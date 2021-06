Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez Artcore Expressionist AF95-BS teszt Ibanez Artcore Expressionist AF95-BS teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Az Ibanez AF95-BS az Artcore Expressionist széria legfrissebb, 2021-ben megjelent tagja, mely az egyik legtradicionálisabb kialakítású gitárokat tartalmazza az Ibanez Artcore családon belül.

Kialakítás, kényelem

Az Ibanez AF95-BS teljesen üreges, két „f” lyukkal rendelkező hangszer, melyet minden egyéb külső tulajdonsága alapján már ránézésre is egyértelműen a tradicionális jazzgitárok közé sorolhatunk. Gyönyörű sunburst színe nemcsak a fedlapot díszíti, hanem a hátlapon, illetve a kávák mentén, sőt még a fej első és hátulsó oldalán is ízléses színátmenetet képez, ezzel gyakorlatilag a binding-eket kivéve beborítja az egész gitárt. Az Ibanez jazzgitárjainál jól megszokott signature fejforma itt sem maradt el, az ismerős nonfiguratív mintával egyetemben. A nyakállító pálca végét takaró kis fedlap okosan van megoldva, hiszen csavarozás-mentesen, egy kis ablakot lehet rajta nyitni oldalirányba, így egy pillanat alatt nyitható és zárható. Még fent lévő, behangolt feszítettséggel rendelkező húrokkal is egy mozdulattal hozzáférhetünk a pálcához, persze ilyen állapotban nyilván nem célszerű az állítás. Az aranyszínű hardverek, illetve pickup burkolatok, és az Ibanez saját, vintage-jellegű potméter-sapkái már optikailag is megteremtik azt a különleges hangulatot, melyet kézbe fogva a gitárt még jobban megtapasztalhat az ember. A hangszer testvastagsága mindössze 7 centiméter, így a jazzgitárok között nem az abszolút vintage jumbo kategóriába tartozik, hanem a relatíve modern példányok közé. Ezzel a testmérettel, illetve az enyhén ívelt hátlappal úgy simul a játékos testéhez, mintha csak odaöntötték volna. A nyak irgalmatlanul kényelmes, inkább a keskenyebb fajták közé tartozik, mely a szélességét elég jól megőrzi a hossz mentén, csak kis mértéken szélesedik a felsőbb fekvések felé haladva. Gyárilag tökéletes húrnyomás van beállítva, ami nagyon nagy dolog, hiszen sok esetben, más gyártóknál a felsőbb kategóriájú, jóval drágább hangszereknél is előfordul, hogy szinte játszhatatlan húrnyomással lehet találkozni. A koptatót olyan magasságban helyezték el, hogy a jobb kéz abszolút stabilan tud támaszkodni rajta, ha éppen azt kívánja meg a játéktechnika. Összességében ki merem jelenteni, hogy az Ibanez AF95-BS-t kézbe véve olyan kényelem fogadott, ami ritkaság számba megy. Gyakorlatilag a dobozból kivéve, ezzel a hangszerrel egy hangolás után akár mehettem is volna a színpadra. Hang

