A 2020-as téli NAMM Show-ra az Ibanez mind AZ, mind RG sorozataiban új modelleket mutatott be. Mi egy AZ226PB Premium gitárt kaptunk tesztelésre, ami megjelenésével egyértelműen kiemelkedik társai közül. Az AZ Premium sorozatban konkrétan öt újdonság mutatkozott be januárban, ebből három modellnél a hárs testre valamilyen szép mintázatú nyárfa, vagy bocote (mexikói rózsafa) tető került. Az általam tesztelt AZ226 PB gitár színkódja CBB, ami a Cerulean Blue Burst fantázianevet takarja, talán az „átmenetes égszínkék” magyarítással lehetne a legjobban leírni. Azonban még ez a költői megnevezés is kevés ahhoz, hogy reálisan leírja, mennyire szép ez a hangszer a valóságban. A fotókon is baromi jól mutat a gitár, azonban kézbe véve, közelről még sokkal látványosabb, az ember szinte nem tudja megállni, hogy meg ne simogassa. A gitár csomós nyárfa topja igazi unikum, emberközeli, otthonos érzetet ad a fa különleges mintázata, ami szépen harmonizál a széleken lévő hűvösebb, kék átmenetekkel. A nyárfa csomók meglehetősen markánsak, viszonylag könnyen megkülönböztethetők, így minden egyes AZ226PB-CBB hangszer valamilyen szinten egyedinek mondható. Az Ibanez relatíve újnak tekinthető AZ szériája megjelenése óta nagy elismertségnek örvend. Ez talán annak is köszönhető, hogy ezzel az új családdal a gyártó kaput nyitott azok felé, akik a vintage gyökerekből táplálkozó forma- és hangzásvilágot kedvelik. Az AZ sorozatú gitárok egyértelműen az „ősi Stratocaster” leszármazottai, de mind ergonómiailag, mind hangzásban jóval modernebbek elődeiknél. Kidolgozás, kényelem, funkcionalitás

Az Ibanez superstrat gitárok távoli rokonai a klasszikus Starocastereknek, de pl. a hangszedőket tekintve a három single-coil helyett inkább a HSS vagy HH pickup kiosztást preferálják. A test kontúrjai nagyon élesek, a szarvak hegyesek, a nyakak általában extrém módon laposak, kifejezetten sportosak. Megállapítható, hogy ezek a hangszerek funkcionálisan inkább a rock műfaj űzőinek készültek.

Az AZ szériával az Ibanez jobban visszatért a klasszikus formákhoz, de nagyon modern felfogásban. A csavarozott nyak és test illesztés gyönyörűen lekerekített, ergonomikus módon kialakított, ezáltal a legfelsőbb fekvések is könnyen elérhetők. A test felső részének bevágása érezhetően nagyobb egy klasszikus Startocasterénél, így a gitáros testéhez kényelmesebben illeszkedhet a hangszer. A színválasztékot tekintve általánosságban is elmondható az AZ szériáról, hogy nem szokványos, ugyanakkor nagyon ízléses a paletta. A felhasznált hangszerfákat tekintve AZ226 PB-CBB is az AZ Premium sorozat hagyományait viszi tovább: amerikai hársfa test, amire az említett csomós nyárfa top került. Mind a nyak, mind a fogólap a manapság nagyon divatos, és az AZ széria többi hangszerénél is használatos égetett juharból (roasted maple) készült. Ez a hőkezelés növeli a fa stabilitását, tartósságát, és az a hőmérsékleti változásoknak is jobban ellenáll. Az ovális „C” nyakforma vastagabb egy átlagos „sport-Ibanez” nyaknál, de egyáltalán nem kényelmetlen, sőt, kifejezetten jól játszható. A nyak oldalán található pozíciójelölők fluoreszkálnak, tehát sötét színpadokon is könnyedén eligazodik az ember a fogólapon. A hangolókulcs kérdés a kiváló minőségű Gotoh MG-T kulcsokkal lett megoldva. A felső nyereg a Graphtech cég keze munkáját dicséri, mely világelső a húrfelfekvést biztosító felületek gyártásában. A húrláb, illetve tremoló rendszer szintén Gotoh márkájú, egészen pontosan a Gotoh® T1502 Tremolo névre hallgat. Gyárilag „floating” beállításra van húzva, ami lehetővé teszi a hang le- illetve felfelé való „hajlítását” is. A tremolókar magasságát (vagyis, hogy milyen mélyen dugjuk az aljzatba) mi választhatjuk meg, mivel egy külön szorítógyűrűvel ott húzzuk meg, és olyan mértékben, amennyire csak akarjuk. Ez lehetővé teszi a kar merevségének precíziós beállítását, vagyis a „lifegő” és a merev tremolókar között minden állítási mód lehetséges. Maga a tremolórendszer megfelelően érzékeny, holtjátékmentes, kiválóan tartja a hangolást, mindent teljesít, amit csak elvárhatunk tőle. A hangszer mindössze 3,15 kg, tehát nagyon könnyűnek mondható, emellett a nyak-test balansza is kiváló. Hangszedők, elektronika, hang

