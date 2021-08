Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez ICHI10 Ichika Nito signature gitár Ibanez ICHI10 Ichika Nito signature gitár Amikor az Ibanez új fejnélküli Quest gitársorozatáról írtunk, már említést tettünk Ichika Nito japán gitáros-producer signature hangszeréről az ICHI10-VWM modellről. Most ezt mutatjuk be egy kicsit közelebbről.

A 27 éves japán gitáros Ichika Nito kivételes népszerűségére a YouTube videóinak köszönhetően tett szert. Ezeken a videókon részben saját szerzeményeket, részben feldolgozásokat ad elő. Követőinek száma gyorsan 1 millió fölé emelkedett, amikor rövid, mém-szerű videókat kezdett publikálni, melyekben jól érvényesült különleges játékstílusa. Virtuóz gitárosként tartják számon, játékában megjelennek a dallamosabb klasszikus, és a rockosabb elemek is, ötvözi a finger-style és pengetős játékot a tapping, slap, hammer on és pull off technikákákkal, de gyakran használ szokatlan hangolásokat is. Érdemes megjegyezni, hogy Ichika Nitonak ez az első signature gitárja, és egyben ő az első japán gitáros, akinek a nevéhez Ibanez signature gitár fűződik.

Ichika signature gitárja tulajdonképpen az új Ibanez Q54 modellre épül, néhány testreszabott jellemzővel dúsítva. Ichika vonzódása a korábban használt Ibanez Talman gitárjához tetten érhető a signature gitár a nem túl vékony, lekerekített nyakprofiljában és a krémszínre emlékeztető lakkozásában is. Ahogyan a Quest sorozat többi modelljénél is láthattuk, az ICHI10 testének anyagát is a Délkelet-Ázsiában honos keményfa, a nyatoh fa adja, aminek könnyű súlya hozzájárul a gitár kényelmes használatához. A testhez három részből álló hőkezelt Wizard C jávorfa / bubinga nyakat csavaroztak, amire szintén hőkezelt madárszemes juharfa fogólap került, 24 Jescar EVO Gold érintővel. A pozíciójelölők pont alakú gyöngyház berakások, de a fogólap oldalán sötétben világító lumineszcens pontok is segítik a gitárost. A signature gitár skálahossza megegyezik az alapjául szolgáló Ibanez Q54 modellével (648 mm/25,5") és ugyanez mondható el a felső nyereg szélességéről, ami 42 mm. Azonban a Quest sorozat többi modelljétől eltérően ezt a gitárt három passzív, kerámia mágneses R1 single-coil pickuppal szerelték fel, ami nem annyira meglepő egy olyan gitáros esetében, aki a kristálytiszta, fényes hangzásokat preferálja. A három hangszedőt az Ibanez dyna-MIX8 kapcsolási rendszerén keresztül egy hangerő, egy hangszín potméterrel, egy ötállású pickup váltóval és egy Alter kapcsolóval kezelhetjük. Az Alter kapcsolót aktiválva az alapból elérhető öt pickup variáció mellett további három áll rendelkezésünkre. Sorba köthetjük a nyaki és a középső vagy a húrláb és a középső hangszedőket, de az is megvalósítható, hogy a nyaki és a húrláb hangszedők együtt szóljanak. Ezt az alábbi rajz szemlélteti. A Quest sorozatot jellemző, újonnan fejlesztett Mono-Tune húrláb és a szintén egyedi tervezésű satus húrrögzítő mechanika ezen a gitáron is jelen van, hiszen ezek a fejnélküli dizájn elengedhetetlen részei. A maga műfajában csúcskategóriát képviselő Ibanez Mono-Tune húrláb és az azt kiegészítő egyszerű, egy egységből álló felső húrrögzítő mechanika kivételesen stabil, biztonságos hangolástartást, gyors húrcserét és minimális karbantartást igényelnek. Az Ibanez Mono-Tune húrláb a megszokott híd és húrtartó mellett a hangoló funkcióját is betölti. Ennek a rendszernek köszönhetően könnyedén fél, vagy akár egy egész hanggal lejjebb hangolhatjuk a gitárunkat. A szerelvények selyemfényű krómszínt kaptak, ami a gitár Vintage White Matte lakkozásával szépen harmonizál.

„A legnagyobb előnye az ICHI10 fejnélküli formájának valószínűleg a gitár könnyű súlya” – mondta Ichika. „Kivételesen kompakt gitár, és nemcsak a súlya könnyebb, de a fejnélküli gitár könnyebben kezelhető. Folyton gyakorlok, és egy fejnélküli gitár tökéletesen alkalmas arra, hogy mindig velem legyen.” A gitár tájékoztató ára 357 900 forint. Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution. Ichika Nito YouTube Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó