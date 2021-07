Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Itt a Solar Guitars Tele inspirációjú gitársorozata Itt a Solar Guitars Tele inspirációjú gitársorozata A Solar T1.6 Ola Englund svéd gitáros cégének, a Solar Guitars-nak a Telecaster formavilágát idéző modellje, olyan testformával, amely eddig nem volt megtalálható a márka kínálatában. A T1.6 modell háromféle színben készül: Aged Natural Matte, Carbon BlackMatte és Black Open Pore Matte. A finish mellett kisebb-nagyobb eltérések is vannak a három modell között, ezekre is kitérünk, de nézzük először a szerintünk legkarakteresebb változatot, a T1.6 AN modellt!

Solar Guitars T1.6 AN

A különleges Aged Natural Matte (öregített natúr matt) finish-sel rendelkező gitár teste égerfából készült, a „C” profilú juharfa nyak un. set-through, vagyis mélyen beragasztott illesztéssel csatlakozik a testhez. Az ébenfa fogólapot 24 rozsdamentes super jumbo érintő osztja fel, a 12. bundnál látványos Solar logó berakással. A fogólapon nem láthatók pozíciójelölők, de a fogólap oldalán fluoreszkáló pontok segítik a tájékozódást. A felső nyereg anyaga grafit, a hangszer menzúrája 25,5 inches. A T-Style formavilág nem éppen a kőkemény metal zenéhez készülő rockgépezetekre jellemző, így Ola Englund saját szájíze szerint szabta testre és a stílushoz a Tele fazon egy tömbből kivágott egyszerűségét. A Solar T1.6 AN mélyen bevágott tűhegyes alsó szarva, melynek a mindkét élét elvékonyították, a felső fekvések könnyebb elérését célozza, a lekerekített testélek és a hátoldal „testhez simuló” bemélyedése átgondolt ergonómiát sejtet, és karakteres megjelenést eredményez. A már említett Aged Natural Matte színhez telitalálat a matt fém koptatólap, gitár összképe valamiféle funkcionális szépséget sugall. Ezt a Solar modellt „nyitott” Duncan Solar humbucker hangszedők hajtják, melyeket egy hangerő, egy hangszín potival és egy ötállású pickup-váltóval kontrollálhatunk. A Duncan Solar pickupok rendkívül széles hangzás spektrumot fednek le, a tiszta natúr sound-tól kezdve a keményen túlhajtott, hosszú hangkitartást produkáló gitárhangig. A Solar az ötállású pickup-választó bekötéséről nem közölt részleteket, de minthogy ötállású, és nem három, feltehető, hogy mindkét pickup felezhető. Ami a szerelvényeket illeti, Evertune F-Type húrláb garantálja a folyamatos húrfeszességet és hangolástartást, a hangoláshoz pedig satus, 18:1 áttételű Solar húrgépeket kapunk. A nyakat dupla (dual action) nyakpálca merevíti, melynek takarólemezét gravírozott Solar logó díszíti. Minden szerelvény, ideértve még a potméter gombokat is, ízléses matt, koptatott fémszínű. A Solar T1.6 AN tájékoztató listaára 1 270 EUR.

Solar Guitars T1.6 FRBOP

Ahogyan a típusjelzésben található FR utal rá, ezt a modellt Floyd Rose 1000 tremolós húrlábbal szerelték fel, melynek atombiztos, edzett acél alapanyaga a túlméretezett tremolóblokkal kombinálva megnövelt hangkitartást eredményez, a tremoló rugókat pedig mechanikus tompítással látták el. A másik eltérés az előző modellhez képest, az, hogy ennek a változatnak a teste mocsári kőrisből készült, amire Black Open Pore Matte, vagyis nyitott pórusú matt fekete finish került, melyen szépen átlátszik a fa erezete. A T1.6 FRBOP egyrétegű selyemfényű fekete koptatólapot kapott, a szerelvények pedig matt feketék. A gitár tájékoztató listaára 1 112 EUR.

Solar Guitars T1.6 C

Ez a verzió minden paraméterében megegyezik az elsőként bemutatott T1.6 AN modellel, azonban ez a gitár Carbon Black Matte finish-t kapott, amihez egyrétegű selyemfényű fekete koptatólap és matt fekete szerelvények társulnak. A gitár tájékoztató listaára 1 165 EUR. Mindhárom modellre előrendeléseket vesznek fel, a T1.6 AN szállítása csak 2022 január végére várható, míg a másik két modell már augusztus közepén elérhető. További információk: https://www.solar-guitars.com/