Az Ibanez AF95-BS külső megjelenésében és megszólalásában is George Benson világát idézi. Személy szerint nekem a Benson-féle sound az egyik kedvenc jazzgitár hangom. A nyaki hangszedő állás szép kerek, meleg tónusú, de korántsem fedett, hanem jól definiált, pregnáns magasakkal, illetve középmagasakkal rendelkezik. A faanyagokon, és a konstrukciós megoldásokon kívül köszönhető ez a Super 58-as Alnico humbuckereknek is. A három hangszedő-kombinációt a szokásos háromállású pickupválasztóval érhetjük el. Ez a kapcsoló a híd, a potméterek és a koptatólap háromszögében helyezkedik el, ami elsőre talán kicsit túlságosan is rejtettnek tűnhet, de egy kis megszokás után már nagyon praktikus érzés. Középállásban (mindkét hangszedőt 100%-on használva) bejön a fent említett nyaki hang mellé a hídi hangszedő karcossága, mely funk-osabb irányba mozdítja a sound-ot. A híd pickup önmagában pedig nyilván a legpattogósabb, legharapósabb. Fontos megemlíteni, hogy mindhárom állásnál nagyon domináns a hang testessége, távolról sem összehasonlítható egy tömör testű, vagy akár egy félig üreges testű hangszer hangjával. Természetesen használható más, rokon stílusokban is (tradicionálisabb, jazzesebb, blues, jazzesebb funk), de igazából ez egy ízig-vérig jazzgitár, nem egy multifunkciós hangszer, viszont a saját irányát, a jazz világát kiválóan hozza. A gitár potméterek tekintetében a szokásos hangszedőnkénti egy-egy hangerő és tónus szabályzóval rendelkezik, melyek segítségével középállásban egy folytonos átmenetet képezhetünk a két hangszedő hangja között. Nagyon érdekes és hasznos újítás, hogy középállásban bármelyik potmétert nullára tekerve teljesen elnémul a hangszer. Ezzel megoldódott az a probléma, hogy mindkét hangszedőt használva külön-külön el kell némítani őket. Ezzel az intelligens bekötéssel, ilyen módon a két hangszedő egyszerre használható, sőt arányaikat állítva tetszőlegesen keverhető belőlük sound, de a némításhoz elég csak az egyik potmétert letekerni. Így egy olyan sound esetében, ahol például az egyik hangerő van csak teljesen kinyitva, a másik csak félig, elég a teljesen nyitottat kezelni, azzal is elnémíthatjuk a hangszert, a másik pedig maradhat a helyén, és nem kell keresgetni a középállást, illetve két potmétert tekergetni. Apró dolognak tűnhet ez, de mégis óriási ötlet, mely abszolút a zenész kényelmét szolgálja. Összegzés, ajánlás

Az Ibanez AF95-BS Artcore tesztelése nagyon kellemes élmény volt számomra. A gyári beállításról csak szuperlatívuszokban lehet írni. Számomra hibátlan kényelemmel, és játékérzettel szolgált, még úgy is, hogy 11-50-es húrkészlettel van gyárilag szerelve (nekem a 9-42 a megszokott optimális). Aki a jazz műfaját űzi, illetve közel áll hozzá a George Benson-féle sound, annak az Ibanez AF95-BS kiváló választás. Tradicionális, gyönyörű megjelenés, illetve autentikus hang, kisebb újításokkal (lásd: pálcaállító fedlap, hangerő potméterek intelligens bekötése). Az Ibanezt mindig is tiszteltem az ehhez hasonló innovációi miatt. Egy ilyen autentikus hangszernél is képesek az olyan ésszerű újításokra, melyek nem bántják a lényeget, sem a külsőt, viszont funkcionálisan megkönnyítik az ember életét, ezzel is folytatván a hangszer evolúcióját. Nem csoda, hogy a mai napig a világ vezető gitármárkáinak egyike. Technikai adatok

Gyártó: Ibanez

Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary

Ár: 214 000 forint

Széria: Artcore Expressionist

Tető: lucfenyő

Káva és hátlap: amerikai hárs

Nyak: 3 részes nyatoh/juhar, ragasztott

Menzúra: 628 mm / 24.7"

Fogólap: macassar-ébenfa

Húrláb: diófa

Húrtartó: VT14

Bundok száma: 20

Hangszedők: 2 x Super 58 (H) (Passive/Alnico)

Elektronika: 3-állású pickup váltó, 2 hangerő, 2 hangszín

Szerelvények: aranyszínű

Szín: Brown Sunburst





Ez a teszt először a Zenész Magazin 2020 júniusi, 226. számában jelent meg. Kapcsolódó tesztünk: Ibanez AF75G-RGF – vintage hang és forma