Az Ibanez AZ226PB az igényes hardvereken, és a gyönyörű kidolgozáson túl különleges elektronikával és pickup-rendszerrel büszkélkedhet. A HSS kiosztású hangszedők mindegyike a Seymour Duncan® Hyperion™ passzív Alnico 5 család tagja. Ezek relatíve közepes jelű pickupok, melyek nagyobb torzítás mellett is megőrzik az érthetőséget, konkrétságot. Ez a pickup szett több AZ szériás gitárban megtalálható, azzal a különbséggel, hogy ott mindegyik hangszedő nyitott. Az AZ226PB-nél viszont a hídi humbucker króm fedéllel rendelkezik. A dyna-MIX 9 elektronikának köszönhetően egy kétállású kapcsoló segítségével (Alter Switch) lehetőséget kapunk az öt klasszikus strat pickup állás mellett plusz négy hangszedő kombináció beállítására. Az alábbi sematikus rajz jól mutatja az Alter Switch bekapcsolásával létrejövő további négy pickup kombinációt. Minden egyes pickup kombinációnak van létjogosultsága, zenében nagyon jól használhatók. A nyaki és a középső pickupok sorba kapcsolásával gyakorlatilag egy humbucker-szerű hangot kapunk, mely teljesen alkalmas a kövérebb, melegebb soundot megkövetelő szituációkra. A két szélső hangszedő összekötése (szimpla verzióban) egy Telecaster-jellegű hangot eredményez, míg a nyaki + közép „ál-humbucker” és a híd hangszedőt (humbuckerként) használva egy Les Paul középállásához közeli hangot kapunk. Ezek a trükkös módón elért soundok azért nem egy az egyben eredményeznek egy Telecastert, egy Les Pault, vagy épp egy L5-ös Gibsont, de a hang jellegét funkcionálisan megközelítik, ezáltal nagyon sok lehetőséget rejtenek magukban. Az Alter Switch-et kikapcsolva, az öt klasszikus pozícióban a gitár irgalmatlan Startocaster hanggal rendelkezik. Személy szerint én soha sem kedveltem egyik hangszeren sem (még felső kategóriás gitárok, supertratok esetében sem) a középső hangszedő önmagában produkált hangzását. Az AZ226PB életem első olyan hangszere, ahol valóban inspiráló és jól használható középső hangot éreztem. A másik különlegességet a hídi hangszedőnél tapasztaltam. Általában a híd pickupot (főleg humbucker esetében) tiszta hangszínnel nem igen használom a harsány, tolakodó jellege miatt. Itt viszont teljesen jól dolgozik a humbucker még tisztán is, mindezt úgy, hogy torzított esetben sem fedett a hang, úgy harap, ahogyan kell. A gitár hangi adottságait röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy minden megvan benne, ami egy professzionális Stratocasterben, csak modernebb, frissebb ízzel. Összefoglalás

Az Ibanez AZ226PB igazi modern, fúziós gitár. Igényesen, „prémium” módon összerakott hangszer: ahogyan azt a felírat is jelzi a fej hátulján. Nagyon sokoldalú hangszer, így rengeteg stílusra alkalmazható a popzenétől kezdve a blueson, country-n át egészen a rockig. Egy igazi XI. századi Strato, mely magában hordozza a régi elődök minden jó tulajdonságát. Az Ibanez az AZ szériájával kifejezetten kedvez azoknak, akik a vintage-ebb vonalat kedvelik, de nyitottak a modernebb, fúziósabb megoldásokra, ugyanakkor a régi Ibanez rajongóknak is megdobogtathatja a szívét, akiknek például egy Fender már túlzottan ódivatú lenne, de egy modern Stratra nyitottak, főleg ha az hordozza kedvenc márkájuk bizonyos stílusjegyeit. Az AZ226PB-t talán nevezhetjük szériája gyöngyszemének, mely már-már mester hangszer szépségű.

Technikai adatok Ár: 434 900 Ft Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary Nyak: AZ égetett juhar nyak, ovális „C” Top: mintás (csomós) nyárfa Test: amerikai hárs Fogólap: égetett juhar, fekete pont pozíció jelölőkkel Bundok: Jumbo, rozsdamentes acél Bundok száma: 22 Hangolókulcsok: Gotoh MG-T locking Híd: Gotoh® T1502 tremolo bridge Húrköz: 10,5mm Nyaki pickup: Seymour Duncan® Hyperion™ (S) neck pickup, Passive/Alnico Középső pickup: Seymour Duncan® Hyperion™ (S) middle pickup, Passive/Alnico Híd pickup: Seymour Duncan® Hyperion™ (H) bridge pickup, Passive/Alnico Elektronikában extra: dyna-MIX 9 switching system w/Alter switch Gyári húrvastagság: .010/.013/.017/.026/.036/.046 Nyereg: Graph Tech® Szerelvények: króm Menzúra: 648mm/25.5" Szín: Cerulean Blue Burst Tartozékok: gyári puhatok, tremoló kar



