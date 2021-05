Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez Jon Gomm Signature JGM10 akusztikus gitár Ibanez Jon Gomm Signature JGM10 akusztikus gitár Aki már hallotta Jon Gomm lenyűgöző gitárjátékát és énekét, annak talán nem kell magyarázni, hogy miért volt szüksége a virtuóz gitárosnak egy valóban egyedi, testreszabott elektroakusztikus gitárra. Gomm elmondta, hogy gyakran kértek tőle tanácsot, hogy milyen gitár alkalmas a modern perkusszív fingerstyle gitárjátékra, és erre ő nem tudott igazán jó választ adni. Nos, miután Gomm az Ibanezzel együttműködve megtervezte a saját ideális hangszerét, erre a kérdésre már van válasz, ez pedig a Jon Gomm Signature JGM10.

Ezt a hangszert minden szempontból Jon Gomm igényeinek megfelelően alkották meg, aki akusztikus gitárjának testét megütve különböző dob és percussion hangokat „állít elő”, a hagyományos fingerstyle pengetési technikát tovább fejlesztette a húrok balkézzel történő megütésével, megpengetésével, felharmonikusokat szólaltat meg, hüvelykujjal basszus szólamot játszik, miközben folyamatosan változtatja a húrok hangmagasságát. A JGM10 lejjebb hangolt (és vastagabb) 5. és 6. húrjával már-már zongora-szerű mélyeket, ugyanakkor fényesebb felharmonikusokat is produkál a szólójátékhoz szükséges teltebb hangzás érdekében. A széles és magas érintők „hangosabbak”, hogy a megütött hangok tisztán szólaljanak meg. Az egyedi testforma és ergonomikus húrláb a perkusszív játékot támogatja, a gitár megnövelt (25-3/4-inch) skálahossza és a húrok távolsága is ideális a modern fingertyle stílusú játékhoz. A nyak kivételesen stabil, hogy bírja a játék közben előadott elhangolásokat. Az elektronika is egyedi, a Fishman által tervezett hármas pickup rendszer, de erre még visszatérünk. Az aszimmetrikus jumbo test kávájának és hátlapjának anyaga tömör pau-ferro, amire Thermo Aged™ technológiával hőkezelt tömör sitka fenyő tetőlap került. A tetőlap gondosan megtervezett, szintén hőkezelt lucfenyő X-M merevítést kapott, ami egyrészt hatékonyan közvetíti a makassar-ébenfa hídon keresztül a húrok rezgését a test felé, másrészt a játék dinamikájára jól reagáló, a mélyekre fókuszáló hangzást tesz lehetővé. A nyak anyagát ötrétegű afrikai mahagóni / pau ferro kombináció adja, melyre makassar-ébenfa fogólapot ragasztottak. A makassar-ébenfa gyorsan reagáló, feszes mélyeket és közepeket, erőteljes hangindítású, hosszú lecsengésű magas hangokat eredményez. A makassar-ébenfa húrláb kompenzált csont nyerget kapott, és az átlagosnál vastagabb mélyebb húrok valamivel távolabb fekszenek fel kissé ferdén elhelyezett nyeregre. A felső nyereg anyaga szintén csont, a fogólap helyett a nyak oldalán kaptak helyet a pozíciójelölők, melyek sötétben fluoreszkálnak. Ahogyan említettem a gitáron egy speciális Fishman rendszer dolgozik, ami a hanglyukban elhelyezett Rare Earth kondenzátor mikrofonnal kombinált humbucker pickup egységből és egy, a testben található Powertap testérzékelőből áll. A kombinált mikrofon / mágneses pickup egységen elhelyezett tekerővel lehet a mikrofon és a hangszedő arányát keverni, és egy Bass kapcsolóval csökkenteni vagy növelni a mélyeket. A Powertap hangszedő szintje pedig a hanglyuk felső ívében látható tekerő potival kezelhető. Léteznek más háromkomponenses akusztikusgitár hangszedő rendszerek, de ilyennel még nem találkoztunk. Érdekessége, hogy nincs húrláb piezo hangszedő, és ehhez a rendszerhez sehol nem kell kifúrni a gitártestet. Az egy sztereó és egy monó jack kimenetnek köszönhetően használhatunk hagyományos gitárkábelt vagy sztereót, de akár háromfelé is küldhetjük a jelet. A különleges hangszer fedlapja selyemfényű fekete, míg a hátoldal és a káva fényes natúr fényezést kapott, ami a makassar-ébenfa szegélyezéssel szépen harmonizál. A gitár gyári hangolása 1D,2A,3G,4D,5G,6C és 012/.016/.025/.035/.045/.056 húrokkal felhúrozva szállítják. A Ibanez Jon Gomm Signature JGM10 egy mesterhangszer, és az ára is ehhez igazodik, ami nem kevesebb, mint 1 253 000 forint, az árban egy üvegszálas kemény formatok is benne van.

Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.

Technikai specifikáció: https://www.ibanez.com/eu/products/detail/jgm10_47_01.html















