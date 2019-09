Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Gibson Eric Clapton 1964 Firebird I limitált kiadás Gibson Eric Clapton 1964 Firebird I limitált kiadás A Gibson Custom Shop bejelentette limitált kiadású Eric Clapton 1964 Firebird I modelljét, ami a Crossroods Fesztivál alkalmából megjelenő exkluzív 2019 Crossroads Guitar Collection egyik darabja.

A legendás 1964 Gibson Firebird I gitár Clapton Cream és Blind Faith korszakához egyaránt köthető. Az egy pickupos fordított fejrésszel ellátott gitárt Clapton 1968-ban Philadelphiában vásárolta és a Cream 1968-as búcsú turnéján már használta, majd lassan felváltotta Clapton Gibson SG „The Fool” gitárját, aminek egyedi lakkozása ekkora már eléggé megviselt volt az állandó használattól. A Firebird I a Blind Faith 1969-es turnéján is egyike volt a Clapton által használt gitároknak. Nyilvánvaló, hogy a gitáron nem volt pickup váltó, csak két potméter (hangerő, hangszín) és un. wraparound (körbefűzős rendszerű) húrlábat kapott. Ez volt a Gibson első testen átmenő nyakú tömörtestű gitárja. A nyak ötrétegű mahagóniból készült négy keskeny diófa csíkkal megerősítve. A most bemutatott Gibson Custom Eric Clapton 1964 Firebird I modellnél is ugyanezeket az anyagokat és az eredeti gyártási technológiát alkalmazta a Gibson, de az ikonikus mahagóni monstrum hajszálpontos méreteit is precízen lemásolták. Mindegyik Eric Clapton 1964 Firebird I gitárt az újonnan fejlesztett Alnico V Firebird pickuppal szerelték fel, ami tökéletesen idézi az eredeti hangszedő nagy kimenő jellel rendelkező jellegzetes hangját. Fordított fej, Deluxe Banjo hangolókulcsok Az Authentic '64 Medium C profilú nyakra indiai rózsafa fogólapot ragasztottak 22 médium jumbo érintővel, a gitár menzúrája 24,75 inches. A húrláb most is húrtartóval kombinált wraparound rendszerű, a fordított fejre Deluxe Banjo hangolókulcsok kerültek, melyek a hagyományos hangolókulcsokkal ellentétben a fejrészre merőlegesen állnak. Jól látszanak a gitáros felé álló hangolókulcsok és a testen átmenő nyak

A gitárok hátoldalán az elektronikát takaró panelen Eric Clapton aláírása látható, a reménybeli vásárló megkapja a Clapton által használt gitárheveder és az eredeti tok másolatát, valamint egy eredetiséget igazoló bizonyítványt. Ebből a modellből mindössze 100 darab készül, ebből 50-et a Crossroads Fesztivál fő szponzora, a Guitar Center kap, rajtuk keresztül lehet a fesztiválon illetve online megvásárolni, a másik 50 darab Gibson kereskedőkhöz kerül világszerte. A gitárok javasolt kiskereskedelmi ára (MSRP) 11 762 USD, a legalacsonyabb ár (MAP), amennyiért a kereskedők hirdethetik pedig 8 000 USD. Olvastam olyan cikket is a külföldi oldalakon, ami földbe döngölte a Gibsont, miszerint hogy van pofája ezért az egy pickupos gitárért ekkora összeget kérni, amikor egy sorozatgyártású, hasonló anyagokból készülő két mini humbuckerrel szerelt Firebird ára „mindössze" 2 000 USD. A Guitar Center Eric Claptonnal, John Mayerrel, Carlos Santanával, a Fender, a Gibson, a Martin és a Paul Reed Smith céggel együttműködve összeállított egy exkluzív gitár sorozatot a 2019-es Crossroads Fesztiválra készülő limitált gyártású modellekből. Ezeket a hangszereket Amerikában csak a Crossroads Fesztivál helyszínén, Dallasban, szeptember 20-21-én, vagy a Guitar Centeren keresztül online lehet megvásárolni. A gitárokból származó bevétel jelentős részéből a Clapton által Antigua-n, 1997-ben létrehozott Crossroads Centre Egészségügyi Központot kívánják támogatni, ahol elsősorban alkohol- és drogfüggőket kezelnek. Ugyanez vonatkozik a Crossroads Fesztivál bevételére is. Az egyedi alkalomra gyártott egyedi hangszerek ára nem zenészek, hanem gyűjtők, adományozók pénztárcájához lettek igazítva, a karitatív céloknak megfelelően, így értelmetlen összevetni a sorozatgyártású modellek árával.