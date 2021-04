Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez GIO sorozat 2021-es új modellek Ibanez GIO sorozat 2021-es új modellek Az Ibanez mindenki számára készít gitárokat, kezdőktől a legigényesebb profikig, de az ártól függetlenül a legjobb hangzásra, megjelenésre és játszhatóságra törekszik az adott kategórián belül.

Az 1998 óta létező GIO sorozatban az Ibanez legelérhetőbb árú, belépő szintű gitárjait, basszusgitárjait találjuk. Számos Ibanez modellnek van GIO verziója, így a GRG gitárok az RG szériára épülnek, míg a GSA modellek az SA gitárok GIO változatai. Már több 2021-es Ibanez újdonságról írtunk, de a GIO széria új modelljeiről eddig még nem esett szó, pedig sok kezdő, vagy tanuló gitárosnak kiváló megoldást kínálnak ezek a modellek.



GRGR221PA – AQB

Ez a modell az RG szériára jellemző Superstrat fazonú testtel rendelkezik, és a gitár már puszta látványával megragadja az ember figyelmét. A mahagóni színű okoume testre csomós nyárfa top került, ami látványos Aqua Burst lakkozást kapott. A testhez juharfa nyak csatlakozik, melyre szegéllyel ellátott bíborfa fogólapot ragasztottak. A fogólap rádiusza 15,75 inch és 24 jumbo érintőnek ad helyet, a pozíciókat fordított cápafog alakú berakások jelölik, a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm, a gitár skálahossza 25,5”. A gitárt két nagy kimenő jelet leadó kerámia mágneses passzív IBZ-6 humbucker hajtja, melyek bármely modern stílus megszólaltatására alkalmassá teszik a hangszert, a tiszta meleg hangzású balladáktól a zúzós metalig bezárólag. A két pickupot egy hangerő, egy hangszín potival, valamint egy ötállású pickup-váltóval kezelhetjük, ami single-coil hangzásokra is alkalmassá teszi a hangszert. Ha azon gitárosok közé tartozol, akik a fix húrlábat részesítik előnyben, akkor a GRGR221PA még inkább kívánatos lehet számodra, az F106-os húrtartóval kombinált húrláb 10,5 mm-es húrtávolságot és az Ibanez hangolókulcsokkal abszolút megbízható, stabil hangolást garantál. A gitár várható hazai ára 89 000 forint.

GRGR131EX – BKF

Ez a gitár az előbb bemutatotthoz hasonlóan gyors játékra született. A test anyagát a jól kiegyenlített hangzásáról ismert nyárfa adja, míg a kényelmes, 15,75”-os rádiuszú bíborfa fogólappal ellátott GRGR juharfa nyak azt a játékkényelmet nyújtja, ami az Ibanez gitárokat kedveltté tette a metal gitárosok körében. A szegélyezett fogólapot 24 jumbó érintő osztja fel, a felső nyereg szélessége 43 mm, a gitár skálahossza 25,5 inch. A két kerámia mágneses passzív Infinity R humbucker valóban meggyőző hangzásokat produkál. A nyaki pozícióban lévő pickup melegebb, vastagabb sound-ot nyújt, míg a húrláb humbucker, fényes, szóló játékra ideális, harapósabb jellegű, középdús hanggal rendelkezik. A kezelőszervek megegyeznek a GRGR221PA modellnél leírtakkal, az ötállású pickup-választónak köszönhetően itt is lehetőség van a humbuckerek tekercsleválasztására. A feketére lakkozott gitár agresszív megjelenését fokozzák a fekete hardverek, így az F106-os fix húrláb, a fekete Ibanez hangolókulcsok, a fekete fogólap, és a fogólapon díszelgő fekete cápafog berakások. A gitár várható hazai ára 78 000 forint. GRG121DXL – WNF

