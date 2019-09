Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Hat új Metallic Fade modell az LTD 400 sorozatban Hat új Metallic Fade modell az LTD 400 sorozatban Az ESP Guitars a nyár óta hat 400-as sorozatú LTD modelljét, fantasztikus új metallic fade színekben kínálja. Az LTD 400 széria modelljeit a gyártó profi zenészek színpadi és stúdió hangszerének szánta, de olyan árfekvésben, amit még egy átlagos gitáros is ki tud fizetni. A hat új modell mindegyike olyan felsőkategóriás komponenseket tartalmaz, mint Seymour Duncan és EMG hangszedők, a Grover hangolókulcsok és Floyd Rose tremolós húrláb. Nézzük végig melyik modellek kaptak szemet gyönyörködtető új metallic fade lakkozást!

EC-400 BLACK PEARL FADE METALLIC Az EC-400 teste és fejrésze Black Pearl Fade Metallic színben pompázik, a mahagóni testhez a háromrétegű vékony „U" profilú mahagóni nyak un. set through illesztéssel csatlakozik, mélyen a testbe ragasztva. Ez az illesztés kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a felső fekvések elérését. A pau ferro fogólapon 24 XJ érintő kapott helyet, a gitár Tun-o-matic húrlábbal és húrtartóval szerelték fel. A felsőkategóriás összetevők közül a Grover húrgépeket, az EMG 60 nyaki és EMG 81 húrláb pickupot említjük meg, melyek rendkívül széles spektrumban tudják a sötét, erőteljes hangzásokat produkálni. A gitár tájékoztató ára 849 EUR. H-400 CRIMSON FADE METALLIC A H-400 Crimson Fade Metallic mahagóni teste ívelt, domború tetőlappal készül és elegáns Crimson Fade Metallic finish-t kapott. A háromrétegű vékony „U" profilú jávorfa nyak itt is set through illesztéssel csatlakozik a testhez. A fix, testen átmenő húrozáshoz készült LTD húrláb jótékony hatással van a hangszínre és a hangkitartásra. A gitár közvetlenül a testre erősített Seymour Duncan Jazz nyaki, és Custom-5 bridge hangszedőkkel dicsekedhet, melyek felharmonikusokban gazdag, komplex és dinamikus hangzást garantálnak ennek a gyönyörű hangszernek. A gitár tájékoztató ára 769 EUR. M-400 SOLAR FADE METALLIC Az M-400 Solar Fade Metallic is olyan modell, amire nem mondhatjuk, hogy beleolvadna a környezetébe. Mint a többi M Series gitár, az M-400 is gyors játékra született extra vékony U profilú, háromrétegű jávorfa nyakával, ami csavarozott illesztéssel csatlakozik a mahagóni testhez. Jellemzője még fordított fejrész, Gotoh hangolókulcsokkal, és a Floyd Rose Special tremolós húrláb, a hozzátartozó satus felső nyereggel. Elektronika szempontjából is jól eleresztették ezt a modellt, egy pár, közvetlenül a testre erősített Seymour Duncan Jazz (nyaki) és Custom-5 (bridge) hangszedőt kapott. A gitár tájékoztató ára 777 EUR. MH-400FR BLUE PEARL FADE METALLIC Az MH-400FR Blue Pearl Fade Metallic testen átmenő nyakú konstrukció, aminek az előnyeit már számos alkalommal leírtuk. A mahagóni testen háromrétegű jávorfa nyak „megy át" melyre pau ferro fogólapot ragasztottak 24 XJ érintővel. A gitár közvetlenül a testre erősített aktív EMG 85 (nyaki) és EMG 81 (húrláb) pickupokat kapott, ami nagyszerű párosítás az ütős kíséretekhez és a rock vagy metal szólókhoz. A gitárt további olyan megbízható komponensek gazdagítják, mint a Grover húrgépek és a Floyd Rose Special tremolós húrláb. A gitár tájékoztató ára 899 EUR. MH-400NT VIOLET PEARL FADE METALLIC Az MH-400NT Violet Pearl Fade Metallic a tremoló nélküli változata az MH-400FR modellnek, szintén testen átmenő nyakú konstrukció, mahagóni testtel és háromrétegű mahagóni nyakkal. Az elektronika ugyanaz, mint az MH-400FR gitárnál, azonban a húrláb testen átmenő húrozáshoz való Tun-o-matic. A gitár tájékoztató ára 979 EUR. VIPER-400 PINKBERRY FADE METALLIC Azok a gitárosok, akik kedvelik az aszimmetrikus double-cutaway ESP Viper formát, és arra vártak, hogy más színben is elérhető legyen ez a modell mint az alap fekete, biztos értékelni fogják a Viper-400 Pinkberry Fade Metallic látványos színkompozícióját. A gitár klasszikus ragasztott nyakkal – háromrétegű mahagóni – készül, a test anyagát is mahagónifa adja. A gitár skálahossza (akárcsak az EC-400 modellé) egy kicsit rövidebb, mint a többi 400-as modellé, pontosan 24,75 inch. A hangszeren két csodálatosan sokoldalú és jól párosított hangszedő dolgozik, a vintage hangolású Seymour Duncan '59 a nyaknál, és Hot Rodded JB a húrlábnál. A Viper olyan további jellemzőkkel rendelkezik, mint a Grover hangolókulcsok és a Tun-o-matic húrláb és húrtartó A gitár tájékoztató ára 799 EUR. Az ESP/LTD gitárok hazai forgalmazója a Sound Service.