Ibanez BTB 20th 5 BRL basszusgitár teszt Ibanez BTB 20th 5 BRL basszusgitár teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Az Ibanez cég a BTB 20th 5 BRL limitált kiadású basszusgitárja méltó 20. születésnapi megemlékezésnek mondható, mellyel megkoronázza az amúgy is népszerű BTB szériáját.



Az Ibanez BTB szériájú basszusgitárjait pont húsz éve kezdte el gyártani, melynek évfordulója alkalmából idén egy különleges kiadású hangszerrel, a BTB 20th limitált verziójával rukkolt elő. A BTB 20th basszusgitár öt- és hathúros változatban is létezik. Jelen tesztünkben az öthúros, Blue Reef Gradation Low Gloss színű változatot vesszük alaposabban szemügyre.

Összerakás, kényelem

Az Ibanez saját bevallása szerint a BTB 20th basszusgitárral a „butik” kategóriájú hangszerek közé igyekszik. Első ránézésre, és kézbevételre valóban látni, és érezni, hogy egy komoly hangszert tart kezében az ember. A 0-dik érintő alkalmazása, a pozíciójelölők szép kidolgozása mind-mind az igényes hozzáállás jegyei. Gyönyörű az „átmenetes” kék színű lángolt juhar top, melyet natúr kőris sáv foglal keretbe. A faanyagok kiválasztásánál is különlegesebb vonulat uralkodik: a test kőris, illetve okoume fából készül, a fogólapot pedig a rózsafához külsőre igencsak hasonlatos panga-panga fából készítik. Az ötrétegű diófa/jávorfa, testen átmenő nyak mind vizuálisan, mind funkcionálisan jó megoldás. Azon túl, hogy igencsak esztétikus, a jobb hangkitartásért is felelős. A nyak, ahogyan azt az Ibanezeknél általában megszokhattuk, meglehetősen lapos, viszont eléggé széles. Ez a kombináció összességében nagyon kényelmesnek bizonyul. Embere válogatja, de öthúros basszusgitároknál sokaknak kényelmetlen a keskeny nyak, itt viszont kényelmes (négyhúros közeli) húrtáv tapasztalható, így a slap játék is könnyedén alkalmazható, nem szűkös a húrok közötti húrtáv. A húrlábra egy speciális megoldást alkalmaztak, gyakorlatilag öt teljesen különálló mini húrláb formájában. Ez a megoldás már régebbről ismert a felsőbb kategóriájú, custom hangszerek köréből, de széria hangszereknél nem annyira elterjedt. A szeparált húrlábak tisztább játékra adnak lehetőséget, nem adódik át közvetlenül a rezgés egyik húrról a másikra, egy közös támasztófelületen, hanem egyénileg működnek (jobban „szigetelnek” egymáshoz képest), és az egyes húrok hangkitartása kedvezőbb. Ez a Mono-rail bridge lehetőséget ad, hogy minden egyes húrnál állítsuk a magasságot, és az oldaltávot is, tehát még a húrok közötti húrtáv is könnyedén állítható, gyakorlatilag 3D-s mozgásteret biztosít. A basszusgitár súlyát tekintve a könnyebb hangszerek közé tartozik. Súlyeloszlás, balansz tekintetében nagyon kényelmesnek mondható, egyáltalán nem fejnehéz. Ebben a meglehetősen könnyű hangolókulcsoknak is nagy szerepük van, melyek nem mellesleg kiválóan tartják a hangolást. Hogy szól?