Szerencsére a balkezes gitárosokra is gondolt az Ibanez, így a GIO sorozatban új balkezes modelleket is bemutathatunk. Az első a látványos selyemfényű dióbarna színű GRG121DXL modell, melynek Superstrat alakú teste okoume fából készült, csavarorozott GRG juharfa nyakkal. A nyakra ennél a gitárnál is szegélyezett 15,75 inches rádiuszú bíborfa fogólap került, 24 jumbo érintővel. A felső nyereg szélessége 43 mm, a gitár skálahossza 25,5 inch. Ezt a modellt is két kerámia mágneses passzív IBZ-6 humbucker pickuppal szerelték fel, melyeket egy hangerő, egy hangszín potival és egy ötállású pickup-váltóval kezelhetünk. A pickupok kapcsolási lehetősége ugyanaz, mint az előző jobbkezes gitároknál. A gitáron nincs koptatólap, ami kifejezetten jól áll neki, akárcsak a fekete gombok és szerelvények. A húrláb ennél a modellnél is fix F106-os modell, a hangolókulcsok Ibanez gyártmányúak, a gitár várható hazai ára 82 000 forint. GRX70QAL – TBB

A másik új, balkezes gitár az RX széria GIO változata, ami leginkább abban tér el az RG sorozattól, hogy 22 érintős modell, és ez lehetővé teszi, hogy a húrláb hangszedőt egy kissé távolabb helyezzék el a hídtól, ami vastagabb, melegebb húrláb pickup hangzást eredményez. Az GRX70QAL testének anyagát nyárfa adja, amire gyönyörű mintázatú habos juhar top került. A GRX juhar nyakra jatoba fogólapot ragasztottak, ami 22 médium érintőnek ad helyet, a pozíciójelölők pont alakú berakások. A fogólap rádiusza 12 inches, vagyis egy kissé „laposabb”, mint az előző modelleknél. A felső nyereg szélessége 42 mm, a hangszer skálahossza 25,5 inch. A pickup konfiguráció eltér az előzőkben ismertetett gitárokétól, lévén HSH kiosztású. A nyaknál és a húrlábnál egy-egy passzív kerámia mágneses Infinity R humbucker található, míg a középső pozícióban egy Infinity RS single-coil dolgozik. A két kerámia mágneses passzív Infinity R humbuckerről már írtuk, hogy milyen széles hangszín palettát nyújtanak, ezt a palettát tovább színesíti a középső single-coil hangszedő. Itt nélkülözhetetlen az ötállású pickup-váltó, ami azonban nem tradicionálisan van bekötve, a kapcsolást a fenti rajz szemlélteti. Ez a modell T106 tremolós húrlábat kapott, minden szerelvény krómszínű, ami szépen harmonizál a Transparent Blue Burst lakkozású testtel és a fekete fejrésszel. A gitár várható hazai ára 82 000 forint. GAX30-TCR

Az utolsóként bemutatásra kerülő GAX30-TCR modell az 1998-ban debütáló AX sorozat GIO változata, vagyis az RG és RX szériától teljesen eltérő, inkább a Gibson SG-re emlékeztető testformával rendelkezik. A double-cutaway fazonú modell teste hársfából készült, melyhez GAX profilú juharfa nyakat csavaroztak. A nyakra vöröses barna jatoba fogólap került, ami gazdagabb közepeket és fényesebb magasakat eredményez. A fogólapon 22 médium érintő kapott helyet, a pozíciójelölők téglalap alakú gyöngyházszínű berakások. A fogólap rádiusza 12"-os, felső nyereg szélessége 43 mm, a hangszer menzúrája 24,7 inch. A gitárt két kerámia mágneses passzív Infinity R humbucker hajtja, melyeket egy hangerő, egy hangszín gombbal és egy háromállású pickup-váltóval kezelhetünk. A gitár Gibraltar Performer húrlábat és Quik Change III húrtartót kapott, a szerelvények krómszínben pompáznak, ami szépen harmonizál a hangszer Transparent Cherry színével. A GAX30-TCR várható hazai ára 82 000 forint. Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.