Folytatva az Ibanez új Platinum Collection családjának bemutatását rátérünk az abszolút csúcskategóriát képviselő AE410-LGS és AAD400CE-LGS modellekre. Ezek a gitárok már egyértelműen ellépnek a luxus kategória irányába, és bár ahogyan azt előző írásunkban kiemeltük, a Platinum Collection gitárok közös kiindulópontja Jon Gomm JGM10 gitárja, a most bemutatásra kerülő két modell esetében a testforma eltér a JGM10 aszimmetrikus jumbo alakjától. A közös nevező további elemei, a különlegesen fejlett elektronika, a perkusszív finger style játék támogatása, módosított X-M tetőmerevítés és felsőkategóriát megillető kidolgozottság ezekre a hangszerekre is jellemző. Amit még fontos megemlíteni, hogy ennél a két modellnél a kézi megmunkálás szinte teljesen átvette a gépi munka helyét, a hangszerkészítő mesterek kézi szerszámokkal dolgoznak, jó példa erre, hogy nemcsak a kávát hajlítják kézzel, de a tetőmerevítőket is kézzel vágják ki, kézzel csiszolják és ragasztják a helyére.



AE410-LGS

Az 1982-ben bemutatott AE (Acoustic-Electric) sorozatot a szuper hangzása és játékkényelme mellett leginkább karakteres testformája jellemzi. Az AE testforma már önmagában telitalálat. A széles alsó ívvel rendelkező, „derékban” erőtelesen keskenyedő, nem túl vastag, un. Venetian cutaway fazonú test tökéletes példája a kényelmes, de megfelelő hangerőt nyújtó testformának. Az AE410-LGS kávája és hátlapja tömör afrikai mahagóni, a top anyaga tömör sitka fenyő, vagyis a test minden eleme tömör fából készült. A testhez öt részből álló afrikai mahagóni / pau ferro nyak csatlakozik, melyre makassar-ében fogólapot ragasztottak, amit 20 jumbo érintő oszt fel. A nyak úgynevezett „Advanced Comfort Grip” kialakítású, ami a rendkívül kényelmes fogású, vékony „C” profilú, az 1. érintőtől a 7. érintőig aszimmetrikus profilú nyakat jelenti, melynél a fogólap szélét finoman lekerekítették. Hasznos extra a fogólap szélén található, sötétben fluoreszkáló lumineszcens pozíciójelölők sora.

Ez a hangszer is megkapta a módosított X-M tetőlap merevítést, aminek a hangzásra és a hangszer dinamikájára gyakorolt jótékony hatását a Platinum Collection családról szóló előző írásunkban részleteztük. A makassar-ébenfa húrlábra kompenzált csont húrlábnyereg került, és a felső nyereg is csontból készült, azonban ez a húrláb nem „felültöltős” rendszerű, hanem ébenfa húrlábtüskékkel rögzíthetjük a húrokat. Áttérve az elektronikára látható, hogy igaz az az állítás, miszerint ez a gitár is támogatja a perkusszív finger style játékmódot, de persze minden játékstílusban remekel a három hangszedőből álló pickup-rendszer. Egy Ibanez AP11 mágneses hangszedőt helyeztek el a hanglyuk nyakoldali peremén, kapunk egy Ibanez T-bar húrláb alatti és egy Ibanez kontakt hangszedőt is. A három hangszedő három külön potmétert kapott, így az arányukat mi határozhatjuk meg. Két kimenet áll rendelkezésünkre: ha csak az elemtartóház feletti hevedertartóban elhelyezett jack kimenetet használjuk, akkor ezen mindhárom hangszedő kevert jele megjelenik. Ha mindkét kimenetet használjuk, akkor a hevedertartóban lévő kimeneten csak a mágneses hangszedő jelét küldhetjük ki, míg a második kimeneten a húrláb- és a kontakt pickup kevert jele jelenik meg. Talán itt kell megemlíteni, hogy ennek a modellnek a skálahossza a maga 648 mm-ével átlagosnak mondható, vagyis nem lett megnövelve, mint ahogyan az a Platinum Collection család első három tagjánál – PA230E, PA300E, JGM5 – történt. A jellegzetes AE testformából eredően a test is kissé karcsúbb és rövidebb. Az AE410-LGS modell enyhén fényes, natúr poliuretán fényezést kapott, a test kissé lekerekített éleit elegáns makasszar-ébenfa szegély díszíti, a gitár hazai ára 716 000 forint, az ár egy ROADTOUR keménytokot is tartalmaz.



