Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Három LTD gitár, három pickup szettel - teszt Három LTD gitár, három pickup szettel - teszt - HÁJER GERGŐ -



A Sound Service és a Zenész Magazin felkérésre lehetőségem adódott tesztelni három kiváló ESP/LTD EC-1000T típusú, HBS színkódú gitárt, amit három különböző, a legnagyobb hangszedő gyártók által piacra dobott pick-upokkal töltöttek meg.

A hangszerek az LTD EC széria Deluxe csúcsmodelljei közül származnak, amiket szinte egy nüansz választ el az ESP, vagy az E-II által képviselt minőségi szinttől. Mindez, a koreai manufaktúrából. Gondos kialakítás, minőségi alapanyagok és óriási hang jellemezte a szóban forgó három hangszert.



A test tömör mahagóniból készült, ami egy lángolt, méz-sárga (Honey Burst Satin) színű finish-sel ellátott lángolt juhar topot kapott, és ellentétben az ESP által kedvelt vékonyabb, sportosabb testalkatú modellekkel – a T jelzésnek köszönhetően – ez a hangszer a Gibson Les Paul-ok nyomdokán kialakított vastagabb testnek örvend. Az Eclipse formához dukáló 24,75 inch-es menzúra hossz áll rendelkezésünkre, 3 részes mahagóni nyakkal, makassar-ében fogólappal és 22 extra-jumbo érintővel. Fix kialakítású híd masszívságát a TonePros-nak köszönhetjük, hangolásunk stabilitását pedig az LTD satus hangolókulcsai biztosítják, melyekkel a húrozás is pillanatok alatt elvégezhető.

EMG 81/60 aktív Az első gitár egy EMG 81/60 aktív hangszedő szettet kapott, ami az EMG-nek talán az egyik legikonikusabb párosa. Rengeteg gitáros a rock/metal szcénából erre a duóra esküszik. Nem is csoda, hiszen a karcos, markáns, komprimált hangkarakterét meglehetősen konzisztensen hozza, szinte bármilyen gitárban. Ez sokaknak előny lehet, de van, aki pont emiatt nem annyira preferálja ezt a hangszedőt, hiszen a test matériája viszonylag keveset adhat hozzá a hangkarakterhez. Legyen szó mahagóni, éger, hárs vagy éppen kőris gitárról, az EMG 81/60 párossal ugyanazt a hangkaraktert fogjuk kapni. Dinamikatartományban meglehetősen szegény a hangszedő, az előerősített jelnek hála viszont szinte magától játszik a hangszer, mondhatni, pengetni sem kell és a megszólalás bivalyerős!



DiMarzio D-Activator A következő gitárba egy DiMarzio D-Activator szett lett beszerelve, ami számomra mindeddig ismeretlen volt, viszont amint megpengettem a hangszert, egyből tudtam, hogy ennek a karakterét is szintén a rock, illetve a harapós metal megszólalás oltárára tervezték. Némi kutatómunka ezt meg is erősítette, hiszen számtalan extrém zenét képviselő gitáros ehhez a szetthez párosította a nevét. A hangkarakter szövete krémesebb az EMG-nél, több alja van és a dinamikabeli változások is jobban átjönnek a játékon. Cserébe viszont pengetni kell serényen a hangszert, ha a megfelelő gain mennyiséget szeretnénk elérni anélkül, hogy túlcsavarnánk az erősítőnk gain szabályzóját. A passzív hangszedőkre jellemzően gitárunk matériája meglehetősen közrejátszik a végső hangkarakterben.

Fishman Open Core Classic Végül, a harmadik hangszerben a Fishman Open Core Classic hangszedő páros lapult, ami szintén egy 9 V-os elemmel működtethető, hasonlóan az EMG-hez. A pickupokhoz push-pull opcióval ellátott potméterek párosulnak, ami roppant sokszínű, széles körben felhasználható karaktert biztosít.

Ha a potmétersapkát benyomott állapotban hagyjuk (pushed), akkor egy finomabb, homogénebb hangkaraktert kapunk, ellenben ha kihúzzuk (pulled), akkor jóval szaturáltabb, jó értelembe véve, mocskosabb megszólalást eredményez, ezzel melegágyat készítve a szőrösebb rock hangzásnak. Mondhatjuk, hogy a hangszedő úgy viselkedik, mint egy klasszikus passzív hangszedő, de az aktív pickupokra jellemző intenzitással. Legyen szó, jazz, pop, rock, vagy akár metal gitározásról, a Fishman Open Core Classic szettje kiváló választás lehet!

A három, megszólalásig megegyező kialakítású hangszert az angol Blackstar cég egyik modelljével, a HT Club 50 MKII, 50 Wattos csöves erősítővel szólaltattam meg, aminek a hangját a francia gyártású Two Notes Torpedo Live 1U rack kialakítású ládaszimulátor segítségével juttattam el a számítógépbe, S/PDIF csatlakozáson keresztül, így mindenféle A-D/D-A konverzió mentesen tudtam rögzíteni a színtiszta jelet. A HT Club 50 MKII rendkívül sokszínű erősítő, szinte bármilyen jellegű hangzást kicsavarhatunk belőle. Különlegessége, a Blackstar által fejlesztett ISF potméter, aminek segítségével az amerikai és a brit hangzásvilág mértékét tudjuk állítani egy tekerő segítségével. Az erősítő nem rendelkezik kimondottan markáns, egyből felismerhető karakterrel, mint pl. a Mesa Boogie, a Peavey, vagy épp a Marshall, inkább ezen cégek hangzásvilágát próbálja utánozni, meglehetősen jól. Ez mind könnyedén szabályozható, a már említett ISF potméterrel. A gain mennyiségét és szövetét praktikusan egy kapcsolóval tudjuk állítani, a tekerőszabályzó mellett.



Annak ellenére, hogy egy jó ideje már beleástam magam a digitális, modellező eszközök világába, a Two Notes Torpedo Live-ot most tapasztalhattam meg először a kezeim alatt, és rendkívül meggyőző volt! Hirtelen minden megvilágosodott, hogy miért is láthatjuk oly sűrűn ezt az eszközt a nagy zenekarok turné-rackjeiben. Gyárilag 32 db dedikált, prémium minőségű láda impulzus válasz áll rendelkezésünkre, amit a készülékhez járó szoftverben tudunk személyre, íz világra szabni, meglehetősen szabadon. Én rögtön meg is találtam a fülemnek kielégítő hangzást egy Mesa Boogie Rectifier 4x12-es, V30 hangszórókkal szerelt ládában, ami egy röpke finomítás után már készen is állt a rögzítésre. Ezt hallhatjátok a videóban is, az összes hangkarakter prezentálásánál. Nem is szaporítanám a szót tovább, inkább arra buzdítok minden kedves olvasót, hogy tekintse meg az alábbi videót, és döntse el mindenki maga, hogyan értékeli a fentebb taglalt hangszerek, hangtechnikai eszközök együttműködését. Az ESP/LTD gitárok, a Blackstar erősítők és a Two Notes termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service. A videó megtalálható a Zenész Magazin YouTube csatornáján is, melyre ITT tudsz feliratkozni. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó