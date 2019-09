Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez ATZ 100 Andy Timmons Signature gitár Ibanez ATZ 100 Andy Timmons Signature gitár Andy Timmons szólókarrierje mellett rendkívül keresett session gitáros is, így rendkívül sokféle stílusban kell a legtökéletesebb hangzásokat megszólaltatnia. Na, ez az, amit új signature gitárja, az Ibanez ATZ100 nyújt neki.

Az első Andy Timmons Signature modellt, az AT100-at még 1999-ben készítette az Ibanez az amerikai gitárosnak. Hosszú lenne felsorolni az azóta gyártott, Timmons nevéhez fűződő Ibanez gitárokat, a jó hír az, hogy már nálunk is kapható az év elején bejelentett ATZ100 modell, ezt szeretnénk most bemutatni olvasóinknak. Az új signature modell számos elemében hasonlít az AZ széria modelljeihez, pl. „Super Strat” testforma, hőkezelt (égetett) jávorfa nyak és fogólap A különbségek listája már hosszabb, nézzük sorban milyen anyagokból és összetevőkből épül fel ez a csúcskategóriás jellemzőkkel megáldott hangszer. A test anyagát égerfa adja, ami jól rezonáló, kiegyenlített hangzásában egyenlő arányban van jelen a mély, a közép és a magas hangtartomány. (Itt jegyezzük meg, hogy az AZ2204 modelleknél is égerből készül a test.) A fentebb már említett égetett jávorfa nyak az Ibanez szabadalmazott S-Tech Wood hőkezelési procedúráján esett át, amitől a fa még szárazabb, stabilabb lesz a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények között is, ugyanakkor megnövekszik a hangszer hangkitartása. A nyakat olajjal is kezelték, amitől a gitár egy jól bejátszott hangszer érzetét kelti. A nyakprofil – Andy kérésére – az Ibanez AT100 enyhén gömbölydedebb nyakát idézi, de szépen simul a kézbe, és abszolút kényelmes. Amúgy a nyak szélességére nem lehet panasz, a felső nyeregnél ez a méret 40,5 mm, a hangszer skálahossza 648 mm. DiMarzio Cruiser humbucker pickupok

Az Ibanez ATZ100 három DiMarzio Cruiser humbuckerrel büszkélkedhet, ezek a single-coil méretű humbucker hangszedők ugyanolyan könnyedén megszólaltatják a felharmonikusokat mint a standard single-coil pickupok, nyitott, szépen éneklő közepekkel és fényes magasakkal rendelkeznek, ugyanakkor a mély húrok egy kicsit vastagabban szólnak, mint egy standard single-coil pickupnál. Élvezhetjük a nagyobb kimenő jelszintet és a hosszabb hangkitartást is, ez utóbbi a pickupok alacsonyabb mágneses erőterének köszönhető. Az elektronikát ötállású pickupváltóval, egy hangerő potival, és két hangszín gombbal kezelhetjük. (A húrláb pickupnak külön hangszínszabályzója van, a középső és nyaki hangszedőé közös.) Wilkinson-Gotoh VSVG tremolós húrláb

A Gotoh céggel közösen fejlesztett vintage stílusú szinkronizált Wilkinson-Gotoh VSVG tremoló-húrláb együttes a hangolás stabil megtartásáról, hosszú hangkitartásáról és lágy tremolókar működéséről ismert. A tremolókar feszessége állítható, a húrláb hat csavarral rögzíthető a testhez, de Andy kérésére, ezt csak négy csavarral oldották meg. A hajlított acél húrlábnyergeket egy kézzel tekerhető (tartozék) csavarral állíthatjuk be a megfelelő pozícióba a tiszta oktávhoz, majd egy szintén tartozék imbuszkulccsal fixálhatjuk. A konstrukció egyszerű, és a legdurvább tremolókar akciókból is tiszta hangolással kerülünk ki.

Gotoh® Magnum satus kulcsok H.A.P. rendszerrel

A signature gitárt GOTOH® MAGNUM LOCK® húrgépekkel szerelték fel, melyek híresek a hangolás stabil megtartásáról. A kulcsokat H. A. P® (Height Adjustable Post) rendszerrel is ellátták, ami lehetővé teszi, hogy húronként állítsuk be, hogy a húrbefűző lyuk milyen magasságban legyen a felső nyereg síkjához képest, másképpen fogalmazva az ideális húrtörési szöget.

Olajjal impregnált csont nyereg, rozsdamentes acél érintők

Az olajjal kezelt csont felső nyereg is hozzájárul a hangolás stabilitásához, és a rezonancia dús, meleg hangzáshoz. A hőkezelt jávorfa fogólapra 22 jumbo acél érintő került, melyeket Prestige bundvég technológiával kezeltek, amitől a nyak fogása még simábbá, a játék még gyorsabbá válhat. A fogólap oldalán a fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a gitáros életét. Az ATZ100 modellt csak Sunburst Flat színben gyártják, ami a háromrétegű fehér-fekete-fehér koptatólappal és króm szerelvényekkel visszafogottan elegáns külsőt kölcsönöz Andy Timmons legújabb signature modelljének. A gitár már elérhető a hazai Ibanez viszonteladóknál 873 000 forintos áron, és ebben az árban egy keménytok is benne van.

