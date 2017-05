Címlap » Hírek » Ibanez RGA Iron Label RGAIX6FM gitár Ibanez RGA Iron Label RGAIX6FM gitár Az alábbi videóban és írásban kicsit közelebbről megismerhetitek az Ibanez új, metalra született RGA Iron Label RGAIX6FM modelljét. Az Ibanez a közelmúltban hozta ki kifejezetten metal zenére fejlesztett gitársorozatát, az RGA Iron Label modelleket. Az alábbiakban egy demó videót láthattok, ami bemutatja a sorozatot, elsősorban az RGAIX6FM modellre fókuszálva. Az RGA Iron Label sorozat tervezésekor az Ibanez csak a metal szempontjait tartotta szem előtt, azzal a nem titkolt céllal, hogy elkészítsék a valaha létezett legkeményebb hangú metal gitárt. Amint az a klipben látható és hallható, a cél teljesült, az RGAIX6FM a legütősebb metal hangokat produkálja, és a mahagóni testen díszelgő lángolt juharfa tető pedig dögös megjelenést kölcsönöz a gitárnak. Az RGAIX6FM-et DiMarzio Fusion Edge pickupokkal szerelték fel, a két cég közötti szoros együttműködésnek köszönhetően. A hangszedőket úgy tervezték, hogy nemcsak erőteljes, hanem egyedi, jellegzetes hangzást nyújtson érces magasakkal és feszes mélyekkel, zavaros közepek nélkül. A gitárt az Ibanez legendás, szuper vékony, kényelmes és gyors játékra alkalmas Nitro Wizard nyakkal készíti, melyre ébenfa fogólap került 24 jumbo érintővel. A hangszer menzúrája 648 mm-es (25,5”). Ami a szerelvényeket illeti, Gotoh MG-T locking húrgépeket és Gibraltar Standard II húrlábat találunk a hangszeren, mindkettő fekete színben pompázik. Az hangerő gombon és a 3 állású pickup-váltón kívül egy coil-tap kapcsoló is rendelkezésünkre áll, amivel a két humbucker tekercseit állíthatjuk single-coilra, sőt középső állásában a két humbucker belső tekercsei együtt dolgoznak. Az RGAIX6FM elérhető héthúros változatban is, RGAIX7FM néven. További részletek és árak: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó