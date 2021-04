Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez JSM20TH John Scofield jubileumi modell Ibanez JSM20TH John Scofield jubileumi modell Az első John Scofield Ibanez JSM signature gitárt még 2001-ben mutatták be és a legendás jazzgitáros AS200-as modelljére épült. Ezt a gitárt még sok további modell követte, és most, 20 évvel később, az Ibanez egy 20th Anniversary JSM20TH gitárral ünnepli a két évtizedes partnerséget. A közelmúltban írtunk az Ibanez belépő szintű GIO sorozatáról, most egy igazi különlegességet, John Scofield Ibanez JSM signature gitárját mutatjuk be olvasóinknak. Őszintén meg kell, hogy mondjuk, hogy szerintünk a 20 éves jubileumi Ibanez JSM20TH John Scofield kivételesen esztétikus megjelenésű gitár. A fényes fekete lakkozás, az aranyszínű hardverek, a szegélyezett test és nyak, valamint a krémszínű pickup keretek ízléses és elegáns külsőt eredményeztek. Üreges testű konstrukció

Az új modell 24,75 inches (628 mm) skálahosszal rendelkező üreges testű konstrukció. A test összes alkotóelemének anyaga jávorfa, amihez változó rádiuszú (184-250 mm) ragasztott afrikai mahagóni nyak csatlakozik. A nyakra szegélyezett ébenfa fogólap került, ami 22 jumbo érintőnek biztosít helyet, a bundok szélét a nagyobb játékkényelem érdekében finoman lekerekítették (Prestige Fret Edge Treatment). Az afrikai mahagóni nyak gazdagabb hangzást nyújt a mélyközép tartományokban, míg az ébenfa fogólapnak köszönhetően gitár gyors hangindítással és remek hangkitartással rendelkezik, de a hangzásban bizonyára része van a fele részben réz, fele részben csont felső nyeregnek is. A pozíciójelölők akrillal kombinált téglalap alakú gyöngyház berakások, melyek szépen egészítik ki a hangszer esztétikáját. Meg kell említenünk a dizájn egy másik „signature” elemét, a John Scofield kézjegyét viselő nyakpálca borító lemezt, ami finoman illeszkedik az összképbe.

Elektronika, szerelvények

Áttérve az elektronikára, a gitárt aranyszínű borítással ellátott LadyBug John Scofield Custom humbuckerekkel szerelték fel, melyek remekül közvetítik Scofiled játékának dinamikáját, valamint letisztult, meleg hangzását. A hangszedők hagyományos módon egy háromállású pickupváltóval és két hangerő, valamint két hangszín gombbal kezelhetők.

A szerelvényekre sem lehet panasz, egy ilyen hangszer megérdemel egy Gotoh 510BN húrlábat Gotoh GE101A húrtartóval kiegészítve, a finom, pontos hangolást pedig a Gotoh 510 hangolókulcsok garantálják. A gitárt gyárilag elég vastag (013/.016/.022/.032/.042/.052) húrokkal szerelték fel, de ennek szintén köze van Scofield hangzásához. Összeségében egy gyönyörű, nagy tudású, Scofieldhez méltó jubileumi modellt mutatott be az Ibanez. A Japánban gyártott hangszer 2 799 eurós javasolt kiskereskedelmi árában egy keménytok is benne van. Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.