A BTB 20th 5 BRL hangját tekintve alapvetően modern jazz bass-jellegű hanggal rendelkezik. Túlzás lenne kijelenteni, hogy egy az egyben jazz bass, de ha egy irányt kell megnevezni, hogy hová tartozik, mire hajaz a sound, akkor egyértelműen egy oldalági fiatal (modern) jazz bass rokon. Két single-coil hangszedővel rendelkezik, melyek az átlag szimpla jazz bass-szerű hangszedőkhöz képest jóval vastagabbak, de egytekercsesek. A méltán híres hangszedő gyártó- és fejlesztő Nordstrand cég stílszerűen csak „Big Single”-nek nevezi ezt a típust. Ez a név nem csak a méretére, hanem a hangjára is utal: jóval vastagabb, mint egy átlagos singl-coil pickup, de a jelleg mégis megmarad. Ennek megfelelően, ha a balansz potmétert középen hagyjuk, tehát egyenlő arányban dolgozik a két hangszedő, akkor teljesen zajtalan a hangszer, viszont ahogy közelítünk, a nyaki, vagy híd pickup felé, kissé zajosabb lesz, ami nem vészes, de 2019-ben elvárható lenne a zajtalan megoldás alkalmazása egy ilyen kaliberű hangszerben. Persze ezt a jelenséget igazából minden single-coil hangszedővel rendelkező hangszernél megszokhattuk (a klasszikus jazz bass-eknél is), de ez esetben nem egy vintage-jellegű hangszerről van szó, hanem egy nagyon is modern konstrukcióról, ahol a noiseless pickup alkalmazása talán még nem lenne szentségtörés. A hangszer mindent tud, amit egy ilyen basszusgitárnak tudnia kell: első hangszedőnél megvan a röfögős precision-jelleg, hátul a Pastorius-féle orros, kopogós hang, középen pedig egy gyakorlatilag mindenre alkalmas gyönyörűen kiegyenlített univerzális sound. A hangszer aktív elektronikával rendelkezik, mely lehetőséget ad akár az agresszívebb hangszínezésre is. Mély, közép, és magas frekvenciákat vághatunk, illetve emelhetünk eléggé tág határok között. Egy mikrokapcsolóval pedig a közép tartomány potméteréhez tartozó frekvenciát állíthatjuk. Három állással rendelkezik: 250Hz, 450Hz, 700Hz, tehát az egyes állásokban az adott frekvencián vághatunk, vagy emelhetünk. Ez a szolgáltatás nagyon hasznos, ugyanis a zenében pont ezeken a mélyközepeken múlhat egy jó sound (teremtől, cucctól függően), tehát mindenképpen előny, ha ezt a kérdéskört ilyen flexibilisen kezelhetjük. A hangszernek mindenféle hangszínezés nélkül, minden EQ potmétert középen hagyva is kiváló hangja van. Természetes, inspiráló. Ezzel a jó alappal az aktív elektronika már csak hab a tortán, mivel lehetőséget ad az adott színpadhoz, térhez, backline cucchoz igazítani a basszus sound-ot. A vonalból való játékra is kiválóan alkalmassá válik, mivel gyakorlatilag egy on-board előfokkal rendelkezik. Ajánlás

Ajánlás

Az Ibanez cég a BTB 20th 5 BRL limitált kiadású basszusgitárja méltó 20. születésnapi megemlékezésnek mondható, mellyel megkoronázza az amúgy is népszerű BTB szériáját. Gyönyörű hangszer, kiváló hanggal, megfizethető áron. Aki egy modernebb, vaskosabb jazz bass-szerű hangot keres, kényelmes nyakkal, jó játszhatósággal, az ennél a basszusgitárnál meg is találja a számítását.

Gyártó: Ibanez

Ár: 388 000 Ft

Gyártó: Ibanez

Ár: 388 000 Ft

Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary Szín: Blue Reef Gradation Low Gloss Felületi finish: enyhén csillogó Típus: Modern Bass Test: Kőris/Okoume Top: Juharfa Fogólap: Panga Panga Nyak: Juharfa/Dió, átmenő nyak Elektronika: Aktív Húrok száma: 5 Menzúra: 889 mm Rádiusz: 15,7 " Érintők száma: 24 Nullás húrláb szélessége: 47 mm Hangszedők: 2x Nordstrand Big Single Potméterek: Volume, Bass, Middle, Treble, Balance Hangolókulcsok: Ibanez Hardver: Fekete Híd: Mono-rail 5S Az Ibanez európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.