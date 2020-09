Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Három modell az Ibanez őszi újdonságaiból Három modell az Ibanez őszi újdonságaiból A cím úgy hangzik, mintha valamiféle elit divat márka őszi kollekciójáról lenne szó, de nem, az Ibanez negyedik negyedéves újdonságaiból válogattunk, különböző árfekvésekben. Ibanez AZ2204-OWD

Az Ibanez AZ2204 modellek a 2018-ban bemutatott AZ sorozat felsőkategóriás Prestige családjába tartoznak, és amikor az év elején a gyártó 2020-as újdonságairól írtunk, számos új AZ modellről adtunk hírt, mind a Prestige, mind a Prémium családban. Az AZ sorozatú gitárok közös jellemzője a hőkezelt juharfa nyak és fogólap és a rozsdamentes acél Jumbo érintők. A hőkezeléstől a fa még szárazabb, stabilabb lesz a legkülönbözőbb környezeti körülmények között is, ugyanakkor megnövekszik a hangszer hangkitartása. Az ovális profilú nyakat olajjal kezelték, amitől a gitár egy jól bejátszott hangszer érzetét kelti. A játékkényelem növelése érdekében a fogólap szélét enyhén lekerekítették. Ezeket az eljárásokat általában butik-jellegű gitárokon szokták csak alkalmazni. A gitár teste égerfából készült, ami népszerű hangszerfa, kiegyenlített hangzásában egyenlő arányban van jelen a mély, a közép és a magas hangtartomány.

Super All Access nyakillesztés További közös jellemzője az AZ sorozatú modelleknek a Super All Access nyakillesztés, ami rendkívül kényelmessé teszi a játékot a felső fekvésekben. Lényege, hogy egy homorú ívvel megnövelték a test és nyak közötti illesztési felületet, ami a rezonanciára és a hangkitartásra is jótékony hatással van. A HSS pickup kiosztású gitárt Seymour Duncan® Hyperion™ humbucker (a húrlábnál) és a két Seymour Duncan® Hyperion™ single-coil hajtja (középen és a nyaknál). A passzív Alnico-5 mágneses Seymour Duncan® Hyperion™ hangszedők a mély és magas frekvenciák kiegyenlített arányát biztosítják, torzított hangoknál is megőrzik az eredeti hang jellegét, a pengetés dinamikáját, és jó barátságban vannak a különböző effekt pedálokkal. A HSS pickup kiosztás miatt a dyna-MIX 9 rendszer kilencféle pickup variációt tesz lehetővé. Ezek között olyan is található, melynél a két single-coil pickup sorbakötésével egy humbucker hangszedő hangját szimulálhatjuk. Ha a többi részletet és a szerelvényeket megvizsgáljuk, látható, hogy az AZ sorozatú modelleken már ismert méretekkel, anyagokkal, hardverekkel találkozunk. A gitár menzúrája 648 mm, a nyak szélessége a csont felső nyeregnél 42 mm, a fogólap rádiusza 305 mm. A gitár Gotoh® MAGNUM LOCK húrgépekkel és tremolós Gotoh® T1802 titánium nyerges húrlábbal büszkélkedhet. Az új, Off White Blonde színben pompázó hangszer fényes poliészter lakkozást kapott, a Japánban gyártott új modell 2020 negyedik negyedévétől lesz kapható 670 000 forintos áron, amiben egy keménytok is benne van.

Ibanez RG421PB-CHF

A 2013 óta gyártott RG421 modellcsalád már egy teljesen más kategóriát képvisel. Kedvező ára miatt nagyon keresett a 2016 óta létező RG421PB modell, melynek nevében a PB meranti testre kerülő díszes mintázatú Poplar Burl (csomós nyárfa) tető jelöli. A meranti Délkelet-Ázsiából származó nagy szilárdságú, könnyen megmunkálható fa. Az RG sorozat modelljei szinte már sztenderdnek számítanak a rock műfajában, ehhez nagyban hozzájárul a juharfából készült, gyors játékra alkalmas Wizard III nyak. A nyakra 24 érintővel ellátott jatoba fogólapot ragasztottak a fogólap rádiusza 400 mm. A 648 mm-es skálahosszú gitár F106 fix húrlábat és Ibanez hangolókucslokat kapott, ami azt is jelenti, hogy a hangolás stabilitása miatt nem kell aggódnunk, akár standard, akár mélyebb hangolást használunk. Sokan azért kedvelik a fix húrlábat, mert megnöveli a hangkitartást és jobban közvetíti a húrok rezgését a test felé. A Quantum humbucking nyaki és húrláb pickupok tiszta magasakat, megnövelt mélyeket, összességében jól artikulált megszólalást nyújtanak, amely bármilyen stílusban megállja a helyét. Az ötállású pickup választó úgy van bekötve, hogy a húrláb humbucker tekercseit sorba és párhuzamosan kötve is használhatjuk, valamint lehetőség van arra is, hogy csak a humbuckerek belső tekercsei dolgozzanak. A pickup váltó mellett a szokásos hangerő és hangszín gombokkal fazonírozhatjuk hangzásunkat. A Cosmo Black hardverekkel felszerelt selyemfényű poliuretán lakkozású RG421PB-CHF modell ősztől Caribbean Shorline Flat színben lesz kapható, várhatóan 134 000 Ft-os áron. És bár az Ibanez RG gitárokat mindig rock-gitárként fogják számontartani, ez a modell más stílust játszó gitárosoknak is bátran ajánlható.

Ibanez GRGA120QA-TKS Az Ibenez mindenki számára készít gitárokat, kezdőktől a legigényesebb profikig, de az ártól függetlenül a legjobb hangzásra, megjelenésre és játszhatóságra törekszik az adott kategórián belül. Nem véletlenül népszerű idehaza is a GRGA120QA szuperstrat fazonú modell. A negyedik negyedévben ezt a modellt már Transparent Black Sunburst színben is megtaláljuk a hangszerboltokban.

De nézzük, hogy az új színen kívül mit kínálnak ezek a gitárok! A GRGA120QA-TKS megjelenése már elsőre levesz a lábunkról, mert a nyárfa testre habos juharfa top került, ami tényleg szemet gyönyörködtető, főleg ebben az áttetsző fekete színben. A nyak anyagát juharfa adja, amin szegélyezett bíborfa fogólappal találkozhatunk. A 400 mm-es rádiuszú fogólap 24 jumbo érintőnek biztosít helyet, a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm.

A gitárt két Infinity R humbucker hajtja, a nyaki pozícióban lévő pickupot melegebb hangzásúra hangolták, míg a húrláb hangszedő fényes szólóhangzást nyújt, sok középpel. Az ötállású pickup váltó lehetővé teszi, hogy a 2. állásban a nyaki humbucker belső tekercse szóljon csak, míg a 4. állásban mindkét humbucker külső tekercse dolgozik. Persze egy hangerő és hangszín gomb is rendelkezésünkre áll a hangzás kézbentartásához. Mindenképpen említésre méltó a T102-es tremolós húrláb, ami a zuhanó bombázótól a finom tremoló kezelésig kész teljesíteni kívánságainkat. A fekete szerelvények a komoly külsőt kölcsönöznek a selyemfényű poliészter lakkozású GRGA120QA modellnek, melynek várható hazai ára 87 000 forint. Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.