deluxe egyéniségét… A gitár tájékoztató listaára 1 949 EUR, további részletek: Fender.