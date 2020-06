Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Gibson Les Paul Tribute 2019 modellek elérhető áron Gibson Les Paul Tribute 2019 modellek elérhető áron Ha egy klasszikus Gibson Les Paulra vágysz és nem szeretnél egy vagyont kiadni érte, érdemes egy próbát tenni a Gibson Les Paul Tribute modellel, melyek most kedvező áron kaphatók. Gibson Les Paul Tribute 2019 Satin Cherry Burst A Les Paul Tribute gitárok – ahogy a nevük is sugallja – a Les Paul legendája előtt kívánnak tisztelegni, és ugyanazt a hangzást és feelinget nyújtják, mint klasszikus nagyhírű elődjei, melyek örökre beírták nevüket a rock történetébe. Ezek a modellek jávorfa nyakkal készülnek, ami ugyan nem mondható hagyományosnak a Les Paul esetében, de volt már rá példa. A test anyagát mahagónifa adja, és itt jön ismét egy eltérés az eredeti Les Paul recepttől, ez pedig a test üreges kialakítása, amit a súlycsökkentés érdekében alkalmaztak. Gibson Les Paul Tribute 2019 Satin Honey Burst Az Ultra-Modern Weight Relief (súlycsökkentés) hosszas és alapos számítások alapján jött létre, így az üregek a gitár kerülete mentén helyezkednek el és a hangzást nem befolyásolják. A test közepén megmaradt egy masszív tömörfa mag, ami garantálja a klasszikus Les Paul soundot. A teljesen üreges gitároktól eltérően ez a kivitel nem hajlamos a gerjedésre, és kiváló a rezonancia képessége. Az így kialakított mahagóni testre jávorfa top került. A lekerekített proiflú ragasztott nyakon 12”-os rádiusszal rendelkező rózsafa fogólappal találkozunk, ami 22 médium jumbo érintőnek ad helyet, a hangszer skálahossza 24,75" (628,65mm). Ultra-Modern Weight Relief Két nagy jelet leadó Alnico II mágneses humbucker – 490R a húrlábnál és 490T a nyaki pozícióban – gondoskodik a klasszikus Les Paul hangzásról és a hosszú hangkitartásról. A szokásos 2 hangerő, 2 hangszín gomb és egy pickupváltó áll rendelkezésünkre a nekünk tetsző sound kikeverésére. Az összképet a Nashville Tune-O-Matic húrláb, a hozzátartozó alumínium húrtartó és a Vintage Deluxe húrgépek teszik teljessé. A gitárok selyemfényű Satin Cherry Sunburst, Satin Honeyburst, Satin Tobacco Burst és Satin Iced Tea színekben készülnek. Nézve az itthoni árakat, jelenleg a győri Hangszerdiszkontban a Les Paul Tribute Satin Iced Tea színben 329 900.- forintért kapható, a Satin Honeyburst az Árkádia hangszerboltban 397 900.- forintba kerül, a Muziker pedig 369 900.- forintért kínálja a Satin Tobacco Burst változatot, de érdemes a Thomann-nál is körülnézni. Specifikáció: Gibson