AAD400CE

A Platinum Collection család legdrágább modellje leginkább Grand Dreadnought testformájával tér el a család többi tagjától, az AAD (Advanced Acoustic) testforma egyébként a sorozat védjegyének is mondható. Ráadásul ennél a gitárnál a Grand Dreadnought testformát még az Advanced Access Cutaway jelző is kiegészíti, utalva az egyedi, újratervezett cutaway testformára és nyakillesztésre, ami a felső fekvések kivételesen kényelmes elérését szolgálja. Hosszabb, és legfőképpen vastagabb testű hangszer, mint az előzőkben bemutatott AE410. A Dreadnought fazonból eredően a test „derékban” kevéssé szűkül le, ami a vastagabb testtel együtt erőteljesebb akusztikus hangot eredményez. Meg kell még említeni az AAD sorozat egy másik jellegzetességét, a hosszabb, kúposan elkeskenyedő „tapered” fejformát, ami nem pusztán esztétikai szempontok alapján került kialakításra. Egyrészt ez a forma valamivel könnyebb fejet eredményez, és a mi fontosabb, ideális a húrvezetés – és ezáltal a hangolás – szempontjából is, mert a húrok szinte egyenesen, törés nélkül haladhatnak a felső nyeregtől a kulcsok tengelyei felé. A test ugyanazokból a tömör hangszerfákból készült, mint az AE410 modell (afrikai mahagóni, sitka fenyő), a nyakat azonban ötrétegű Thermo Aged™ eljárással „öregített” afrikai mahagóni / pau ferro kombináció alkotja. A kényelmes fogást biztosító, lekerekített fogólapszéllel rendelkező, a felső nyeregnél mindössze 43 mm széles, Low Oval Grip profilú nyak is csak erre a Platinum modellre jellemző. A fogólap és a húrláb anyagát egyaránt makasszar-ébenfa adja, a fogólapon 20 érintővel találkozunk, a húrlábnyereg anyaga csont, és Ibanez Advantage húrlábtüskék rögzítik a húrokat. Egy ilyen kategóriájú hangszerben nem meglepő a módosított X-M tetőmerevítés, aminek része van a széles dinamikai tartományban jól reagáló tiszta mélyek, fényes magasak és a konkrét, de meleg középhangok megszólaltatásában. A gitárt egy Ibanez AP11 mágneses pickuppal és Ibanez kontakt hangszedővel szerelték fel. Az elektronika egy kicsit eltér a többi Platinum modellétől, az Ibanez Custom előerősítőt két hangerő gombbal (mágneses pickup / kontakt hangszedő), valamint egy Tone potival kezelhetjük, ami középső állástól jobbra tekerve a magasakat, míg balra tekerve a mélyeket emeli. Kimenetből is itt is kettő áll rendelkezésünkre, ha csak a hevedertartóban elhelyezett 6,3 mm-es jack kimenetet használjuk, akkor a két hangszedő kevert jelét tudjuk kiküldeni, ha a másik jack aljzatot is igénybe vesszük, akkor a két kimeneten a két hangszedő jele külön-külön jelenik meg. Ez a modell is enyhén fényes natúr poliuretán finish-t kapott, a test kissé lekerekített éleit elegáns makasszar-ébenfa szegély díszíti, a gitár hazai ára 823 000 forint, ami egy ROADTOUR keménytokot is tartalmaz. Összességében az a benyomásunk, hogy bár az öt Platinum Collection modell számos közös jellemzővel rendelkezik, mégis mindegyiknek megvan a maga karaktere. Ha például valaki a Jonn Gomm féle perkusszív játékra helyezi a hangsúlyt, feltehetően, nem a család ledrágább modelljét fogja választani, hanem a JGM5-öt, vagy a még kedvezőbb árú PA300E-t. Mindegyik modellnél – a közös gyökerek mellett – valamilyen csak arra a hangszerre jellemző extra tulajdonság is megtalálható, így az AAD40CE dreadnought testének köszönhetően akusztikusan kivételesen nagyot szól. Az eltérő testméreteket és elektronikát is érdemes szem előtt tartani. A hangszerek minőségéréről csak annyit, hogy hozzánk a sorozat legolcsóbb modellje, a PA230E érkezett tesztelésre, és ez a hangszer is elképesztően szépen szól akusztikusan, és erősítve is, az összerakás és a kidolgozás minősége pedig példaértékű.









Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.







